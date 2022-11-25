МЕГА Екатеринбург предлагает альтернативный подход к Черной пятнице

26 и 27 ноября в рамках кампании «Продли жизнь любимым вещам» МЕГА Екатеринбург продолжает развивать тему ответственного потребления и призывает всех осознанно подойти к шопингу.

Устойчивое развитие, ответственное отношение к ведению бизнеса, забота об окружающей среде и изменение к лучшему повседневной жизни людей — ключевые элементы стратегии устойчивого развития МЕГИ Екатеринбург.

Мы гордимся тем, что способствуем развитию осознанного потребления с помощью инициатив, реализуемых в рамках нашей кампании «Продли жизнь любимым вещам». Совместно с нашими партнерами мы запускаем серию образовательных мероприятий в период с 26 по 27 ноября и надеемся, что это поможет нашим гостям привнести в свою жизнь новые экологичные привычки», — говорит Анна Черникова, управляющая МЕГИ Екатеринбург.

В течение двух дней, 26 и 27 ноября, в МЕГЕ вас ждут дизайнерский маркет и гаражная распродажа, творческие мастер-классы для всей семьи, кастомизация одежды, обуви и аксессуаров с городскими художниками. Пройдут свопы украшений, книг, посуды для сервировки и элементов декора для дома совместно с партнером «Немузей мусора», и, конечно, свопы одежды совместно с проектом «Вещь добра» и сообществом «BalanceMama».

На сцене Вкусного Бульвара вы сможете увидеть модные показы и послушать интересные лекции. И самое главное, оба дня совместно с проектом «Вещь Добра» будет идти приём вещей, которые вас больше не радуют, и вы хотели бы отдать. Часть из них (в хорошем состоянии) найдет своего владельца, остальные будут переработаны. За сдачу и осознанное отношение к планете каждый участник получит небольшой экологичный подарок.

Руководствуясь своей миссией — изменить к лучшему жизнь многих людей, МЕГА тесно взаимодействует с местными сообществами, создаёт возможности для здорового и экологичного образа жизнииразвивает инфраструктуру, которая помогает гостям бережно относиться к планете.

Одним из ключевых направлений является работа с отходами. В 2021 г. в МЕГЕ Екатеринбург построена самая большая в регионе станция раздельного сбора отходов (РСО) «Разделяй с МЕГОЙ». Она дает возможность каждому внести свой вклад в сохранение окружающей среды. На станции принимается более 20 различных фракций. Все собранные отходы, а это более 40 тонн ежемесячно,отправляются в переработку, и, значит, не попадают на полигон. По ссылке вы можете найти полный перечень того, что можно сдать.

Пластик с маркировками 2, 4, 5 отправляется на переработку в город Арамиль. Из него производят безопасные детские городки, садовую мебель для городских парков и дворов. Макулатура передаётся местному комбинату, который занимается производством туалетной бумаги.

Одежда и обувь зачастую обретает новую жизнь в межрегиональной общественной организации «Аистенок». Вещи передают семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Принести их можно прямо в благотворительный магазин в МЕГЕ или оставить в специальном контейнере рядом.

В 2022 г. проект «Разделяй с МЕГОЙ» получил Премию bema!*

«Разделяй с МЕГОЙ» — это не просто станция раздельного сбора отходов. Мы говорим о масштабной программе, которая объединяет неравнодушных горожан и эко сообщества с представителями бизнеса и власти. «Разделяй с МЕГОЙ» — это комплекс экологических проектов и маркетинговых кампаний, которые проводятся в тесном сотрудничестве с комьюнити и способствуют развитию экологического движения в городе, — рассказывает Анна Черникова, управляющая МЕГИ Екатеринбург

В МЕГЕ много внимания уделяется гостям, но так же необходимо держать в фокусе и работу с сотрудниками арендаторов и подрядных организаций. Следуя общим ценностям, вслед за станцией сортировки вторсырья была создана подобная площадка и для арендаторов — чтобы они также могли заботиться об окружающей среде. На зонах разгрузки установлены контейнеры для сбора различных фракций: картон и бумага, плёнка, ПЭТ-бутылки, стекло, металл. На ежедневной основе ведется комплексная работа со всеми партнерами, проводятся тренинги и обучения. И результаты заметные: 75% всех отходов идёт в переработку, а не на полигон.

В рамках программы по энергоэффективности на крыше котельной установлена солнечная электростанция мощностью 25 киловатт на базе солнечных панелей DELTA. При невысокой интенсивности солнечного излучения, панели вырабатывают больше электроэнергии, чем стандартные солнечные модули с аналогичными характеристиками. Это позволяет обеспечивать освещение на парковке и в некоторых технических помещениях.

Корректировка графиков, режимов работы инженерного оборудования и освещения через системы автоматического управления зданием позволяет сохранять тренд на снижение потребления электроэнергии и тепла ежегодно. Так, экономия газа за год составила 10,8%, водопотребление снизилось на 11,6%, а электроэнергии потрачено меньше на 13,8%.

Используя возобновляемые источники энергии и энергоэффективные решения, МЕГА снижает собственное негативное воздействие на окружающую среду. А установив бесплатные зарядки для электромобилей, мы поддерживаем развитие альтернативных видов транспорта. Сообщество автолюбителей с электрокарами в Екатеринбурге за год выросло в 2 раза благодаря развитию необходимой инфраструктуры.

Нельзя не сказать и о развитии инклюзивной среды. В МЕГЕ комфортно пребывать людям с инвалидностью, здесь достаточное количество специальных парковочных мест, каждая входная группа оборудована лифтом, есть отдельные туалетные комнаты со всем необходимым оборудованием и простая навигация по торговому центру. МЕГА открыта к работе с профильными сообществами для создания и поддержания инклюзивной среды.

И, конечно, в МЕГЕ постоянно проходят различные творческие, спортивные и образовательные мероприятия, направленные на популяризацию активного и здорового образа жизни: дважды в год «Дни здоровья», фестиваль «Продли жизнь любимым вещам», коллаборации с уральскими художниками, кастомизация одежды, обуви и аксессуаров, свопы, производство стильного мерча с повторным использованием баннеров. МЕГА заботится о своих гостях, установлены бесплатные питьевые фонтаны, развита сервисная инфраструктура, в том числе появились сервисы для собак: специальные коляски, урны с пакетиками и миски, которые можно получить на столе информации.

В период межсезонья работает пункт вакцинации, а недавно открылся полноценный медицинский центр КволитиМед, где можно проверить здоровье и пройти полный чек-ап, сделать УЗИ, получить консультацию врача, оформить больничный лист и сдать все необходимые анализы. Круглый год доступны для тренировок спортивная площадка, скейтпарк и памп-трек. В теплое время года открыта баскетбольная площадка, где собираются как профессиональные команды, так и любители, в том числе сотрудники магазинов и подрядных организаций МЕГИ. В феврале 2022 г. Вкусный Бульвар на 3 дня превратился в профессиональный корт, здесь прошёл один из этапов Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3, который собрал команды со всей страны.

Серьёзные перемены начинаются в первую очередь с себя, небольших дел и системной работы. Меняйте свою жизнь и внедряйте новые эко привычки вместе с МЕГОЙ!

*Премия bema! — ежегодная профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Присуждается с 2017 года лучшим проектам по решению экспертного совета.

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