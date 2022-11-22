«Современным экономикам придется обращаться к ядерному ренессансу. У России здесь прорыв»

Александр Маланичев: «В Европу вы везете нефть неделю-две, а в Китай это может занимать два месяца. Это приведет к потере эффективности и росту цен: они будут высокими на горизонте 10 лет».

К чему приведет разразившийся в мире энергетический кризис, сколько еще будут высокими цены на нефть и почему у России не получится перенаправить все потоки газа на Восток, а у Европы — полностью отказаться от российской нефти? Рассуждает приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев:

— Энергоресурсы играли громадную роль в экономике во все времена, но раньше рынки не были столь глобализованы. Кризисы 1973 и 1979 годов были более глобальными, поэтому зацепили экономики как развитых, так и развивающихся стран. Цены на нефть были высокими практически сразу после начала промышленной добычи нефти в конце XIX века.

Не всегда только спрос рождает предложение, иногда наоборот: когда у вас появляется новый товар, такой как нефть или керосин, и он вызывает развитие новых видов продуктов, нового вида потребления, в частности, керосиновая лампа, которая спасла жизнь многим китам, вытеснив масляные светильники. Распространение керосиновой лампы повысило спрос на нефть, и ее поначалу не хватало, цены резко выросли — нарастить предложение при том уровне развития нефтяной промышленности и инфраструктуры было очень сложно. Но это не задело сильно экономическое развитие, поскольку нефть не была так вовлечена в домашнее потребление и промышленность — поначалу.

Если провести аналогию между кризисами, то интересно сравнить доли, которые тратят экономики различных стран на использование энергии. Доля затрат на газ (современный кризис связан в первую очередь с высокой ценой на газ, которая соответствует цене на нефть от 500 до 1000 долларов за баррель) составляет, например, для Италии — 4,4%, во Франции — почти 2%, в Германии — 2,7%, Испании — 3,2%.

Эти доли оказались выше, чем затраты на нефть во время кризиса 1975 г., когда инфляция была довольно высокой и цены на нефть галопировали вместе с ней. Тогда в той же Италии доля затрат на нефть была 2,7%, Франции — 2,4%, в Германии — почти 2%, а в Испании — 2,2%.

Газ сильнее вовлечен в экономику, он используется для прямого обогрева домов, выработки электроэнергии, а электроэнергия — это наше все. Газ напрямую используется в промышленности, например, для обогрева помещений, и его отсутствие может привести к катастрофе.

Сейчас в Европе хранилища газа заполнены на 90-95% и при благоприятном сценарии к весне они опустеют до нормального уровня 25-30%. Но если возникнут перебои с поставками СПГ, если будет снижение поставок из России по различным причинам, то заполненность хранилищ может снизиться до 5%.

За счет высоких цен на газ, которые в сентябре достигали $2400 за 1000 куб. метров, Европе удалось перекупить объемы сжиженного природного газа, которые предназначались для других рынков. Газ поступал и с азиатского рынка, и с Ближнего Востока, а основные поставки, как выяснилось, были со стороны США. Так как длинных постоянных контрактов нет, трейдеры отправляют газ тем клиентам, которые больше платят.

США удалось быстро нарастить объемы добычи в этом году, но быстро построить терминалы по сжижению и экспорту газа не удается — основной ввод их мощностей планируется на 2024-2025 гг. Поэтому рынок СПГ не станет более сбалансированным до 2025 г. Цены на газ, по всем прогнозам, останутся на высоком уровне.

Влияние эмбарго на импорт российской нефти в Европу

С 5 декабря вводится эмбарго на поставки нефти морем из России. Контракты будут заключаться по другим условиям, и мировой рынок переструктурируется. По всем оценкам, будет потеряно 1-1,5 млн баррелей сырой нефти экспорта из России в Европу, а некоторые горячие головы считают, что и для всего мирового рынка. МЭА еще весной говорило, что экспорт из России просядет на 3 млн баррелей в сутки из-за ограничений, но такого не произошло. Тем не менее, когда Европа потеряет эти 1-1,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, им надо будет откуда-то их брать.

Сейчас эти процессы уже идут: в Европу поступает все больше нефти с Ближнего Востока, из Индии.

Интересный парадокс: Индия закупает все больше российской нефти, перерабатывает ее и в виде нефтепродуктов отправляет в Европу. Какой эффект мы получаем от этого? Снижение эффективности всей мировой экономики из-за увеличения транспортных цепочек: все начинает работать дольше и дороже.

При том что объемы поставок индийской нефти в Европу пока раз в семь ниже, чем мощность НПЗ «Роснефти» в Индии.

Так что, если подходить формально, от российской нефти и нефтепродуктов европейцам никуда не деться: российские НПЗ находятся и в Индии, а «Роснефти» принадлежит там второй крупнейший НПЗ. В ближайшее время мировой рынок нефти ожидает крупнейшая перестройка, что приведет к еще больше подорожанию нефти в четвертом квартале 2022 г. и первом квартале 2023 г. И, возможно, несколько возрастет дисконт на российскую нефть. Возможно, цена на сорт Urals останется на прежнем месте, а цена на Brent и WTI вырастет.

Ранее мы не сталкивались с такими проблемами. Полностью структура не может быть перестроена, но постепенно Россия осваивает разные схемы: реэкспорт, когда сначала нефть отправляется странам-партнерам, а там смешивается с другими брендами или в виде нефтепродуктов поступает на запрещенные для поставок рынки.

Либо происходит перевалка с танкера на танкер в море, либо меняются документы. С помощью нехитрых схем, которые можно отследить (но это дело тяжелое), российская нефть отчасти пробивается на европейский рынок.

Чтобы не было полной катастрофы на рынках, наши т.н. западные партнеры придумали еще т.н. потолок цен на российскую нефть. Пока они еще не договорились, каким он будет — сейчас происходит зондирование на уровне $65 за баррель. Позиция российского руководства заключается в том, чтобы не продавать нефть тем странам, которые поддерживают такой потолок. Пока что это только «Большая семерка», а не Китай, Индия, Малайзия и Индонезия. Тем не менее, наличие такого потолка — это еще один фактор давления при переговорах и установке нашей цены при продаже на индийский, китайский и другие рынки.

Лучше нам от этого не становится, но в полной мере схема с потолком работать не будет: рынки так не работают. Если вы ограничиваете цену, вы рано или поздно получите ограничение в предложении.

А мировые рынки недофинансированы. Получается, что понижение цены только ухудшит объем инвестиций в добычу нефти. В российском регионе проблема регулирования потолка цен на нефть связана с санкциями, которые будут введены на перевозчиков. Российский танкерный флот занимает примерно 15% в перевозках российской нефти. В первую очередь ее возят зарубежные кораблки, и на 50% это греческие корабли. Конечно, при введении санкций это все учитывалось, и Греция этого не хотела, поскольку, если Россия откажется от поставок нефти по потолку, ее бизнеc серьезно пострадает.

Чтобы перенаправить нефть из европейского рынка на азиатские, потребуются другой состав флота: в Китай ходят корабли другого класса, супертанкеры, которые не обслуживаются в российских портах. Чтобы перегрузить нефть на такой супертанкер, потребуется или делать это в море, с борта на борт, или осуществлять перевалку в каком-то порту, что сделать довольно непросто. Быстрой перестройки в структуре поставок ожидать не стоит. Понадобится десятки новых танкеров, чтобы перенаправить нефть с европейского рынка в Азию, поскольку срок транспортировки другой: в Европу вы везете неделю-две, а в Китай это может занимать два месяца. Скорее все это приведет к потере эффективности и росту цен. Россия поставляет на мировой рынок в районе 5 млн баррелей нефти и в районе 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. Это большой объем, и сокращение объемов экспорта приведет к такому росту цены, что Россия от этого выиграет с точки зрения долларовых доходов. Но, естественно, это нанесет удар по нефтегазовой промышленности, и Россия осознанно не намерена это делать.

Возможно ли переориентация российского газа из Европы в Азию?

Планируется строить газопровод «Сила Сибири 2» через Монголию. Перебросить объемы мгновенно нельзя, нужно строительство новых трубопроводов. Это поддержит металлургов, а у них вертикально интегрированные предприятия с огромным мультипликатором, который по цепочке поддержит угольщиков.

По моему ощущению, столько газа (сколько Россия поставляет в Европу) Китаю не нужно. Сейчас он даже отказался от СПГ, и тот был перенаправлен в Европу. Строительство избыточных трубопроводов в Китай не спасет ситуацию. Надежда не сколько на Азию, сколько на развитие внутреннего рынка: в России еще много не газифицированных регионов.

Газификация, развитие транспорта на газе — направление, над которым долго работали, но оно не двигалось. Теперь это хорошая возможность пристроить избыточные объемы газа, которые есть у «Газпрома».

Последствия нынешнего энергетического кризиса

Первая интересная тенденция связана со сланцевой нефтью — ее запасы не бесконечны. США в ближайшие годы столкнутся с их истощением, добыча достигнет пика быстрее, чем спрос — из-за внедрения электромобилей. Цены на нефть испытают еще один пик, прежде чем начнут снижаться.

Вторая: России будет тяжело наращивать добычу нефти в текущих условиях, когда мы не можем использовать зарубежные технологии для добычи на глубоководном шельфе. У нас пока нет своих эффективных технологий добычи трудноизвлекаемых запасов.

Из-за описанных проблем цены на нефть долгосрочно, на горизонте 10 лет, будут высокие. Цены на газ будут довольно высокие до 2025 г.

Способность повышать эффективность технологий зеленой энергетики сейчас снижается. Нельзя строить более высокие ветряные турбины — на этом теряется эффективность.

Скорее, современным экономикам придется обращаться к ядерному ренессансу, чтобы ядерная энергетика была базой, обеспечивающей основное потребление электроэнергии. Переменную часть будут обеспечивать «зеленая энергетика» и газовая генерация: газовые электростанции самые маневренные.

Все больше стран сейчас рассматривают продление работы старых электростанций и строительство новых блоков.

Будет ли будущее за термоядерной энергетикой, пока неясно. Сейчас России удалось развить реакторы на быстрых нейтронах, и на Белоярской АЭС уже на полную работает реактор, который в качестве топлива использует, грубо говоря, радиоактивные отходы. На самом деле, отходы от работы ядерных электростанций — топливо для реакторов на быстрых нейтронах. У России здесь есть технологический прорыв: если эта технология распространится, мы будем обеспечены практически вечным топливом в масштабе десятков поколений.

Пока я не вижу прорывов в области экономии энергии. Скорее, нам нужен прорыв именно в хранении энергии за счет более дешевых аккумуляторов, не с применением лития. И тут как раз возможно развитие искусственного интеллекта: вычисления на суперкомпьютерах позволят открыть материалы, которые совершат здесь прорывы.

Сейчас не во всех экономиках учитывается стоимость CO2. Если набросить на них реальные цены выбросов, заставить платить не только развитые страны, но и развивающиеся, то прогресс пойдет веселее и лучше. Вопрос в том, что не все развивающиеся страны согласны на то, чтобы платить полную цену того урона, который они приносят окружающей среде за счет выбросов парниковых газов и других элементов. Пока что, к сожалению, человечество живет в долг перед природой.

Материал подготовлен на основе эпизода подкаста «Экономика на слух» (проект Российской экономической школы). Ведущий Михаил Оверченко.