Бизнес-центр на ул. Энгельса выставили на продажу третий раз

Торги по недостроенному бизнес-центру «Карнеол» назначены на 26 декабря. Объект планируют продать за 1,14 млрд руб. Найти нового владельца для БЦ пытаются с 2016 г.

Банк «Открытие» третий раз выставил на продажу недостроенный бизнес-центр «Карнеол», который находится в центре Екатеринбурга. Согласно объявлению, опубликованному на портале «Росэлторг», недостроенный объект намерены продать за 1,14 млрд руб. Торги назначены на 26 декабря.

Как уже писал DK.RU, здание было передано «Открытию» за долги застройщика ЗАО «Карнеол», который был признан банкротом. Бизнес-центр перепроектировали, верхние этажи были переданы под апартаменты, но инвестиционной привлекательности «Карнеолу» это не придало.

Сначала объект пытались продать в 2016 г. за 3,5 млрд руб. Но покупателя для объекта найти не удалось. Вторую попытку финорганизация предприняла в июне, но она также не увенчалась успехом. По сравнению с июньским объявлением, сейчас стоимость объекта выросла на 140 млн руб.

Ранее DK.RU писал о том, что в середине августа в Екатеринбурге ушли с молотка гостиницы Angelo и «Лайнер». Их удалось продать с пятого раза. Изначально они были оценены в 1,5 млрд руб. Но в итоге достались покупателю за 812,1 млн руб.

В сентябре был выставлен на продажу отель «Парус» напротив Свердловского областного суда. Собственник оценил его в 100 млн руб. Владелец готов продать гостиницу за 100 млн руб. как готовый бизнес вместе с обученным персоналом, базой клиентов и договорами.