Государство хочет ужесточить контроль за онлайн-играми и контролировать финансы издателей

«Подобные инициативы явно не то, чего сейчас ждет поредевшая отрасль». Роскомнадзор хочет распространить действие «пакета Яровой» на онлайн-игры и взять под контроль финансовые потоки индустрии.

Роскомнадзор намерен усилить госрегулирование онлайн-игр и их контента, распространив на них действие «закона Яровой», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Главного радиочастотного центра ведомства. Так, РКН предлагает признать игровые платформы и стриминговые гейминг-сервисы организаторами распространения информации (ОРИ). Это предполагает, что они будут обязаны хранить в РФ сообщения пользователей, в том числе голосовые записи, переданные изображения и другой контент, а также предоставлять его следственным органам по запросу, установив оборудование для оперативно-разыскных мероприятий.

Ведомство также хочет дать правовой статус игровой валюте и донатам (пожертвование зрителей видеоблогерам и стримерам).

Все это позволить «обеспечить надлежащий контроль» за правонарушителями, распространяющими информацию при помощи игр и оградить «несовершеннолетних от вредоносного контента», считают в Роскомнадзоре. Там рассчитывают также улучшить защиту граждан при обороте валюты и предметов в онлайн-играх: некоторые из них можно продавать на специальные торговых площадках и выводить деньги.

Роскомнадзор в первую очередь заинтересован в контроле за финансовыми потоками игровой индустрии, говорит источник «Коммерсанта» на рынке.

Подобные инициативы явно не то, чего сейчас ждет поредевшая отрасль. Дополнительное регулирование должно помогать, а не вредить бизнесу, — сказал собеседник издания из неназванной российской ИТ-компании.

Чтобы внедрить предложения ведомства, потребуются значительные инфраструктурные инвестиции из-за огромного объема голосовых данных сообщений между игроками, хранящихся в игровых мессенджерах.

Инициатива рискованна для российских издателей онлайн-игр еще и потому, что компании зарабатывают на виртуальных предметах, в том числе меняя их характеристики и стоимость. Если для игровых вещей введут правовой статус, менять параметры вещей станет юридически рискованно. Кроме того, у издателей игр появятся дополнительные обязательства по отчетности перед ФНС, так как некоторые игровые деньги можно поменять на реальные за пределами игрового сервиса.