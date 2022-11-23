«Жизнестойкость — основная компетенция человека в современном мире»

«Предпринимательство — это интеллектуальная «война» за рынки, ресурсы, безопасность. Это не хайп, как говорят мотивационные спикеры. Это постоянная напряженная борьба за собственное благополучие».

Ольга Чебыкина, управляющий партнёр HR-Лидер, председатель комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом и человеческим капиталом УТПП, о том, как сохранить силы и жизнестойкость в современном турбулентном мире.

— Начнем с историй о сильных людях, сгоревших на работе: основано на реальных историях, детали изменены, совпадения случайны.

История 1: ей 50+. Она прирожденный мотивирующий лидер и хороший организатор. Умеет выстраивать производственные процессы и заботиться о людях. Руководит подразделением в 200 человек. Уже несколько лет у нее стоит кардиостимулятор и она продолжает принимать все близко к сердцу. С 2020 года она «смертельно» устала, но признаться в этом не хочет. Год назад подвернула ногу, а через три месяца сломала эту же ногу, спустя еще три месяца — сломала вторую, а еще через три — повредила позвоночник. Абсентизм последние полгода — 80%. Теперь ее подразделение работает без лидера и без ее энергии постепенно разрушается и становится неэффективным. На вопрос, как вы работаете со своей ресурсностью, отвечает: «Отдыхаю дома, путешествую». Результат ее теста на профессиональное выгорание показал стадию «Истощение». Ей всего 50+…

История 2: Ему 30, он программист и лидер команды высокого уровня, крайне востребованный на рынке труда. Он крайне закрыт и мало с кем делится своими личными переживаниями. Любит природу и тишину. Медитирует и занимается спортом. Начал задумываться о выгорании, когда приобрел рецидивирующий бронхит, переходящий в астматические приступы, хотя раньше очень редко болел даже простудными заболеваниями. При комплексном HR-тестировании внутри компании: уровень общего выгорания сотрудников 60% при среднем возрасте 30 лет. У него лично стадия начального истощения. В 30 лет…

В кейсах представлены разные возрастные группы, объединенные общей проблемой — выгорание. Как это с нами случилось и что с этим делать?

Вернемся в советское прошлое. Кардиологический центр в лесу в Свердловской области. Двухнедельный восстановительный курс для руководителей высшего звена с упором на кардиологию, потому что в Советском Союзе высокая смертность фиксировалась именно на уровне кардиологических заболеваний. В программе — регулярное обследование всего организма, массаж, психолог или психотерапевт, бассейн, прогулки и физические тренировки на природе. Сюда регулярно два раза в год приезжали руководители высокого уровня из Москвы и центральной России.

Очередь была расписана на полгода вперед. Никто никогда не пропускал, потому что даже тогда, когда человековедение еще не достигло нынешних высот, умные люди понимали: разум, тело и чувства — единое целое, взаимосвязанное и взаимозависимое. И они конечны, если о них не заботиться и регулярно не восполнять свои ресурсы.

В стране Советов было много хороших практик. Однако пришла эра свободного рынка, первичного накопления капитала и значительного материального благополучия, и на многие годы об этом забыли… А зря.

Мы давно не говорим слово «война», потому что больно напоминать о пережитом нашими родителями и прародителями, тем более что постравматический синдром не был никем обработан и до сих пор тяжким грузом ложится на последующие поколения. Последние 30 лет мы жили в мирное время, как нам казалось, но это только казалось.

Предпринимательство — это интеллектуальная и эмоциональная «война» за рынки, ресурсы, производственные площадки, безопасность, прибыль и т.д. Это не хайп, как нам говорили многие мотивационные спикеры. Это постоянная напряженная борьба за собственное благополучие и процветание, за благополучие и процветание своей семьи и своего дела жизни. Это борьба за базовые смыслы человека.

Еще в 1997 г. Ларри Бейнхарт и Барри Левинсон в фильме «Плутовство: хвост виляет собакой» рассказали всему миру, как делаются новости и работает большинство СМИ. Это не война? А информационная агрессия социальных сетей, которая захлестнула нас с момента их появления? Агрессия информационного пространства превратилась в целенаправленную информационную войну, которая перешла в самую жестокую фазу в последние два года.

Постоянные изменения, стимулируемые техническим прогрессом и наукой, настолько ускорили время, что человеческая психика вынуждена приспосабливаться к этим изменениям с такой скоростью, которую наши родители и представить не могли. Цикл движения по матрице Фромма ускорился до двух и менее лет и на пять лет отклонился от психической нормы.

Надо ли говорить о том, что даже относительно здоровый человек с большим количеством энергии способен стать изможденным больным на таких скоростях и в столь агрессивных условиях внешней среды? Думаю, это излишне. Все как прежде — выживает сильнейший. Тот, кто в этой агрессивной среде смог вспомнить давно забытое слово «жизнестойкость», а это основная компетенция человека в современном мире.

Прокачать свою жизнестойкость и проработать тему выгорания помогут эксперты VQ центра. 4-6 января 2023 года пройдет базовая мастерская для предпринимателей и руководителей под названием «Я, моя СЕМЬЯ и мой БИЗНЕС/ДЕЛО».

Программа состоит из трех тематически интегрированных дней:

1. Честное знакомство с собственным Я;

2. Моя родовая система/основа;

3. Мой бизнес/дело.

Место проведения: Загородный клуб «Лес» (Свердловская обл., Сысертский район)

В программе:

— Непрерывные ресурсные практики, восстанавливающие здоровье и смысловую наполненность во всех значимых сферах: бизнес, семья, собственная личность;

— Вкусное питание, активное движение, эффективное и наполняющее общение, которые укрепят физическое и эмоциональное состояние; поддержка от тренеров и тьюторов, обратная связь от участников проекта вдохнут жизнь в намерения, идеи и начинания;

— Глубокие практики, многократно подтвердившие свою эффективность.

Эксперты:

Ольга Чебыкина, управляющий партнёр HR-Лидер, председатель комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом и человеческим капиталом УТПП.

Екатерина Легостаева, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, транзакционный аналитик, партнер HR-Лидер по направлению «Коучинг и психотерапия организации», эксперт по эмоциональному интеллекту и когнитивным ошибкам.

Подробности и регистрация на сайте vita.provq.ru. Заявки принимаются в WhatsАpp или по тел. +7(982) 614-05-25, координатор Вера.