Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.11
60,37
62,44
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Девелоперы снова делают ставку на продажу участков без подряда. При этом их площадь падает

Девелоперы снова делают ставку на продажу участков без подряда. При этом их площадь падает
Автор фото: Сергей Шабанов. Иллюстрация: Pixabay.com

Покупателей элитной загородной недвижимости становится меньше, к тому же они выбирают участки меньшего размера и без подряда, предпочитая сэкономить.

#ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

На первичном рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сокращается число покупателей, и застройщики вынуждены возвращаться к продаже участков без подряда, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NF Group. Доля участков без подряда в структуре предложения достигла 61%, увеличившись за год вдвое. Вдвое за это время вырос и объем предложения земельных участков в высокобюджетном сегменте в ближайшем Подмосковье, до 285 участков.

Девелоперы выводят на рынок участки без подряда, так как это позволяет им снять с себя риски строительства объектов, одновременно увеличить маржинальность и сократить срок реализации всего проекта, говорит управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев. В то же время более выгодной такую сделку для себя считают и покупатели. Средняя площадь продаваемого участка снизилась на 19%, до 22 соток. Одна сотка земли в элитном сегменте в Подмосковье сейчас стоит примерно 3 млн руб., тогда как по итогам первого квартала цена составляла примерно 5 млн руб. 

Спрос на загородную недвижимость сильно вырос в пандемию, в 2020-2021 гг., но в этом году ажиотаж сменился падением: за девять месяцев 2022 г. число сделок в элитном сегменте упало в полтора раза в связи с неопределенностью и готовностью продавцов давать покупателям дисконт.

Впрочем, в этом году загородная недвижимость классом ниже пользуется довольно устойчивым спросом, указывали игроки рынка: люди рассматривают строительство собственного дома и как способ повысить качество своей жизни, и как способ сохранить деньги. 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Не хочу быть таксистом с историей о том, что у меня был бизнес, но его разрушил кризис»«Не хочу быть таксистом с историей о том, что у меня был бизнес, но его разрушил кризис»
  • Silver Institute предсказал рекордный дефицит одного металла в РоссииSilver Institute предсказал рекордный дефицит одного металла в России
  • Область не планирует вкладывать в туркластер «Гора Белая», следует из проекта бюджетаОбласть не планирует вкладывать в туркластер «Гора Белая», следует из проекта бюджета
  • IKEA к Новому году: Яндекс.Маркет скупил продукцию ушедшей из России сетиIKEA к Новому году: Яндекс.Маркет скупил продукцию ушедшей из России сети
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.