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В Сысерти в середине декабря откроется самый большой каток на Урале

В Сысерти в середине декабря откроется самый большой каток на Урале
Иллюстрация: iamsterdamguide.com

Каток, созданный по типу голландских (где традиционно катаются по замерзшим рекам и каналам), будет доступен для всех в этом году на городском пруду Сысерти.

#ОТДЫХ#НОВОСТИ

Самый большой каток на Урале расчистят на городском пруду в Сысерти. Длина дорожек катка, созданного по типу голландских, будет достигать 7 км, их ширина составит 6 метров. Покататься там можно будет бесплатно.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских рассказал:

Мы техникой чистим территорию Сысертского пруда. У нас получается маршрут, или каток его можно назвать, который имеет протяженность до 7 километров в зависимости от состояния катка. На территории пруда можно кататься на коньках, с палками, ходить пешком, на лыжах.

На пруду организуют несколько кольцевых трасс на 1, 3 и 7 километров. Каток откроют после того, как толщина льда на пруду превысит 25 сантиметров — примерно в середине декабря.

 

В Сысерти в середине декабря откроется самый большой каток на Урале 1
Фото: Моя Сысерть

Рядом с дорожками будущего катка расположен туристско-информационный центр, где можно будет погреться, выпить теплые напитки, воспользоваться туалетом. Прокат снаряжения будет осуществляться на территории лыжной базы.

Ранее DK.RU писал, что В ЦПКиО появится освещенная лыжня длиной 2 км. Это будет настоящий лыжный клуб с общей физической подготовкой, спортивными мероприятиями и образовательными семинарами. Благоустроенная освещенная лыжная трасса на территории парка будет работать весь зимний сезон.

Автор: Александра Клименко
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