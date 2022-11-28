«Перешли на VR». Как прогрессируют институты УрГЭУ

Институт непрерывного и дистанционного образования (ИНДО) работает в УрГЭУ уже несколько лет. Через него прошли тысячи выпускников, которые получили рабочие места у крупнейших работодателей Урала.

Подробнее о работе ИНДО, о новых технологиях, применяемых в образовательном процессе, DK.RU рассказала директор Института непрерывного и дистанционного образования УрГЭУ Екатерина Ялунина.

Екатерина Николаевна, что представляет собой Институт непрерывного и дистанционного образования и что означает слово «непрерывное» в названии института?

— Институт непрерывного и дистанционного образования (ИНДО) был создан в ходе реорганизации в 2019 г. В единую структуру вошли два подразделения: Институт непрерывного образования (ИНО), существующий на базе вуза с 1996 г., и Институт дистанционного образования (ИДО). Новая структура была создана специально для выпускников колледжей. В ИНДО они поступают по результатам профильных вступительных испытаний или результатам ЕГЭ, а высшее образование получают по индивидуальным планам и в ускоренном темпе — за два года 10 месяцев. Собственно, из-за того, что абитуриент попадает из колледжа сразу к нам, в названии института и появилось слово «непрерывное».

Выпускникам школ доступно обучение в Институте непрерывного и дистанционного образования?

— Конечно, выпускникам школ мы тоже всегда рады. Они зачисляются в институт по результатам ЕГЭ, а срок обучения бывших школьников составляет четыре года и 10 месяцев.

По каким направлениям ведется обучение в ИНДО? Насколько я понимаю, не каждую программу можно адаптировать даже под заочное обучение, не говоря про дистанционное?

— Наш институт работает в соответствии с государственными стандартами, в которых четко прописано, какое образование студенты могут получать только очно, а какое — очно-заочно или дистанционно. Мы предлагаем студентам несколько форм обучения на выбор: очно-заочная и заочная. В каждой из этих форм есть программы, которые можно проходить полностью дистанционно — и выбор таких программ очень большой. Так, к примеру, на очно-заочной форме обучения выпускники колледжей могут полностью дистанционно учиться по следующим профилям: «Бизнес-безопасность и управление рисками», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление» — в общей сложности им доступно 16 различных направлений подготовки. Выпускники школ могут учиться очно-заочно по направлениям: «Бизнес-аналитика», «Управление персоналом и экономика труда», «Граджанско-правовой профиль» в направлении «Юриспруденция».

Дистанционная форма обучения была внедрена специально для студентов из других регионов?

— В ИНДО учатся студенты не только из других регионов России, но и из других стран. Есть студенты из Канады, Литвы, много ребят поступают из стран СНГ. Дистанционный формат очень удобен для наших студентов из Омска, Челябинска, Салехарда, Тюмени. Ребята из небольших городов области — Артемовского, Первоуральска, Нижнего Тагила — тоже часто хотят учиться на дистанте. Это позволяет им работать и учиться одновременно. Кстати, зачеты и экзамены они тоже сдают дистанционно.

Вообще, у нас очень сильная команда программистов и хорошая материально-техническая база, которая позволяет организовать удаленное обучение. Для студентов и преподавателей разработана специальная платформа, на которой собраны все видеолекции от преподавателей. На ней же проходят вебинары для студентов. У ребят есть личный кабинет, при входе в который можно увидеть и расписание, и список практикумов, и лекции — все в одном месте. Это очень удобно. Преподаватели ведут лекции из рабочей студии, которая оснащена современным оборудованием. С её помощью можно общаться со студентами в режиме онлайн.

Расскажите про механизм, который позволяет повысить узнаваемость УрГЭУ в целом и Института непрерывного и дистанционного образования в частности среди выпускников школ и колледжей в других регионах.

— Одно из приоритетных направлений деятельности Института — развитие Центров территориального доступа. Их организуют на базе колледжей в разных регионах страны. На сегодняшний день на территории России организовано уже 55 таких центров и два — в Узбекистане. Главная задача Центра территориального доступа — организация профессионально-ориентационная деятельности. Студенты, приходящие в Центр, могут получить консультацию об образовательных программах вуза, узнать, какие профили доступны для дистанционного обучения. Кроме того, если у кого-то из студентов, к примеру, нет интернета или недостаточно мощный компьютер, он может прийти и воспользоваться техникой Центра.

В Узбекистане Центр территориального доступа пользуется популярностью? Много студентов пришло к вам через него?

— Отделение в Узбекистане мы открыли в 2019 г. В 2021 г. Институт непрерывного и дистанционного образования выпустил первых 129 студентов. На текущий момент по разным направлениям в вузе учатся более 1000 студентов из Узбекистана.

Стоимость обучения для студентов из Екатеринбурга и студентов, поступающих в ИНДО через Центры территориального доступа, отличается?

— Вуз придерживается политики доступности. Мы считаем, что высшее образование должно быть финансово посильно абсолютно всем. Так, стоимость обучения для студентов, поступающих в Институт непрерывного и дистанционного образования через Центры территориального доступа, составляет в среднем 55 тыс. руб. в год. Заочное обучение — от 63 тыс. руб. в год. Магистратура — 75 тыс. руб. в год.

Вы уже несколько раз упомянули, что в ИНДО можно учиться заочно и очно-заочно. С «заочкой» все понятно. А как проходит очно-заочное обучение?

— Очно-заочное образование, как и дистанционное, позволяет студентам совмещать работу и учебу. Основное отличие этой формы обучения от заочной состоит в том, что в межсессионный период студенту в расписание ставятся лекции. Часть из них для удобства вынесена на дистант. Студент слушает курс и два раза в год приезжает в вуз на сессию.

Высшее образование постоянно трансформируется. Что изменилось в работе вашего Института за последние несколько лет?

— Во-первых, мы были одним из первых вузов со специализированной студией для записи лекций. Во-вторых, в 2020 г. мы запустили виртуальную лабораторию, где студенты учатся при помощи VR-технологий. Она воспроизводит условия настоящего производства и оснащена VR-шлемами и контроллерами, имитирующими движения рук в цифровом пространстве. Программа позволяет создать компьютерную копию любого лабораторного комплекса и проводить с ее помощью исследования, которые в реальности сложно организовать из-за высокой стоимости оборудования и реактивов. В эту лабораторию было вложено много труда. Преподаватели адаптировали свои наработки под VR, ИТ-специалисты создавали с нуля это виртуальное пространство. Все эти труды, конечно, не прошли даром. Молодежи очень нравится, когда обучение проходит с элементами геймификации.

Говоря про изменения последних нескольких лет, нельзя не упомянуть о нашей работе в период ковидных ограничений. Благодаря современным технологиям, которыми располагает вуз, мы быстро настроили возможность дистанционного обучения. Из 747 групп, обучающихся в ИНДО, дистанционно обучались 400 — больше половины.

Какие требования к образовательному процессу предъявляют сами студенты?

— На текущий момент в Институте непрерывного и дистанционного образования учатся 9 748 студентов. Большинство из них — работающие люди, поэтому им очень важно, чтобы образование, которое они получают, было практикоориентированным. Мы это прекрасно понимаем, и чтобы следовать этому требованию, отправляем преподавателей на ежегодную стажировку к ведущим работодателям региона. Так у преподавательского состава формируется представление о требованиях к знаниям, которые ценятся на предприятиях. Кроме того, часть лекций ведут сотрудники крупных компаний Урала — люди от муниципалитетов, представители УВЗ, ОМЗ и т.д.

Расскажите, в каком направлении будет развиваться ИНДО в ближайшее время?

— Одна из основных задач, стоящих перед ИНДО, — расширение географии присутствия. Каждый год мы открываем новые Центры территориального доступа. Хорошо показали себя представительства, которые были недавно запущены в Сатке, в Белоярском районе, Новосибирске и Ханты-Мансийске. В ближайшее время мы планируем открыть еще пять Центров территориального доступа в разных регионах страны. И, конечно, будем внедрять лучшие образовательные практики в наш учебный процесс и расширять возможности обучения при помощи VR-технологий.