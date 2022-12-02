Профессионализм, этика, законность — вот три кита сегодняшней медицины

Чтобы качественно оказывать медицинские услуги, надо думать не только о найме врачей и закупе оборудования. В медцентре «Консилиум», работающем уже 20 лет, обращают внимание еще на десятки нюансов.

Медицинский центр «Консилиум» в Екатеринбурге 18 ноября 2022 г. отметил 20-летие. Клиника для всей семьи, в которой можно пройти обследование и в частном порядке, и в рамках профосмотра и медосвидетельствования, за время работы оказала миллионы медицинских услуг. Ежегодно в «Консилиум» обращаются около 29 000 человек, из них 86% становятся постоянными посетителями.

О том, что же главное в медицине, в какую сторону смотреть современным врачам и на что обращать внимание менеджменту медучреждений, DK.RU рассказал генеральный директор «Консилиума» Рашид Мухаметов.

— Мы с вами встретились в очень интересное время. Буквально на днях число людей, населяющих Землю, перевалило за 8 млрд человек. Это чрезвычайно много, и, конечно, в этом огромная заслуга медицины. Какие задачи стоят перед врачами сегодня? Я своим сотрудникам, на всех планерках и собраниях всегда напоминаю: важнейшее в нашей работе сегодня — профессионализм, этика, законность.

Почему-то многие забывают, что любая медицинская организация — это не только врачи и медсестры. Это еще и администраторы, санитарки, сантехники, дворники и так далее. Профессионализм должен быть во всем.

Один плохой сантехник с легкостью выведет из строя больницу с сотней хороших врачей. Поэтому помнить нужно обо всем и обо всех.

Юрист в клинике просто необходим, как и специалист по персоналу и другие сотрудники немедицинского профиля. Они значительно облегчают работу медперсоналу. Но, конечно, врачи и медсестры и сами должны знать правовые аспекты профессии: важно не только понимать, какую таблетку прописать, но и работать в соответствии с правовым полем. Это нужно как самим врачам, так и пациентам.

Рашид Зартынович, в вашем центре, помимо частных лиц, проходят обследования сотрудники самых разных организаций. Есть ли особенности в этой работе и почему вы выбрали ее в качестве одного из направлений?

— Скрининг здоровья и выявление заболеваний на ранней стадии — одна из важнейших задач медицины сегодня. Мы обследуем каждый день в рамках профосмотров около 100 человек, если находим какие-то отклонения — помогаем человеку, даем ему направления в специализированные клиники, к конкретным специалистам. Когда в конце года смотришь на цифры — сколько онкологических, сердечных и иных серьезных, зачастую опасных, заболеваний было выявлено — понимаешь, что работали не зря.

Регулярные медосмотры, которые проводят грамотные врачи, — реальный способ избежать многих неприятностей. Главное — не относиться к обязанностям формально. И мы в «Консилиуме» делаем все для того, чтобы люди получали всесторонний анализ состояния своего здоровья.

Фото: медицинский центр «Консилиум»

Сложно ли работать в российской медицине сегодня? С какими трудностями приходится сталкиваться?

— Конечно, вопросы есть, но они системные, требующие координации сверху. Вообще в России с медициной все не так плохо, как иногда можно подумать. Этим летом уважаемое издание Lancet опубликовало статистику, согласно которой Россия — вторая страна в Европе по количеству врачей на единицу населения. Согласитесь, это прекрасные показатели, больше врачей только в Швейцарии. Специалисты есть, они готовы работать и развиваться. Наша задача — создать комфортные условия для их обучения и профессионального развития.

Фото: медицинский центр «Консилиум»

Пациенты — совершенно адекватные люди, которые не требуют от врачей невозможного, не предъявляют завышенных требований, так что и с этой стороны в работе нет сложностей.

Мы, например, уделяем особое внимание работе с сотрудниками, у нас в штате есть руководитель службы персонала, что благоприятно влияет на внутренний климат в клинике: и врачи, и медсестры отмечают, что работать в «Консилиуме» им приятно. А когда тебе комфортно в коллективе, со своими задачами ты справляешься намного лучше, совсем с другим настроем.

На трех этажах медицинского центра «Консилиум» работают различные лечебно-диагностические отделения. Отдельный этаж выделен для подразделения профосмотров, спортивной медицины, экспертиз и освидетельствований, оснащенного электронной очередью. В медцентре работают врачи более 30 специальностей, проводятся лечебно-диагностические мероприятия на современном оборудовании, функционирует собственная лаборатория, диагностические кабинеты.

Фото: медицинский центр «Консилиум»

Мы гордимся тем, что медосмотры у нас проходят в том числе коллеги — свое здоровье доверяют нам врачи и медсестры из других лечебных учреждений. В целом около половины профосмотров мы проводим на основе государственных и муниципальных контрактов, работая с крупнейшими учреждениями города и области.

За 20 лет работы медицинский центр «Консилиум» обследовал и помог улучшить здоровье более чем 600 000 горожанам и жителям Свердловской области, провел около 1 300 000 рентгенологических и ультразвуковых исследований, более 2 500 000 лабораторных исследований и 2 300 000 консультаций врачей.

Фото: медицинский центр «Консилиум»

Несколько лет назад за вклад в развитие медицины и здравоохранения, активное продвижение достижений, направленных на улучшение качества жизни человека и профессионализм ООО «КДЦ «Консилиум» было удостоено Международной премии «Профессия — жизнь». Благодарственные письма за отличную работу медцентру направили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Министерство образования и молодежной политики региона, Администрация Екатеринбурга, Государственная инспекция труда и другие ведомства и организации города и области.

— Конечно, в медицине — и российской, и мировой — еще много вопросов, много нерешенных задач. Но мы активно работаем над ними, создаем структуры, которые помогают поддерживать здоровье граждан, делать диагностику доступной каждому, выявлять болезни на ранних стадиях. Забота о вашем здоровье — это наша профессия. Я уверен, эта деятельность принесет плоды и качество жизни свердловчан с годами будет становиться все выше. Всем желаю мира, добра и здоровья.

uralclinic.ru

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