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Вебинар для бизнеса: эксперты расскажут про новые тренды финансирования и факторинг

Вебинар для бизнеса: эксперты расскажут про новые тренды финансирования и факторинг
Иллюстрация: Ак Барс Банк

Ак Барс Банк приглашает на вебинар для бизнеса «Факторинг-2023: digital-инструменты и тренды финансирования». Мероприятие пройдет 2 декабря 2022 года с 10 до 13 часов по московскому времени.

#НОВОСТИ

Эксперты обсудят следующие вопросы:

  • новые подходы и инструменты для финансирования;
  • прогрессивный подход в работе с дебиторами — что выбрать: факторинг с регрессом или без;
  • особенности и возможности международных расчетов.

Кроме того, планируется провести блиц-опрос лидеров рынка и разобрать их успешные кейсы.

Спикерами выступят эксперты управления цифрового факторинга Ак Барс Банка: начальник управления Алексей Дробот, управляющий директор Павел Волков и руководитель по работе с ключевыми дебиторами Павел Титков, а также управляющий директор по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова.

Все желающие смогут задать вопросы спикерам. Авторы самых интересных из них получат призы.

Мероприятие — бесплатное, для участия нужна регистрация по ссылке.

Справка

 
ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
 

Реклама. ПАО «АК БАРС БАНК». Номер токена LjN8KRAZ2
https://www.akbars.ru/

Автор: Гринина Ирина
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