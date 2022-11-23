Социальные проекты «Титановой долины» — как они работают и на что направлены?

На Форуме «Города России 2020» стало известно, что «Титановая долина» реализует проекты не только для бизнеса, но и для местного населения. Это рекрутинг, коммуникации, обучение, благотворительность.

ОЭЗ «Титановая долина» развивается, увеличивается количество ее резидентов, растут они сами, и, соответственно, растет влияние «Титановой долины» на социальную среду в тех населенных пунктах, где она находится.

Для работы в этом направлении был создан ряд проектов, направленных на то, чтобы взаимодействие бизнеса и социальной среды было организованным, отвечало потребностям не только компаний-резидентов, но и местных жителей.

Более подробно о том, как «Титановая долина» влияет на социальную среду в местах своего присутствия, рассказал исполнительный директор ОЭЗ «Титановая долина» Станислав Дорофеев.

Справка DK.RU ОЭЗ «Титановая долина» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями для предпринимателей. Действующих площадок две — в г. Верхняя Салда Свердловской области и под Екатеринбургом, в районе аэродрома «Уктус». Якорным резидентом площадки в Верхней Салде является компания «Аллегро», совместное предприятие ЕВРАЗ и ООО «Рейл-Сервис», реализующее проект строительства завода по выпуску железнодорожных колес. На площадке «Уктус» ключевой резидент — АО «Уральский завод гражданской авиации». На сегодняшний день на действующих площадках уже трудится более 1,5 тыс. человек. Ожидается, что на перспективных площадках будет создано еще 3,5 тыс. новых рабочих мест.

Социальная составляющая индустриальных площадок имеет очень большое значение и представляет собой разнонаправленную работу. И, прежде всего, это работа по подбору персонала.

«Мы на протяжении длительного времени претворяем в жизнь ряд проектов, направленных на изменение социальной среды в местах присутствия «Титановой Долины». Один из этих проектов — программа «Кадры для резидентов», которая позволяет подобрать персонал для предприятий, работающих в «Титановой долине». Благодаря этому проекту мы вместе с компанией «Аллегро» создали уже более 400 рабочих мест, в том числе 200 из них в текущем году. Для этого мы проводим ярмарки вакансий совместно с центром занятости, проводим ознакомительные мероприятия, где рассказываем потенциальным работникам, кто требуется на наши предприятия, какие это предприятия, чем они занимаются», — рассказал Станислав Дорофеев.

Второй социальный аспект деятельности такой организации, как ОЭЗ, — коммуникационно-образовательный, позволяющий представителям различных компаний организовывать взаимодействие друг с другом и местным населением. Для этого на базе одного из объектов ОЭЗ «Титановая долина» работает проект «Точка Кипения Хайтек». Он создан как для помощи уже работающим сотрудникам компаний-резидентов, так и дляработников производственных предприятий всех близлежащих населенных пунктов.

На площадке «Точки Кипения», например, создаются дискуссионные клубы, направленные на повышение квалификации, вовлечение в рационализаторское движение. Мы привлекаем спикеров, проводим различные лекции, практические мероприятия для решения текущих производственных проблем. Предлагаем ориентировочный график на календарный год, формируем повестку, собираем запросы от компаний на тему, что им могло бы быть интересно в ближайшем будущем, — добавил Станислав Дорофеев.

Кроме того, «Титановая долина» совместно со своими резидентами старается в целом поддерживать социальную среду в городах своего присутствия. Это еще одно, отдельное, направление ее социальной деятельности.

«Совместно с нашими предприятиями-резидентами мы помогали больницам в период пандемии — покупали маски и дезинфицирующие средства, в рамках СВО помогали семьям мобилизованных — по запросу закупали теплую одежду и другие необходимые вещи. На постоянной основе помогаем социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних в Нижней Салде», — заключил он.

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