Екатеринбург не вошел в 10 самых комфортабельных городов России

В основе исследования – мнение населения насчет качества медобслуживания, коммунальных услуг, дорог и так далее. Примечательно, что в десятку лучших попали Калининград, Мурманск и Тюмень.

По итогам 2022 г. лучшими городами России по качеству жизни стали Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец. Екатеринбург попал в лидеры по такому критерию, как рост качества образования. Рейтинг составил Финансовый университет при правительстве России. Результаты рейтинга опубликовала «Российская газета»

В основу нашего рейтинга положены оценки населением различных сторон городской жизни. При желании выяснить, как живут люди, можно опереться на объективные статистические показатели, но нам очень сложно понять, что стоит за цифрами статистической отчетности. Мы же исходим из того, что мнение населения наиболее точно отражают реальное положение дел в городе, потому что наиболее точно могут оценить, как они живут, только сами люди, — пояснил автор исследования, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Индекс качества жизни или комфортабельности рассчитывался на основании данных мониторинга настроений населения. Его провели в городах с населением свыше 250 тыс. человек.

Среди основных критериев:

потребительская активность;

качество медицинского обслуживания;

способность жителей города купить квартиру или дом;

состояние экологической среды в городе;

качество работы учреждений среднего и высшего образования;

работа учреждений ЖКХ и благоустройство города;

состояние дорожного хозяйства.

Эксперт подчеркивает, что Москва — лидер по качеству жизни, она опережает другие города в части материального благополучия, качества медицинского обслуживания и целого ряда других показателей.

Второе место в России занимает Сочи, где оптимально сбалансированы различные составляющие городской жизни.

Третье место — Грозный, лидер по оценке работы жилищно-коммунального хозяйства и состоянию дорог, он же занимает первое место по условиям ведения бизнеса для малых и средних предпринимателей.

Далее следуют Санкт-Петербург, Нижневартовск (лучший среди средних городов России), Калининград, Владикавказ (чемпион по качеству экологической среды), Мурманск (лучший город российского Севера), Череповец, где среди населения самый высокий уровень удовлетворенности жизнью, а также Тюмень.

«На протяжении ряда лет Тюмень занимала первое место в рейтинге. Теперь она снова в группе лидеров. В число лидеров также входят Екатеринбург, добившийся впечатляющих успехов в деле повышения качества образования, и Нижний Новгород, отличающийся высокой преданностью граждан своему городу», — добавил Зубец.

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