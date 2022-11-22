Инвестиции в роскошь и комфорт. Где купить ликвидные апартаменты?

Настоящий успех для инвестора — это вложения в простые человеческие ценности: комфорт, удобство, позитивные эмоции, впечатления. Как монетизировать этот список?

На протяжении последних нескольких лет инвестиции в недвижимость считаются одними из самых надежных способов сохранения капитала. На первый взгляд, этот способ инвестирования никак не связан ни с комфортом, ни с эмоциями, ни, тем более, с впечатлениями. При более детальном рассмотрении становится очевидно, что вложения, к примеру, в премиальные апартаменты подарят будущему арендатору не только практические преимущества, но и эмоциональное удовлетворение. Инвестор, в свою очередь, получит возможность сохранить и приумножить капиталы.

На рынке недвижимости Екатеринбурга есть множество объектов, которые могут заинтересовать инвесторов. Однако не каждый из них может похвастаться центральным расположением, шикарными видами из окна и развитой инфраструктурой вокруг. Все перечисленное сплелось воедино в апартаментах «Башни Исеть», являющейся яркой доминантой Екатеринбург-Сити.

Апартаменты как формат владения недвижимостью позволяют инвестору вложить средства в истинные удобство и комфорт. В Екатеринбурге немного мест, которые располагаются в центре города, обладают всеми преимуществами приватной частной территории и премиальной инфраструктурой, — говорит Евгений Мордовин, генеральный директор компании «УГМК-Застройщик», девелопера проекта «Башня Исеть».

Почему это выгодно?

Во-первых , юридическим лицам «УГМК-Застройщик» предлагает выгодные условия приобретения апартаментов в «Башне Исеть». В стоимость апартаментов заложен НДС. Кроме того, до конца 2022 г. действует система специальных предложений по рассрочке на один и на три года. При оформлении рассрочки на один год предоставляется дисконт в 2%*. Также при полной оплате апартаментов или при оформлении ипотеки потенциальный инвестор получит выгоду на индивидуальных эксклюзивных условиях.

Во-вторых , инвесторам предлагают широкий выбор планировок и площадей апартаментов: студии от 72 м2, апартаменты с одной спальней от 78 м2 до 106 м2, апартаменты с двумя спальнями от 126 м2 до 165 м2. Апартаменты продаются как без отделки, чтобы воплотить дизайнерское решение, так и уже готовые — с ремонтом и меблировкой. Это удобное решение — инвестор получает возможность сразу сдавать апартаменты в аренду, экономит свое время и финансы, необходимые на ремонт. Интерьер готовых апартаментов представлен в классическом стилевом решении. Солидно, строго и уютно.

В каждых апартаментах предусмотрены общие и индивидуальные гардеробные, помещения для хранения инвентаря, стиральной машины и прочей техники. Многокомнатные квартиры подразумевают обязательное наличие мастер-блока, в состав которого, помимо главной спальни, входят ванная и гардеробная комнаты.

В-третьих , в настоящее время в «Башне Исеть» успешно функционирует апарт-отель Iset HomeAway Residence с возможностью долгосрочной аренды от трех месяцев. Инвесторы, которые приобрели в собственность апартаменты, могут передать их в управление сервисной компании, снять с себя заботы по обслуживанию помещения и просто получать доход.

В-четвертых , отличные видовые характеристики и возможность жить на высоте — важная составляющая инвестиционно привлекательного жилья. Все апартаменты в «Башне Исеть» оборудованы панорамным остеклением, благодаря которому в помещении появляется много «воздуха», а наблюдение за вечерним городом превращается в особый вид эстетического удовольствия.

Премиальные условия жизни

«Башня Исеть» была построена для деловых людей, которые ценят свое время. Именно поэтому здание находится в центре развитой инфраструктуры и оборудовано новыми инженерными системами, что еще больше повышает интерес к объекту со стороны резидентов, а значит, увеличивает шансы инвестора на быструю арендную сделку. Сервис, предоставляемый резидентам «Башни Исеть», соответствует высоким стандартам. К примеру, резидентам совсем не надо думать о бытовых мелочах. Вопросы, связанные с чисткой вещей, заказом такси, продуктов, билетов в театр или кино решает круглосуточная консьерж-служба.

Служба заботы Iset Tower создана по образу и подобию лучших 5* отелей. Наша компания является девелопером-хотельером. В управлении «УГМК-Застройщик» находятся апарт-отель ISET HOMEAWAY RESIDENCE 5* — также расположен в «Башне Исеть», отели HYATT REGENCY EKATERINBURG 5* и HYATT PLACE 4*. Такой уникальный опыт позволяет нам поддерживать высочайший уровень сервиса и комфорта и для резидентов «Башни Исеть», — продолжает Евгений Мордовин.

Следить за физической формой и здоровьем резидентам Iset Tower помогает фитнес-клуб премиум-класса Encore Fitness. Ультрасовременный клуб занимает три этажа небоскрёба и радует жителей и гостей качественным сервисом и оборудованием. К услугам резидентов — множество отдельных залов для индивидуального и группового тренинга. В качестве приятного дополнения — большой термальный комплекс для отдыха и релакса, многофункциональный СПА и Encore Cafe, меню которого основывается на концепции здорового и полезного питания.

Окружение «Башни Исеть» — находка для гедонистов. Здесь можно провести приятный вечер с любимыми людьми в ресторане «Корова», отведать стейки из мраморной говядины и нежные блюда из птицы и рыбы. Настоящее эстетическое удовольствие доставляют интерьеры еще одного заведения — Breadway Bakery/Kitchen/Wine. Перья в зеркалах и на люстрах, бархатные диваны цвета фуксии, тяжелые портьеры, райские птицы на стенах — все это намекает на роскошь Бродвея.

Парковка в центре города — настоящая проблема, но только не для резидентов Iset Tower. Под башней расположен четырехуровневый паркинг на 300 машино-мест.

При планировании паркинга мы уделили внимание многим мелочам. Так, пандус — самую изнашиваемую часть — вручную вымостили гранитной брусчаткой, чтобы при пробуксовке машин на поверхности не появлялись колеи, как это происходит на бетонных пандусах, — рассказывает Евгений Мордовин.

Автовладельцам доступен не только паркинг «Башни Исеть», но и услуги нового детейлинг-центра «SVX CAR WASH». Резидентам апартаментов предоставляется расширенный сервис. Ключи от авто заберут прямо из номера, автомобиль полностью подготовят и вернут ключи на ресепшен.

Апартаменты «Башни Исеть» — это все лучшее в одном месте. 300 камер видеонаблюдения по всему периметру отвечают за безопасность резидентов. Система «умный дом» следит за климатом в помещении. За мобильность жильцов отвечают шесть скоростных лифтов. Кроме того, резидентам башни доступна вся премиальная инфраструктура отеля HYATT REGENCY, соединенного с «Башней Исеть» переходом. Одним словом, жизнь в Iset Tower — это жизнь по высоким стандартам, — резюмирует гендиректор «УГМК-Застройщик».

*Рассрочка на 2 года 0% годовых; на 1 год — скидка 2%, первоначальный взнос 30%, срок действия предложения до конца года; на 3 года рассрочка 4% годовых, первоначальный взнос 30%, срок действия предложения до конца года. Стоимость апартаментов от 19,8 млн. рублей.

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