Узнаваемый по всей стране бренд. Выгодная франшиза за 37 дней

Несколько форматов сотрудничества с разными вложениями и будущей выгодой, окупаемость за восемь месяцев и никакого роялти. Предложение актуально.

Яркий магазин со стильным, вызывающим симпатию клиентов дизайном и известной продукцией — это уже практически 100% гарантии успеха. Магазины ГК Пив&Ко работают в Екатеринбурге с 2009 г., все это время компания растет и развивается, становясь лучше и для клиентов, и для сотрудников.

В 2022 г. у группы компаний насчитывается 570 торговых точек, в том числе открытых по франшизе. Яркие магазины, полные покупателей, работают в 216 городах России и СНГ. Главное конкурентное преимущество — высокое качество продукции и широкий ассортимент.

Ежемесячно открывается от 10 до 15 франшизных магазинов, на запуск проекта требуется всего 37 дней.

Как открыть франшизу Пив&Ко?

Инвестиции — 3,5 – 5 млн руб.

Паушальный взнос — 350 000 руб.

Роялти — отсутствует

Окупаемость — от восьми месяцев

Можно выбрать один из двух форматов сотрудничества:

1. Открытие супермаркета Пив&Ко по франшизе, с самостоятельным управлением и получением 100% прибыли. Формат магазина с вложениями от 3,5 млн руб. — полноценный супермаркет с широким ассортиментом товаров.

2. Франшиза SMART

Программа дает возможность открывать магазины по франшизе Пив&Ко без личного участия. Ежемесячная прибыль составляет в среднем 20% годовых.

Преимущества франшизы

Нет дополнительных платежей роялти.

Отлаженная система открытия и запуска. Работа магазина полностью организована через 21 день, включая обучение персонала и проведение праздничного открытия.

Система интегрированных решений для управления бизнесом.

Послепродажное обслуживание и постоянная маркетинговая поддержка.

Собственный логистический центр со складами и автопарком, который позволяет осуществлять поставки круглосуточно 365 дней в году.

Что получает партнер?

узнаваемый бренд;

проверенная годами и регионами бизнес-модель;

подбор помещения совместно с экспертами;

расчет потенциальной выручки искусственным интеллектом;

создание модели будущего магазина и визуализация его наружного оформления;

ассортиментная матрица, индивидуально подобранная под каждый магазин;

более 300 товаров, в том числе продукты собственной торговой марки;

два распределительных центра в Екатеринбурге и Краснодаре;

обучение франчайзи;

персональный менеджер сопровождения;

единый круглосуточный call-центр;

система интегрированных решений для бизнеса.

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