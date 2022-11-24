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До открытия благотворительного фестиваля «Интеллектfest — 2022» осталось менее двух недель

До открытия благотворительного фестиваля «Интеллектfest — 2022» осталось менее двух недель
Иллюстрация: Группа Компаний «ЦБО»

В этом году средства от продажи билетов пойдут на проведение бизнес-лагерей и подготовку к ЕГЭ для детей мобилизованных солдат и офицеров. Организатор: группа Компаний «ЦБО».

#НОВОСТИ

«Интеллектfest — 2022» — это 25 мастер-классов от гуру бизнес-образования на актуальные для бизнеса темы:

  • Геополитика. Анализ сложившихся факторов. Когда ждать перемен;
  • Вероятные сценарии будущего. Место России в новом миропорядке;
  • Ключевые бизнес-тренды и технологии, влияющие на бизнес сегодня;
  • Повышение конкурентоспособности и формирование фундамента будущего.

Тема пленарного заседания фестиваля — «Новый мир и Сверхновая Россия». Специальными гостями мероприятия станут геополитики и  эксперты-международники, специалисты, глубоко разбирающиеся в глобальном мироустройстве. Они проведут глубокий анализ исторически сложившихся факторов и помогут участникам мероприятия понять, как эти факторы повлияли на современную систему международных отношений и привели ее в текущее состояние.

Изюминкой фестиваля станет программа Молодежной бизнес-лиги (МБЛ), в которой смогут принять участие подростки и молодые люди до 21 года. Так, Катерина Никитина, коммерческий директор бизнес школы ЦБО, расскажет о тайм-серфинге на своем мастер-классе «Цели. Время. Жизнь в своем ритме». Бизнес-тренер Антон Каблуков проведет мастер-класс на тему «Профориентация. Профессии будущего». Екатерина Левина, тренер по развитию речи, актерскому мастерству, речевой импровизации, расскажет о важных навыках при ведении переговоров.

Психолог, игропрактик, автор и эксперт развивающих программ для молодежи Ирина Васеха и руководитель направления «Молодежная Бизнес Лига» БШ «ЦБО» Екатерина Султанова расскажут публике о лидерстве и эмоциональном интеллекте.

Дата: 6 декабря 2022 г.
Место: отель AZIMUT (ex. angelo by Vienna House)
Организаторы: Группа Компаний «ЦБО» — Центр бизнес-образования и бизнес-школа.

Регистрация по ссылке.

Реклама. Группа Компаний «ЦБО» - Центр Бизнес-Образования & CBO BUSINESS SCHOOL
https://cbo.ru/

Автор: Гринина Ирина
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