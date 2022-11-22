ПСБ проведет II российский форум по финансовой грамотности «Просто капитал»

Мероприятие пройдет в онлайн-формате и станет площадкой для обсуждения управления личными финансами, планирования бюджета, повышения финансовой грамотности среди граждан РФ.

Эксперты и специалисты отрасли соберутся в конгресс-центре гостиничного комплекса «ПСБ Патриот», построенного банком в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». В рамках форума спикеры проанализируют наиболее актуальные вопросы финансового благополучия, расскажут о текущих возможностях по действующим мерам поддержки, льготам и компенсациям, а также дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом, финансовой безопасности, инвестиционной активности, особенностям оформления кредита и ипотеки.

Ключевой целью проведения форума является повышение уровня финансовой грамотности среди граждан России. Так, программа основного дня будет разбита на тематические треки, слушатели могут присоединиться к трансляции и задать выступающим интересующие их вопросы.

«Трек для всех» будет интересен широкому кругу лиц, к участию приглашаются семьи, учащиеся, представители организаций. Основными темами встречи станут вопросы организации семейного бюджета и первых инвестиций, укрепление финансового благополучия, планирование пенсионных накоплений.

В рамках «Трека для бизнеса и инвесторов» состоится дискуссия ключевых представителей отрасли: руководителей ПСБ, финансовых институтов, федеральных органов исполнительной власти и других организаций. Спикеры рассмотрят вопросы развития финансового рынка и привлечения инвестиций в отрасль, формы финансовой поддержки МСП, финансовую безопасность.

Эксперты ПСБ и финансовых институтов на «Треке поддержки и развития» расскажут о финансовой грамотности и банковской системе России, а также о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан.

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