Академ, Уралмаш и Парковый в Екатеринбурге радуются новому качеству связи

Связисты запустили новые базовые станции и модернизировали существующие телеком-объекты в самых «качающих» местах Среднего Урала. Благодаря этому улучшилась связь для почти 200 тысяч жителей региона.

Инженеры МегаФона расширили покрытие в густонаселенных районах мегаполиса — Академическом, Уралмаше и Парковом. Здесь осенью были установлены дополнительные базовые станции стандарта 4G. Они помогут снять нагрузку с уже существующих объектов и позволят абонентам скачивать больше данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета.

Еще более стабильный сигнал ждет екатеринбургских автомобилистов в районе Объездной дороги на территории Базового переулка, Сибирского тракта и Комсомольской, а также жителей расположенных неподалеку домов и сотрудников близлежащих офисных зданий.

В программу инфраструктурных улучшений также попали крупные города Свердловской области — Нижний Тагил, Березовский и Верхняя Пышма, а также поселок Верхняя Синячиха, жители которого осенью начали проявлять повышенную активность в интернете.

Инструменты Big Data помогли нам определить список населенных пунктов и конкретных локаций в них, где требовалось расширение емкости сети. В этот перечень попали места, где мы зафиксировали наибольшее число абонентов, увеличение мобильной активности и существенный рост интернет-трафика. Мы оперативно расширили возможности сети, чтобы жители могли выходить в сеть на привычно высокой скорости. В целом же, с начала года мы улучшили качество услуг почти в 100 локациях Среднего Урала, — поделилась деталями инфраструктурных работ директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.

Ранее в Екатеринбурге телеком-инфраструктуру усовершенствовали в районе Московского тракта, Уктуса, Компрессорного, Птицефабрики и в центре города. Качество голоса и передачи данных также усилили в Богдановиче, Верхней Сысерти, Верхней Салде, Ивделе, Каменске-Уральском, Качканаре, Карпинске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Ревде, Серове, Сысерти и Талице.

Жители региона могут почувствовать новое качество услуг как на улице, так и в квартирах или частных домах. Мероприятия на сети были проведены, в том числе, в диапазоне 1800 Мгц, который хорошо проникает в закрытые помещения. Модернизация также расширила возможности голосовых звонков в 4G (VoLTE). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук.