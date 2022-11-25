Алкомаркеты заменяют пекарни: для них стало больше помещений по сниженным ценам

Пекарни, которые бурно развивались в 2021 г., стали не такими активными игроками рынка стрит-ритейла. На смену им приходят алкомагазины, которые хотят успеть занять лучшие места по сниженным ценам.

Алкогольные магазины стали активнее открываться в помещениях стрит-ритейла: спрос с их стороны на арендные площади вырос на 40% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследований компании Maris. Сейчас алкомаркеты входят в число самых активных игроков в стрит-ритейле, стремясь занять привлекательные объекты быстрее конкурентов, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Сейчас на арендном рынке появляется больше незанятых помещений по более низкой стоимости: за 350-400 тыс. руб. в месяц можно арендовать площади, которые раньше сдавались по 500 тыс. руб., говорит гендиректор DNA Realty Антон Белых.

Так, за год общая торговая площадь сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» (входят в Mercury Retail) выросла на 143 тыс. кв. м, до 1,37 млн кв. м, подсчитали в агентстве аналитики Infoline. Сети наращивают активность на фоне растущего спроса россиян на алкоголь. Продажи в «Винлаб» за первые девять месяцев 2022 г. выросли на 55,7% год к году, сообщала Beluga Group.

Одновременно сильно упал спрос на помещения для торговли со стороны пекарен-кондитерских. Этот сегмент бурно развивался в 2021 г., конкуренция в нем очень высока. К тому же потребители зачастую выбирают более доступную продукцию в торговых сетях, которые тоже выпускают булки из замороженных полуфабрикатов. Только в сети «Пятерочка» в начале 2022 г. работало более 5 тыс. пекарен внутри магазинов.

Сейчас компании в сфере общепита приостановили расширение, но некоторые пекарни продолжают снимать помещения. Сложности отрасли добавляет и запрет на поставки в Россию некоторого хлебопекарного оборудования из-за санкций ЕС.