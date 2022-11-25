«Экономический уклон в образовании дает больше преимуществ на рынке труда»

«Навыкам программирования для решения простых задач можно научиться за 3-4 месяца, но системного понимания вещей такое образование не даст. Студентам надо ориентироваться на серьезную работу в вузе».

Шахматы, математика и системное мышление — как они связаны? Эти предметы и навыки развивают и изучают студенты кафедры шахматного искусства и компьютерной математики УрГЭУ. Инициатором ее создания выступил Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. Ректор университета Яков Силин идею поддержал — так в УрГЭУ появился новый элемент шахматной инфраструктуры. Подробнее о том, чему учатся на кафедре, какими громкими именами она славится и какие полезные навыки для будущей работы получают студенты университета, DK.RU рассказал Евгений Стариков, заместитель заведующего кафедрой шахматного искусства и компьютерной математики УрГЭУ.

Евгений Николаевич, расскажите, пожалуйста, о шахматном клубе УрГЭУ. Чем занимаются его участники?

— Начнем с того, что в УрГЭУ действительно много внимания уделяют шахматам как некоему культурному феномену. В состав шахматной инфраструктуры входят кафедра, шахматный клуб и научно-исследовательский центр «Арена», где проводят курсы повышения квалификации для учителей, которые намерены обучать игре в шахматы школьников. А также в университете есть шахматный холл, оборудованный напольными, настольными шахматами, видеоэкраном, чтобы играть с компьютером.

Помимо этого, вуз очень плотно взаимодействует с Федерацией шахмат Свердловской области.

Участниками являются не только студенты нашей кафедры — любой может подать заявку на вступление. Участники выступают на соревнованиях с другими вузами и сборными из других стран. Например, на ближайшее время у нас запланирован онлайн-матч со студентами из Таджикистана.

Кроме того, шахматному клубу отведена и профориентационная роль. С этого года в клубе работает молодой тренер, международный мастер. Он обучает детей 5-6 классов игре в шахматы. В среднем из различных кружков, организованных на базе школ и лицеев только в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, к нам приходят поступать порядка 20 абитуриентов ежегодно.

Насколько мне известно, на вашей кафедре работает профессор Валерий Григорьевич Лабунец. Расскажите о его научно-педагогической школе «Цифровая обработка изображений и распознавание образов».

— Валерий Лабунец — доктор технических наук, большой ученый. Он шесть лет преподавал в Пенсильванском университете, три года — в Кембридже, работал консультантом в компании Nokia и занимался разработками систем по распознаванию образов. Результаты таких исследований сегодня востребованы во всех сферах жизни — от идентификации лиц в смартфоне до зондирования Земли из космоса. Летом у Валерия Григорьевича вышла монография «Является ли мозг классическим компьютером, работающим в алгебре Клиффорда». В работе над ней принимали участие и студенты магистратуры — большая научная группа.

Хорошо, что вы упомянули магистратуру кафедры шахматного искусства и компьютерной математики УрГЭУ. Расскажите подробнее, чему учатся магистранты?

— В рамках магистерской программы у нас разработаны такие курсы, как «Система искусственного интеллекта» и «Формализация информации Big data». Магистранты выполняют по этим направлениям лабораторные работы, которые могут иметь прикладное значение, например, в дорожном или лесном хозяйстве. Серьезный акцент мы делаем на экономических дисциплинах — менеджмент, маркетинг, корпоративное управление. Таким образом, магистры занимают управляющие должности. Экономический уклон в образовании дает больше преимуществ на рынке труда.

Поступление в магистратуру, на ваш взгляд, увеличивает шансы на карьерный успех студента?

— Все зависит от целей и задач конкретного человека. Если его удовлетворяет уровень бакалавриата и он занимает комфортную для себя должность сисадмина или программиста — пожалуйста. Когда человек хочет роста компетенций, и, соответственно, уровня зарплаты — он идет в магистратуру.

Что бы вы порекомендовали школьникам, которые только готовятся к поступлению?

— Навыкам программирования для решения не самых сложных профессиональных задач можно научиться за 3-4 месяца на курсах, но системного понимания вещей такое образование не даст. Будущим студентам надо готовиться к серьезной большой работе в вузе, чтобы повысить свой рейтинг на рынке труда и получить хорошую должность с высокой заработной платой.

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