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ПСБ предоставил бизнесу возможность бесконтактного приема платежей

ПСБ предоставил бизнесу возможность бесконтактного приема платежей
Автор фото: Mika Baumeister. Иллюстрация: https://unsplash.com/

ПСБ предоставил предпринимателям возможность принимать платежи за товары и услуги через смартфон. Покупатели смогут приобретать товары при помощи смартфонов с функцией NFC.

#НОВОСТИ

Такой сервис стал доступен предпринимателям-клиентам ПСБ благодаря технологии SoftPOS, которая делает из обычного смартфона платежный терминал, при установке приложения Tap2go и подключении этой функции.

Как рассказали в Промсвязьбанке, технология позволяет малому и среднему бизнесу при использовании Системы быстрых платежей передавать покупателю динамический QR-код, обновляемый при каждом платеже, через встроенный модуль NFC, поэтому у покупателя нет необходимости тратить дополнительное время на сканирование предоставленного продавцом QR-кода. То есть, достаточно приложить свой телефон к смартфону продавца и осуществить платеж по аналогии с оплатой банковскими картами.

В банке считают, что такой подход упрощает взаимодействие продавца с покупателем и позволяет вернуться к бесконтактному способу приема платежей.

При использовании устройств, работающих на базе Android, после получения платежной ссылки, в зависимости от предустановленных настроек, покупатель может провести оплату в приложении своего банка, либо через приложение СБПэй. Владельцам устройств на базе iOS для оплаты через NFC необходимо открыть приложение СБПэй, выбрать возможность оплаты через NFC и приложить телефон к смартфону продавца.

Сервис бесконтактного приема платежей с помощью системы быстрых платежей востребован клиентами в Екатеринбурге: с октября с помощью смартфонов производится каждый третий бесконтактный платеж. В первую очередь новым функционалом заинтересовались рестораны, салоны красоты, медицинские клиники и автосалоны. Клиенты ПСБ уверены, что за новыми возможностями приема оплаты — будущее. Одним из преимуществ технологии является снижение комиссий за эквайринг. Так, ставка по торговому эквайрингу составляет 1,8-2,2%, а при использовании бесконтактных платежей через в СБП — 0,7% (или 0,4% для отдельных видов услуг). Кроме того, до конца 2022 года НСПК возвращает эту комиссию клиентам малого и среднего бизнеса, включенным в перечень малых предприятий.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ)
https://www.psbank.ru/

Автор: Гринина Ирина
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