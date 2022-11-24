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«Насмешка над индустрией». В России представили аналоги Instagram и TikTok

«Насмешка над индустрией». В России представили аналоги Instagram и TikTok
Автор фото: Thomas Ulrich. Иллюстрация: Pixabay.com

Создать отечественных конкурентов Instagram и TikTok пытаются не первый год, при этом полноценная разработка и запуск требуют огромных затрат, а перспективы доходов неясны.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#ОНЛАЙН#НОВОСТИ

Правительство РФ предварительно одобрило несколько коммуникационных сервисов, представленных Индустриальным центром компетенций, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Среди них соцсеть Looky от ООО «Мотивационные решения», которая нацелена заменить Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской), соцсеть Sunlight Play от ООО «ГРИ» — аналог TikTok, сервис видеосвязи для конференций Dion, призванный заменить Zoom, Skype, Google Meet, MS teams. 

Общий затраты на проекты оцениваются в 1,19 млрд руб.: затраты на аналог Instagram оценены в 459,7 млн руб., затраты на аналог TikTok — 285,7 млн руб., на сервис видеосвязи — 318,7 млн руб. Пока ни один из проектов, в том числе предварительно одобренных, не получил гранты от государства — выделять их может, например, «Сколково».

Перспективность аналогов популярных интернет-сервисов вызывает вопросы у экспертов. Создать отечественных конкурентов Instagram и TikTok пытаются не первый год: так, в 2021 г. «Газпром-Медиа» соцсеть Yappy, похожую на TikTok, для замены Instagram разрабатывают «Россграм»

Перечень проектов от индустриальных центров компетенции «выглядит как насмешка над индустрией», говорит основатель Liveinternet Герман Клименко. Создать отечественный аналог TikTok мог бы «Яндекс», но тот не станет этим заниматься после неудачного опыта с контентными проектами, такие как «Яндекс.Новости» и «Дзен», проданные в этом году VK. Для создания новых соцсетей, тем более связанных с видеоконтентом, нужно огромные затраты на серверы для хранения и обработки данных, к тому же неясны перспективы сервисов с точки зрения доходов от рекламы. 

В России не хватает собственных онлайн-сервисов и в b2b, и в b2c, при этом затраты на разработку соцсети могут составить сотни миллионов долларов, говорит гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Поэтому компаниям «важно выделять те аспекты, из-за которых пользователи смогут задерживаться в этих сетях», форматах для пользователя и рекомендациях.

Автор: Андрей Пермяков
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