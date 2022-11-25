«Екатеринбург может поделиться своими наработками по созданию агломерации»

Начальник отдела экономики мэрии Екатеринбурга — о том, как вырос форум «Города России 2030», кто управляет Екатеринбургской агломерацией и когда начнется строительство «наземного метро».

Власти Екатеринбурга подводят итоги состоявшегося на прошлой неделе общероссийского форума «Города России 2030: вызовы и действия 2.0». Его участниками стали около 2,5 тыс. чел. из 22 регионов страны, а также из Китая, Великобритании, Индонезии, Киргизии, Казахстана и Беларуси.

Генеральная линия форума была посвящена межмуниципальному сотрудничеству. Так представители 14 городов, входящих в состав Екатеринбургской агломерации, делились опытом работы по совместным проектам. В настоящий момент Екатеринбург и города-спутники запланировали реализовать 15 крупных инфраструктурных проектов. И, пожалуй, самым обсуждаемым из них стало «наземное метро».

В интервью DK.RU начальник отдела экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, за счет чего форум «Города России 2030» повысил свой статус, получат ли проекты Екатеринбургской агломерации приоритетное финансирование, и какие крупные объекты в городе намерены построить в формате ГЧП.

О народной дипломатии и развитии города

Форум «Города России 2030» прошел в Екатеринбурге шестой раз. В 2019 г., мероприятие проводили в Hyatt Regency. Но в ходе подготовки в этом году организаторы поняли, что количество мероприятий и участников вырастет практически в два раза, и возможностей этой площадки будет недостаточно. Поэтому решили переместиться в конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Форум прошел в Екатеринбурге шестой раз. Чем он отличался от предыдущих?

— Прежде всего — масштабами. Серьезно расширилась география участников. Если раньше, как правило, к нам приезжали коллеги из городов УрФО, то в этот раз в работе форума приняли участие гости из Хабаровска и Благовещенска, Махачкалы, Суздаля, Санкт-Петербурга — всего было представлено 22 субъекта РФ. А учитывая иностранное представительство, мероприятие фактически стало международным. Несмотря на внешнеполитическую обстановку, никто не уклоняется от установления контактов. Тем более что обсуждалась организация жизнедеятельности людей, а это те самые вопросы, где народная дипломатия должна работать в полной мере.

Тематика мероприятий тоже расширилась. Был усилен трек по агломерациям, ГЧП, ESG. Новацией стал форум «СОЦИО», который проходил в рамках форума «Города России 2030». Он добавил нам социальную тематику — там, например, обсуждались вопросы инклюзии, образования, физкультуры и спорта.

Впервые на форуме появился блок подписания соглашений, что свидетельствует о его высоком уровне и статусе. Например, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Тюмени Руслан Кухарук подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. О сотрудничестве и взаимодействии договорились Железнодорожный район Екатеринбурга и Первомайский район Минска. Об установлении дружеских отношений — Полевской и г. Альметьевск Республики Татарстан.

Администрация Екатеринбурга также заключила соглашение о сотрудничестве с Центром стратегических разработок, созданным Алексеем Кудриным. Сейчас эта структура занимается подготовкой стратегических документов для Правительства РФ. Нам есть, чему у них поучиться, но и Екатеринбург может поделиться своими наработками. Например, сотрудников центра интересовал наш опыт по агломерационным проектам.

Еще одно интересное соглашение заключено с компанией «Системные концессии» (дочерняя структура АФК «Система»), которая будет заниматься упаковкой различных проектов в форме ГЧП. Договорились, что они проработают концессии по строительству ФОКов на ул. Тенистой и в микрорайоне Солнечном, просчитают варианты концессии по детскому загородному лагерю. Скорее всего, речь пойдет не о реконструкции, а о строительстве нового объекта. Нам важно, чтобы появились современные места для отдыха и оздоровления детей. Но при этом стоимость путевок не сильно отличалась от тех, что сейчас продаются в муниципальные лагеря.

Другое наше соглашение — с Уральским горнопромышленным холдингом — будет касаться развития территорий города, в первую очередь — удаленного от центра пос. Северка, где компания добывает гранит. Холдинг будет помогать в строительстве стадиона для местных жителей.

Также были подписаны соглашения между правительством Свердловской области, администрациями Арамильского и Горноуральского ГО и СОФПП о создании и развитии креативных кластеров.

Целый блок мероприятий форума был посвящен ГЧП. Какие еще объекты помимо тех, которые вы уже упомянули, администрация рассчитывает построить в концессию?

— Таких проектов достаточно много. В настоящий момент у нас в работе две концессии по школам — в жилом районе «Изумрудный бор» и на ул. Рощинской. Ищем источники финансирования для проектов.

В ближайшее время рассчитываем объявить конкурс на заключение концессионного соглашения по строительству школьного бассейна на ул. Крауля. Сейчас у них есть маленький бассейн, но ему требуется реконструкция. Предполагаем, что часть времени концессионер будет выделять для занятий школьников, а в остальное время сможет зарабатывать на платных услугах.

Не отказываемся от идеи достроить в концессию трамвайную линию в Академический район. В следующем году часть ветки будет запущена. Но ее необходимо продлить по району дальше, соединить с ул. Волгоградской и Татищева, построить депо. Пока в бюджете средств на эти работы не предвидится. Тем более что уже есть хороший опыт реализации подобного межмуниципального проекта — трамвайной линии в Верхнюю Пышму.

На форуме госкорпорация ВЭБ.РФ презентовала программу «5 шагов». В чем ее суть? И будет ли они реализована в Екатеринбурге?

— Фактически это набор малозатратных проектов по пяти направлениям, которые помогут быстро улучшить городской пространство.

«Город рядом». Это проекты, связанные с благоустройством территорий, созданием карманных парков и скверов. Человеку, который хочет погулять в парке, не обязательно ехать через весь город в Парк Маяковского — у него должны быть небольшие зеленые зоны рядом с домом.

«Сохрани планету». Здесь — все, что касается снижения вредного воздействия на природу и развития экологического мышления горожан.

«Вдохни жизнь». Он про фестивали вроде нашей «Стенографии» и «Ночи музыки» , воркшопы, концерты на открытых площадках, возрождение городской айдентики.

и , воркшопы, концерты на открытых площадках, возрождение городской айдентики. «Добавь энергии». Это про популяризацию здорового образа жизни, создание условий для занятий спортом — например, про установку воркаут площадок, строительство велодорожек.

«Собери своих». Здесь речь о создании событий различного формата во вновь созданых местах притяжения.

В Екатеринбурге эта программа уже частично реализуется. И ВЭБ.РФ высоко отметил наши результаты. Здесь важны не только усилия муниципалитета, но и активность городского сообщества и бизнеса. Например, к нам приходят застройщики, которые готовы высадить деревья, и мы вместе определяем, где в городе необходимо организовать зеленые зоны.

В следующем году будет проводиться оценка того, что сделано в рамках этой программы в разных городах. Приглашаем городское сообщество в этом поучаствовать. Мы со своей стороны поможем, подскажем — готовы реализовывать разные проекты вместе с вами.

О «наземном метро» и новых исполнительных органах

На секциях по межмуниципальному сотрудничеству к представителям Екатеринбургской агломерации было приковано особое внимание. Ранее стало известно, что вместе с Нижегородской и Краснодарской они стали пилотными площадками для разработки долгосрочного плана развития агломераций в России.

На федеральном уровне уже заявили, что Екатеринбургская агломерация стала передовиком по проработке методологических вопросов. А как происходит развитие агломерации на деле?

— У нас есть Координационный совет Екатеринбургской городской агломерации, в состав которого входят главы Екатеринбурга и 13 муниципалитетов. На этой площадке обсуждаются общие проблемы и конкретные пути их решения, достигаются договоренности. Проекты могут быть и масштабными, и менее затратными. Я уже упоминал строительство трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, которая поможет жителям города-спутника комфортнее добираться на работу и учебу в областной центр.

Приведу еще один пример, который сейчас на повестке дня. В Екатеринбурге работа светофоров регулируется интеллектуальной транспортной системой. На выезде из города в сторону наших соседей, например, Березовского, Верхней Пышмы и Арамили, светофоры работают в другом режиме, и поэтому в часы пик там возникают пробки. Главы договорились синхронизировать работу светофоров и предусмотрели в бюджетах небольшие суммы на эту работу.

Ранее был представлен перечень из 15 межмуниципальных проектов. Будет ли он пополняться? И правильно ли я понимаю, что из областного бюджета такие проекты будут финансироваться в приоритетном порядке?

— Конечно, список пополняется. Например, недавно решили, что необходимо построить межмуниципальный питомник для собак: туда будут привозить бродячих животных, проверять, маркировать, содержать какое-то время. Это полномочие субъекта федерации, но мы готовы в этом участвовать.

Как я уже сказал, обсуждается тема с межмуниципальными детскими лагерями. Такие проекты будут выгодны всем. У нас много ценных территорий с рекреационной точки зрения, да и муниципалитеты заинтересованы, чтобы лагеря строились у них. Отдыхать на таких территориях смогут дети и из Екатеринбурга, и из городов-спутников.

Работа живая, постоянно возникают какие-то предложения. Но с разработкой новых проектов реализация уже проработанных не прекращается. И, действительно, губернатор говорил о том, что готов рассмотреть возможность приоритетного выделения средств из областного бюджета на проекты, в которых остро нуждаются сразу несколько муниципалитетов.

Екатеринбург и города спутники заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. Совместная работа помогает формировать инфраструктуру, привлекать инвестпроекты, которые будут приносить налоговые отчисления, обеспечивать их кадровыми ресурсами и земельными участками для строительства.

Пожалуй, самым обсуждаемым межмуниципальным проектом можно назвать «наземное метро» (городскую электричку). Определены ли уже сроки начала строительства?

— Фактически городская электричка в Екатеринбурге уже существует. Есть линии движения от станции Керамик до Екатеринбурга-Сортировочного и от городского вокзала до поселка Кольцово. Сейчас там зонный тариф, и когда едешь от одной конечной станции до другой, поездка получается дорогой. Поэтому жители предпочитают стоять в пробке в автобусе за меньшую цену, хотя могут преодолеть это большое расстояние буквально за 20 мин. К новому году должен появиться новый тариф на проезд в городской электричке, равный стоимости проезда в городском общественном транспорте (сейчас это 32 руб.).

Что касается новых линий, сейчас Свердловская железная дорога заканчивает проект планировки и проект межевания территории для станций по Новокольцовскому маршруту: это две станции — «Студенческая» и «ЭКСПО». В следующем году можно будет приступать к полноценному проектированию двух этих станций. Дальше запланировано продление линии к «Сима-Ленду» и аэропорту «Кольцово», а от «Кольцово» линия пойдет к Компрессорному микрорайону. Кстати, возле аэропорта перестроят терминал, чтобы пассажир, который выходит из электрички, по теплому переходу мог дойти до стойки регистрации на свой рейс. Подобное решение реализовано в московских аэропортах.

Сроки реализации проекта будут зависеть от выделения средств из федерального бюджета. Эту ситуацию, в частности, обсуждали на заседании общественного совета регионального проекта партии «Единая Россия», состоявшемся на полях нашего форума. Известно, что ответственный секретарь Бюро Высшего совета партии Денис Кравченко написал письмо на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с просьбой изыскать источники финансирования.

В дальнейшем мы также заложили в Генплан продление железнодорожной линии от Керамика до Солнечного, Академического и ВИЗа-Правобережного с мостовым переходом через Верх-Исетский пруд. Это позволит эффективнее вывозить растущие районы города.

Как построена система управления Екатеринбургской агломерацией? И кто тот человек, который принимает окончательное решение по проектам и, например, выбивает финансирование из областного бюджета?

— Как я уже сказал, существует Координационный совет Екатеринбургской городской агломерации, все вопросы мэры решают коллективно. Руководство агломерацией останется за ним. Но также будет создана Ассоциация Екатеринбургской городской агломерации. Сейчас думы городских округов принимают решение о вхождение в число ее учредителей.

Думаю, что новая структура заработает в следующем году. Она будет заниматься, прежде всего, решением организационных вопросов. В ассоциацию примут на работу исполнительного директора. Это будет человек не из числа глав, он должен обладать управленческим опытом, понимать, что такое агломерация, он должен сформировать команду, с которой будет работать. Этот человек будет координировать работу глав, пробивать документы в областном правительстве, помогать с координацией межмуниципальных проектов. Я надеюсь, что ассоциация также будет помогать нам с организацией форума «Города России 2030».

Кстати, о форуме. Какие вы видите перспективы для его развития?

— Я надеюсь, что в следующем году он будет еще больше и представительнее. Но не думаю, что количество мероприятий сильно изменится. В этом году 80 мероприятий позволил нам охватить полный спектр тем, касающихся развития городов.

Хочется, чтобы общение продолжалось и вне площадки форума. Мы рассчитываем в течение года провести еще несколько мероприятий, где продолжим обсуждать затронутые темы. У нас уже была подобная практика: проблематика трансформации промышленных территорий сначала обсуждалась на нашей секции на Иннопроме, затем — на форуме 100+ TehnoBuild, и на форуме «Города России 2030» мы продолжили обсуждение.

Очень ценно, что спикеры говорили о личном опыте, рассказывали о путях решения различных ситуаций. И важно, чтобы те идеи и практики, которые прозвучали на сессиях, доходили до работников органов власти, предпринимателей, экспертов.

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