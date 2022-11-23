Худая — значит красивая? Как гармонизировать отношения с едой

«Есть хорошая и плохая еда. Во всяком случае, с такой установкой воспитано большинство семей и практически 100% людей, кто страдает расстройством пищевого поведения».

О том, что такое РПП, как запускается механизм компульсивного переедания и в каком возрасте формируются нездоровые отношения с едой и самим собой, — в колонке психолога, основательницы психологического центра «Дом на холме» Татьяны Бажовой:

— Для людей с расстройством пищевого поведения еда становится главным врагом, хотя глубинно дело вовсе не в еде. Здоровый прием пищи обычного человека строится следующим образом:

Человек чувствует голод, причем может объективно отличить это состояние от сытости;

Он выбирает то, что считает вкусным, из доступной еды;

Ест. В процессе интенсивность приятных ощущений от насыщения падает;

Человек насыщается. Интерес к еде после насыщения пропадает;

Человек забывает о еде до следующего чувства голода.

Для человека с РПП на одном, нескольких или даже на всех этапах психика ставит капканы, из которых выбраться крайне тяжело.

Уже на этапе ощущения голода стоит запрет. Попытка справиться с голодом неизбежно приведет к взаимодействию с едой, а после — к набору веса, потере контроля над собой, осознанию своей слабости. Поэтому человек с РПП пытается перебить голод — ест низкокалорийную пищу или пьет воду, пока не перестанет замечать голод.

Организм паникует, ведь полностью отказаться от пищи невозможно — это биологическая потребность. И даже когда прием пищи все же случается, он крайне скудный.

Для такого человека еда обычно делится на «плохую» и «хорошую». Под ограничения попадают практически все продукты, которые кажутся человеку вкусными. Соответственно удовлетворения от пищи он не получает, чувствует себя обделенным и обиженным.

Такое поведение приводит к установлению еще более строгих рамок или, наоборот, к потере контроля над собой.

Многие, кто страдает РПП, сталкиваются с компульсивным перееданием. Люди бесконтрольно едят огромное количество самой разной пищи за один раз. И речь не о пяти конфетах, а о том, когда после пяти конфет человек ест еще 50, а затем тарелку гречки с мясом. В этот момент человек ненавидит себя за срыв, но чувствует в себе силы прекратить это.

После такого эпизода человек испытывает жуткую вину и стремится «очиститься» следующими способами:

вызовом рвоты;

отказом от еды на долгое время;

изнуряющими тренировками.

РПП — один из видов зависимости, при которой человек начинает контролировать еду и тело из-за невозможности контролировать свою жизнь. На практике РПП может сопровождаться тревожностью, депрессией, переживанием потери. Нередко РПП страдают люди с тяжелыми соматическими заболеваниями.

Как запускается этот механизм?

Худая — значит красивая. Красивая — значит хорошая. А ведь обязательно нужно быть «хорошей», потому что у «плохих» девочек нет друзей, они мало зарабатывают и замуж их никто не зовет. И этот список страхов, которые навязывают девочке в семье, очень длинный и напрямую связан с внешностью.

Социальные сети ломятся от ретушированных снимков моделей. Мама девочки-подростка иногда не в силах противостоять влиянию блогеров, которые с чистой совестью транслируют, что красота и спортивное стройное тело = успех. Женщина, которая почти всю жизнь проводит в быту и на госслужбе, разбирается с двумя детьми и мужем, чувствует себя неполноценной, глядя на красотку с экрана. Она пробует диеты, считает себя некрасивой, боится, что из-за этого от нее уйдет муж.

Все это наблюдает ее дочь.

Девочка принимает правила игры от мамы — стремится к идеалу внешности, ограничивает себя в еде, чтобы оставаться хорошей. Ребенок рассуждает с позиции: «Уж от меня-то муж не уйдет. Маминой судьбы я не повторю».

Однако расстройство пищевого поведения появляется и у детей из полных семей, в которых матери были вполне уверены в своей привлекательности. Есть хорошая и плохая еда. Во всяком случае, с такой установкой воспитано большинство семей и практически 100% людей, кто страдает РПП.

Родители связывают еду не с красотой и успехом, а со здоровьем. Они уверены, что ребенок должен есть определенное количество еды, потому что он растет и учится. Заставляют есть больше, чем ребенок хочет сам. Так еда не ассоциируется ни с получением удовольствия, ни даже с обыкновенной биологической потребностью. Очевидно, что естественные вещи не должны приносить страдания, а насильственное «запихивание» пищи рано или поздно заставляет ребенка страдать.

В пубертате подросток может через отношения с едой выражать свой протест против родительского контроля. Он отказывается есть вообще, выбрасывает еду, настаивает на употреблении какой-то определенной пищи. Вероятнее всего, той, которую в семье принято считать «плохой».

Пубертатный период — самый рискованный для появления РПП.

Что может повлиять на развитие РПП у подростка:

изменения в теле, которые ребенок может болезненно переживать;

длительный стресс на фоне учебы;

буллинг на тему внешности (и не только) со стороны сверстников;

навязанные пищевые установки из семьи;

ссоры / развод родителей;

психологическое или физическое насилие.

Подросток теряет ощущение контроля над своей жизнью и начинает контролировать еду и свое тело. Мотивация к контролю подкрепляется идеалом красоты из социальных сетей и медиа. В наше время не только девочки, но и мальчики должны выглядеть определенным образом, чтобы считаться привлекательными.

Подросток ориентируется на идеал не только в отношении себя, но и в отношении противоположного пола. 80% детского буллинга приходится на тему внешности. В подростковых взаимоотношениях слово «толстая» давно стало оскорблением. Оно рушит шансы девочки считаться привлекательной для одноклассников так же, как клеймо «дрыща» для мальчика.

Если подросток не встречает поддержки в семье — а зачастую родители формируют еще более нездоровое отношение к внешности у ребенка — РПП будет трудно избежать.

РПП может проявляться в нескольких вариантах:

— Нервная анорексия — психическое расстройство, при котором человек постоянно стремится к снижению веса, панически боится поправиться. Часто такое поведение подкрепляется ощущением превосходства над окружающими, которых человек видит безвольными, неспособными контролировать свой вес.

— Нервная булимия — психическое расстройство, для которого характерно компульсивное переедание, после которого обязательно следует сильное чувство вины.

— Компульсивное переедание — бесконтрольное потребление пищи в больших количествах. Может быть проявлением РПП отдельно от булимии, если после этого человек обычно не прибегает к компенсаторным техникам. Однако сильное чувство вины после переедания — обязательный признак.

И при анорексии, и при булимии люди прибегают к очищению организма. Ненависть к себе побуждает вызывать рвоту, интенсивно тренироваться, выполнять упражнения сразу после эпизода переедания или — в случае анорексии — после любого приема пищи.

Симптомы перетекают из одного в другой, при этом обычно РПП развивается вместе с другими заболеваниями: депрессией, тревожностью, развитием зависимостей, соматическими проявлениями (потеря веса, ожирение, нарушение работы ЖКТ, эндокринной, репродуктивной систем и т.д.)

В то же время соматические проявления становятся заметны на поздних стадиях развития РПП. Часто при уже постоянных обсессивных мыслях на тему еды и внешности биохимические анализы здоровья все еще в норме, поэтому для соматических врачей не хватает показаний для направления к психиатру.

Со стороны люди с РПП, страдающие, например, нервной анорексией, могут выглядеть очень преданными спорту и ЗОЖ. Особенно сильно общество поддерживает снижение веса, стройность и интенсивные тренировки, поэтому близкие люди не начинают бить тревогу, пока страдающий РПП не сталкивается с серьезным недовесом.

Лечение РПП требует много сил и времени и не приводит к полному избавлению от недуга. Врачи помогают добиться ремиссии расстройства.

Как могут помочь родители:

— не оценивать по внешности ребенка и других членов семьи. Акцент на внешнем виде в 99% случаев приведет к фокусу внимания на нем у ребенка и в пубертате, и во взрослом возрасте;

— не говорить о себе в контексте оценки внешности. Важно обращать внимание не только на то, как родители говорят об окружающих, но и о самих себе. Если мама будет постоянно говорить, что она «толстая», то у дочери рано или поздно возникнет страх, что с ней что-то не так;

— не пытаться кормить взрослого ребенка против его воли. В целом кормление по требованию — лучший вариант и для малышей. Дети достаточно хорошо чувствуют, когда им по-настоящему хочется есть. Как раз важно не потерять интуитивный подход ребенка к еде за навязанным ему количеством еды в порции, числу приемов пищи и составом продуктов.

— разговаривать с ребенком. Какими бы безобидными ни казались проблемы ребенка, нужно включаться в его переживания, не обесценивать страхи и опасения.

Самопомощь при РПП — не самое эффективное занятие. За помощью необходимо обратиться к психиатру или психотерапевту.

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