Узнаваемый по всей стране бренд. Выгодная франшиза за 37 дней
Несколько форматов сотрудничества с разными вложениями и будущей выгодой, окупаемость за восемь месяцев и никакого роялти. Предложение актуально.
Яркий магазин со стильным, вызывающим симпатию клиентов дизайном и известной продукцией — это уже практически 100% гарантии успеха. Магазины ГК Пив&Ко работают в Екатеринбурге с 2009 г., все это время компания растет и развивается, становясь лучше и для клиентов, и для сотрудников.
В 2022 г. у группы компаний насчитывается 570 торговых точек, в том числе открытых по франшизе. Яркие магазины, полные покупателей, работают в 216 городах России и СНГ. Главное конкурентное преимущество — высокое качество продукции и широкий ассортимент.
Ежемесячно открывается от 10 до 15 франшизных магазинов, на запуск проекта требуется всего 37 дней.
Как открыть франшизу Пив&Ко?
- Инвестиции — 3,5 – 5 млн руб.
- Паушальный взнос — 350 000 руб.
- Роялти — отсутствует
- Окупаемость — от восьми месяцев
Можно выбрать один из двух форматов сотрудничества:
1. Открытие супермаркета Пив&Ко по франшизе, с самостоятельным управлением и получением 100% прибыли. Формат магазина с вложениями от 3,5 млн руб. — полноценный супермаркет с широким ассортиментом товаров.
2. Франшиза SMART
Программа дает возможность открывать магазины по франшизе Пив&Ко без личного участия. Ежемесячная прибыль составляет в среднем 20% годовых.
Преимущества франшизы
- Нет дополнительных платежей роялти.
- Отлаженная система открытия и запуска. Работа магазина полностью организована через 21 день, включая обучение персонала и проведение праздничного открытия.
- Система интегрированных решений для управления бизнесом.
- Послепродажное обслуживание и постоянная маркетинговая поддержка.
- Собственный логистический центр со складами и автопарком, который позволяет осуществлять поставки круглосуточно 365 дней в году.
Что получает партнер?
- узнаваемый бренд;
- проверенная годами и регионами бизнес-модель;
- подбор помещения совместно с экспертами;
- расчет потенциальной выручки искусственным интеллектом;
- создание модели будущего магазина и визуализация его наружного оформления;
- ассортиментная матрица, индивидуально подобранная под каждый магазин;
- более 300 товаров, в том числе продукты собственной торговой марки;
- два распределительных центра в Екатеринбурге и Краснодаре;
- обучение франчайзи;
- персональный менеджер сопровождения;
- единый круглосуточный call-центр;
- система интегрированных решений для бизнеса.