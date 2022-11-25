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Госпиталь Тетюхина предложил Минобороны помощь в лечении раненых в ходе СВО

Госпиталь Тетюхина предложил Минобороны помощь в лечении раненых в ходе СВО
Иллюстрация: сайт УКЛРЦ

В центре отмечают, что часть сотрудников имеет опыт военно-полевой медицины: несколько высококвалифицированных врачей медцентра в качестве добровольцев принимают участие в спецоперации на Украине.

#ТЕТЮХИН#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. Тетюхина обратился в Министерством обороны РФ с предложением использовать его базу для оказания медицинской помощи раненным военнослужащим.

В медучреждении выполняют эдопротезирование, проводят операции на мягких тканях, а также восстанавливают функции опорно-двигательной системы.

О том, сколько раненых участников СВО примет медцентр, станет известно после окончания переговоров с Минобороны.

Напомним, что госпиталь находится в затяжном конфликте с Корпорацией развития Среднего Урала. Она требует, чтобы медучреждение вернуло кредит, выданный на строительство комплекса. В обмен область должна была получить 25% его акций. В январе 2022 г. владельцы госпиталя заявляли о судебной победе: суд обязал АО «КРСУ» принять акции АО «Госпиталь ВИТ» в размере 25,6 % уставного капитала. Однако осенью стало известно, что дело о взыскании более 1,4 млрд рублей с госпиталя восстановительных инновационных технологий имени В. В. Тетюхина вернулось в Свердловский арбитраж.

Кроме того, у госпиталя были проблемы получением заказа на оказание медпомощи в рамках программы ОМС Свердловской области. В ноябре 2021 г. медучреждение объявляло о закрытии отделений по хирургическим направлениям и прекращении приема пациентов по полисам ОМС.

Автор: Виктория Говорковская
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