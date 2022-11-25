Ирбитский химико-фармацевтический завод судится с налоговой из-за долга в 500 млн рублей

Предприятие пытается оспорить доводы налоговой инспекции и доказать, что нарушений допущено не было. Однако региональный телеграм-канал предполагает, что у завода просто нет возможности заплатить.

Ирбитский химико-фармацевтический завод просит признать по суду безнадежными к взысканию налоги в размере 500 млн руб, сообщает телеграм-канал «Бажовский сказ».

На самом предприятии ситуацию прокомментировали следующим образом:

В суде на рассмотрении находится дело, где «Ирбитский химико-фармацевтический завод» оспаривает доводы налоговой инспекции. Часть доводов налогоплательщика были услышаны и начисления сняты, по остальным доводам налогового органа идет соответствующее разбирательство с целью снять все начисления, так как «Ирбитский химико-фармацевтический завод» не допускал нарушений и намерен аргументированно доказать свою правоту в судебном порядке, — сообщили в пресс-службе фармацевтического завода.

«Попахивает скорым банкротством, и для Ирбита это грустно. От былой промышленной славы остались как раз фармзавод и мотоциклетный, хотя основные площади обоих предприятий заброшены. В итоге когда-то промышленный город сейчас все больше делает ставку на культуру (там рекордное количество музеев, в которых есть подлинники ван Дейка и Рубенса) и туристов», — пишет автор телеграм-канала.

Напомним, что в апреле стало известно, что Ирбитские мотоциклы теперь будут производиться в Казахстане, правда, не полностью, а частично. Часть производственных мощностей предприятия было перевезено в соседнее государство.

Директор предприятия Илья Хаит отметил, что этот шаг вынужденный, связан он с тем, что предприятие испытывает трудности с отправками и поставками товара и комплектующих. Кроме того, ирбитский завод — не первое предприятие в России, которому приходится менять локацию.

Мы не единственный российский бизнес, который переезжает. Дело в том, что сейчас очень много ограничений, связанных с отправками товара. У нас крупные импортеры в Австралии — 35%, Канаде — 35%, США — 10%. Также мы осуществляем поставки мотоциклов в Японию, — сказал он в интервью американскому журналисту.

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