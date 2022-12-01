«Рак лечится на самых разных стадиях, но люди часто не знают, что им можно помочь»

Что делать человеку, столкнувшемуся со страшным диагнозом? Как вести себя его близким и в какие двери стучать? Есть алгоритм, который точно повышает шансы на выздоровление и нормальную жизнь.

Уже более двадцати лет в России работает компания «Рулаком» — официально аккредитованный сервисный партнер по сопровождению русскоговорящих пациентов в клиниках «Асклепиос» в Гамбурге. О том, как работает компания и когда стоит обращаться в «Рулаком», DK.RU рассказала координатор компании в Екатеринбурге Ольга Лобанова.

Дисклеймер. Данный материал не является индивидуальной рекомендацией и/или консультацией. Статья носит сугубо информационный характер.

Ольга, кому и в каких случаях нужно искать медицинской помощи за границей? Нужно ли делать это сразу после постановки диагноза или стоит начать лечиться дома, в России?

— Конечно, не всем, не всегда и не при всех диагнозах нужно пытаться ехать лечиться за рубеж. У нас в России есть и сильные врачи, и сильные медицинские центры с хорошим оборудованием и препаратами. Дело в особенностях того или иного недуга. Есть болезни, которые, в силу разных причин, пациенты зачастую лечат в Германии. Это, например, онкология, а также кардиологические болезни, ряд проблем из области неврологии или травматологии.

Мы работаем только с теми пациентами, которым точно это нужно. Тех, кто обращается к нам с проблемой, которую, мы знаем, можно решить в России, мы всегда направляем к местным врачам, и все работает — процесс лечения идет, людям помогают.

Лечение в Германии или любой другой стране нужно выбирать только в том случае, если помощь по каким-то причинам не могут оказать здесь.

Если человек попал именно в такую ситуацию — ему нужна помощь зарубежных врачей, что ему делать? Как в потерянном, подавленном состоянии найти путь спасения?

— Да, это зачастую решающий момент. Важно не потерять время и силы. Мы рекомендуем перейти к действию. Поясню на примере нашей организации.

Мы оказываем полный комплекс услуг. От пациента требуется только одно: предоставить нам актуальный выписной эпикриз (заключительный клинический диагноз, результаты проведенного обследования, лечения, рекомендации по дальнейшему лечению больного — ред.). Первичная консультация бесплатна. Мы сами переводим на немецкий язык выписки пациента и направляем экспертному специалисту. От него пациент получает письменный лечебный план с указанием цен и принимает решение о поездке в Германию. В качестве дополнительной опции в индивидуальном порядке мы готовы бесплатно организовать скайп-конференцию с самим пациентом или его лечащим доктором из России.

С момента подписания договора весь путь, от самолета в Германию до возвращения в Россию и дальнейшего наблюдения, расписан. Вот как это происходит. Человек и его сопровождающий летят в город, в котором расположена больница. Их встречают в аэропорту, везут в медцентр, заселяют в палату и тут же начинается процесс диагностики и лечения. Процесс отлажен: есть свои автомобили для доставки людей, есть штат переводчиков для оперативной работы с медицинскими документами, есть даже квартиры неподалеку от больниц, в которых живут близкие больных. Это система, которая позволяет очень быстро и очень четко работать с пациентами. Мы не посредники, мы встроены в структуру клиник Германии, что, конечно, позволяет быстро отправлять пациентов к лучшим врачам.

Бывают случаи, когда нужна консультация еще одного-двух врачей другого профиля — с этим тоже нет проблем, ведь в структуре госпиталей работают медики самых разных специализаций.

Таким образом, если оказалось так, что в России помочь не могут, выбирать нужно с трезвой головой, обращать внимание на детали: четко ли в договоре указана сумма, которую предстоит заплатить? Заложены ли туда и перелет, и проживание в палате, и комплекс обследований? Что входит в пакет услуг и оказывается ли помощь после постановки диагноза или оперативного вмешательства?

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Как проходит лечение в Германии? К чему должен быть готов человек?

— В Германии процесс прекрасно отлажен. Это система, а значит, скорость. Там очень хорошая координация разных медцентров и врачей, так что на постановку диагноза и последующее начало лечения уходит минимум времени. Это как раз то, почему к нам, бывает, обращаются клиенты.

Иногда требуется подтверждение или уточнение диагноза. Если по прилету в Гамбург в поставленный ранее диагноз вносят изменения, больного быстро переводят в нужное отделение, нужный медцентр.

Кроме того, в Германии отлично отработана схема оказания помощи паллиативным больным. Человек со страшным диагнозом может жить, сохраняя достойный образ жизни, работая, находясь со своей семьей и путешествуя. Да, таким людям требуется регулярная медицинская поддержка, операции, но при всем этом человек живет практически полноценной жизнью.

Онкология, даже на поздней стадии, просто заболевание, которое можно перевести в хроническую форму и лечить. С каждым годом врачи справляются с ней все лучше, вылечить или перевести в хронику можно уже половину случаев, просто люди почему-то порой этого не знают и считают такой диагноз приговором.

Как сейчас попасть на лечение в Германию? Бытует мнение, что границы закрыты.

— Получение медицинской шенгенской визы в настоящее время возможно. Мы готовим полный пакет документов для Генерального консульства Германии, работающего в Екатеринбурге, который подтверждает необходимость получения срочной медицинской помощи в немецкой клинике.

Со стороны нашей компании отработана до мелочей вся логистика перелета и пребывания в Германии, так что для пациентов, которым нужно получить лечение, в Германии все работает, как раньше.

Что происходит после курса лечения в немецкой клинике? Человек должен наблюдаться там же?

— Конечно, нет. После возвращения в Россию мы помогаем человеку найти врача и клинику, в которых будут грамотно следить за его состоянием. Это ведь тоже очень важно.

Я объясняю людям, что они могут наблюдаться и лечиться дальше в России, подсказываю, в какие медицинские центры в Екатеринбурге лучше обратиться с той или иной проблемой, как часто нужно делать контроль. Также у нас в городе работают центры психологической помощи онкобольным. Я даю рекомендации, куда можно обратиться, где найти поддержку и помощь.

Лечение в другой стране — это всегда про сложные операции? Или можно получить консультационную, диагностическую помощь?

— Обращаться к нам можно по разным поводам. И при необходимости уточнения диагноза, и при необходимости подбора лечения, и если требуется высокотехнологичная хирургическая помощь. Мы предоставляем очень широкий спектр услуг.

Мы с коллегами часто сталкиваемся с людьми, которые растерялись, услышав серьезный диагноз, и объясняем: не нужно паниковать, нужно спокойно искать пути решения проблемы. Время и силы в этой ситуации очень ценны, тратить их, как и деньги, нужно обдуманно. Помощь есть, получить ее и продолжать полноценно жить реально — медицина сейчас может очень многое.

Связаться с Ольгой Лобановой можно по телефону 8-800-707-3995 (звонок бесплатный для всех регионов) или в интернете: на сайте, в соцсетях VK и Одноклассники, а также с помощью Telegram.

Дисклеймер. Данный материал не является индивидуальной рекомендацией и/или консультацией. Статья носит сугубо информационный характер.