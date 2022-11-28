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Узнаваемый по всей стране бренд. Выгодная франшиза за 37 дней

Узнаваемый по всей стране бренд. Выгодная франшиза за 37 дней
Иллюстрация: Пив&Ко

Несколько форматов сотрудничества с разными вложениями и будущей выгодой, окупаемость за восемь месяцев и никакого роялти. Предложение актуально.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Яркий магазин со стильным, вызывающим симпатию клиентов дизайном и известной продукцией — это уже практически 100% гарантии успеха. Магазины ГК Пив&Ко работают в Екатеринбурге с 2009 г., все это время компания растет и развивается, становясь лучше и для клиентов, и для сотрудников.

В 2022 г. у группы компаний насчитывается 570 торговых точек, в том числе открытых по франшизе. Яркие магазины, полные покупателей, работают в 216 городах России и СНГ. Главное конкурентное преимущество — высокое качество продукции и широкий ассортимент.

Ежемесячно открывается от 10 до 15 франшизных магазинов, на запуск проекта требуется всего 37 дней.

Как открыть франшизу Пив&Ко?

  • Инвестиции — 3,5 – 5 млн руб.
  • Паушальный взнос — 350 000 руб.
  • Роялти — отсутствует
  • Окупаемость — от восьми месяцев

Можно выбрать один из двух форматов сотрудничества:

1. Открытие супермаркета Пив&Ко по франшизе, с самостоятельным управлением и получением 100% прибыли. Формат магазина с вложениями от 3,5 млн руб. — полноценный супермаркет с широким ассортиментом товаров.

2. Франшиза SMART

Программа дает возможность открывать магазины по франшизе Пив&Ко без личного участия. Ежемесячная прибыль составляет в среднем 20% годовых.

Преимущества франшизы

  • Нет дополнительных платежей роялти.
  • Отлаженная система открытия и запуска. Работа магазина полностью организована через 21 день, включая обучение персонала и проведение праздничного открытия.
  • Система интегрированных решений для управления бизнесом.
  • Послепродажное обслуживание и постоянная маркетинговая поддержка.
  • Собственный логистический центр со складами и автопарком, который позволяет осуществлять поставки круглосуточно 365 дней в году.

Что получает партнер?

  • узнаваемый бренд;
  • проверенная годами и регионами бизнес-модель;
  • подбор помещения совместно с экспертами;
  • расчет потенциальной выручки искусственным интеллектом;
  • создание модели будущего магазина и визуализация его наружного оформления;
  • ассортиментная матрица, индивидуально подобранная под каждый магазин;
  • более 300 товаров, в том числе продукты собственной торговой марки;
  • два распределительных центра в Екатеринбурге и Краснодаре;
  • обучение франчайзи;
  • персональный менеджер сопровождения;
  • единый круглосуточный call-центр;
  • система интегрированных решений для бизнеса.
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pivko24.ru
Автор: Александра Клименко
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