В Екатеринбурге проведут практический семинар по производительности труда для бизнеса

Потенциальным участникам нацпроекта «Производительность труда» расскажут о мерах государственной поддержки и на практике покажут, как сделать бизнес более продуктивным.

30 ноября Региональный центр компетенций в сфере производительности труда проведет в Екатеринбурге практический семинар для руководителей уральских предприятий, на котором познакомят с принципами бережливого производства и инструментами, позволяющими повысить производительность труда имеющимися ресурсами. Участники мероприятия смогут в неформальной обстановке пообщаться с топ-менеджерами компаний и заводов, которые уже участвуют в нацпроекте «Производительность труда» и узнать результаты, задать вопросы, разобраться в нюансах.

Кроме того, у участников семинара будет уникальная возможность познакомиться с функционалом учебно-производственной площадки «Фабрика процессов» и получить бесплатные персональные консультации от руководителей проектов Регионального центра компетенций Свердловской области.

На семинар приглашают директоров и топ-менеджеров предприятий обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли с выручкой от 200 млн в год и долей участия иностранных налоговых резидентов в уставном капитале не выше 50%.

Участие в практическом семинаре бесплатное;

Количество мест ограничено;

Для участия необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию, заполнив форму по ссылке ;

; Дата и время: 30 ноября 2022 года, 09:30 — 17:10;

Место: Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5, технопарк «Университетский».

Это уже не первый опыт проведения подобного мероприятия в Екатеринбурге.

Весной в «Университетском» прошло координационное совещание, которое вызвало живой интерес у представителей уральского бизнеса. Во встрече приняли участие более 70 генеральных и финансовых директоров уральских предприятий, заместителей руководителей по производству, HR-сотрудников, отвечающих за развитие персонала. Гости получили возможность поделиться опытом, лично увидеть результаты работы в рамках нацпроекта и договориться о поездках на предприятия, где уже внедрены принципы бережливого производства.

На сегодняшний день в нацпроекте «Производительность труда» участвует уже более 170 предприятий Свердловской области, суммарная выручка которых составляет 582 млрд руб. Через полтора года — к 2024 г. — участниками нацпроекта станут 297 региональных компаний.

За время участия в нацпроекте компании в среднем подняли выработку в полтора раза, сократили время протекания производственного процесса на 42%, а запасы незавершенного производства — на 45%. Экономический эффект от участия уже превысил полмиллиарда руб. В случае необходимости роста выработки на предприятиях потенциальный экономический эффект может достигнуть 1,3 млрд руб.

К участию в практическом семинаре также приглашаются представители предприятий с выручкой от 200 млн руб., ведь они смогут присоединиться к расширенному проекту региональной программы по внедрению инструментов бережливого производства, которую готовит к запуску в 2023 г. Министерство промышленности и науки области совместно с региональной торгово-промышленной палатой.

Пока один из критериев отбора в нацпроект — показатель выручки более 400 млн руб. Также доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале не должна превышать 50%. Присоединиться к проекту могут компании из пяти приоритетных отраслей: транспорт, торговля, строительство, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

Посмотреть более подробную информацию и пройти регистрацию можно на сайте.