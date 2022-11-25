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«Штолле» откроет пироговую в помещении, из которого съехала бургерная

«Штолле» откроет пироговую в помещении, из которого съехала бургерная
Иллюстрация: страница «Штолле» в ВК

«Штолле» планирует расширить сеть в Екатеринбурге, открыв третье заведение. Новая пироговая разместится в центре города в историческом здании, где раньше работал Burger King.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Пироговая разместится в доходном доме купца Денисова — здании 1900 года постройки, расположенном на пересечении улиц Вайнера и Куйбышева.

В новой пироговой будет отличаться интерьер, появится полноценное меню кухни — можно будет позавтракать, пообедать и поужинать, но, конечно же, останется самое главное — наши пироги. Постараемся сделать удобную витрину, чтобы было удобно и быстро брать блюда на вынос, — рассказывают представители сети (цитата — «Моменты»).

Третье заведение «Штолле» собираются запустить в январе 2023 г. Два существующих заведения тоже расположены в центре Екатеринбурга: на ул. 8 Марта, 123 и на пр. Ленина, 101.

Напомним, в октябре стало известно, что в Театральном переулке на месте бистро La Guera откроется гриль-бар. Заведение с мексиканской кухней продержалось на этом месте всего три месяца.

Ранее DK.RU сообщил, что бар «Бесы» в Екатеринбурге не откроется. Заведение несколько лет работало на ул. Хохрякова, 3а. Его собирались перезапустить в новом месте, в Театральном переулке. Однако развитие проекта поставили на паузу после того, как в рамках частичной мобилизации были призваны и учредитель, и инвестор

Читайте также на DK.RU: Как сеть «Штолле» состряпала бизнес в Екатеринбурге.

Автор: Виктория Говорковская
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