Девелоперы снова делают ставку на продажу участков без подряда. При этом их площадь падает

Покупателей элитной загородной недвижимости становится меньше, к тому же они выбирают участки меньшего размера и без подряда, предпочитая сэкономить.

На первичном рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сокращается число покупателей, и застройщики вынуждены возвращаться к продаже участков без подряда, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NF Group. Доля участков без подряда в структуре предложения достигла 61%, увеличившись за год вдвое. Вдвое за это время вырос и объем предложения земельных участков в высокобюджетном сегменте в ближайшем Подмосковье, до 285 участков.

Девелоперы выводят на рынок участки без подряда, так как это позволяет им снять с себя риски строительства объектов, одновременно увеличить маржинальность и сократить срок реализации всего проекта, говорит управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев. В то же время более выгодной такую сделку для себя считают и покупатели. Средняя площадь продаваемого участка снизилась на 19%, до 22 соток. Одна сотка земли в элитном сегменте в Подмосковье сейчас стоит примерно 3 млн руб., тогда как по итогам первого квартала цена составляла примерно 5 млн руб.

Спрос на загородную недвижимость сильно вырос в пандемию, в 2020-2021 гг., но в этом году ажиотаж сменился падением: за девять месяцев 2022 г. число сделок в элитном сегменте упало в полтора раза в связи с неопределенностью и готовностью продавцов давать покупателям дисконт.

Впрочем, в этом году загородная недвижимость классом ниже пользуется довольно устойчивым спросом, указывали игроки рынка: люди рассматривают строительство собственного дома и как способ повысить качество своей жизни, и как способ сохранить деньги.