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Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВО

Алексей Пьянков
Алексей Пьянков. Иллюстрация: DK.RU

Задержанный еще в 2016 г. и отпущенный домой под залог бывший министр покинул регион, сейчас он уже в зоне специальной военной операции. Адвокат заявил, что это не нарушает законодательство РФ.

#ЗАКОНЫ#СВО#НОВОСТИ

Алексей Пьянков, экс-глава МУГИСО, уехал на СВО перед началом судебных слушаний. Главный фигурант дела на заключительной стадии расследования мобилизован, пишет 66.RU со ссылкой на собственные источники. По данным издания, бывший министр уже находится в зоне специальной военной операции.

Николай Каргаполов, адвокат Алексея Пьянкова, заявил, что отъезд его подзащитного на СВО не нарушает российское законодательство.

Посмотрите закон о мобилизации, статью 17. И вы поймете, что мой подзащитный не подпадает под указанные там ограничения, — заявил он.

Ранее суд избрал экс-министру меру пресечения в виде залога. Задержан Алексей Пьянков был в апреле 2016 г., по «делу МУГИСО» ему предъявили обвинения в совершении пяти преступлений: четырех эпизодов по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного по статье о присвоении и растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Всего фигурантов дела обвиняют в 17 эпизодах коррупционных преступлений. В сентябре 2022 г. в Екатеринбурге состоялось первое оглашение приговора по делу. Директора и соучредителя дома прощаний «Вознесение» Владимира Владимирова обвинили в посредничестве при передаче двух взяток экс-главе МУГИСО Алексею Пьянкову за выкуп по завышенной стоимости офисного здания на Репина, 5с у Виталия Сиволапа. Владимиров признал вину:

Я полностью признаю вину и раскаиваюсь. Уверен, что такое больше никогда не повторится. Я буду заниматься воспитанием ребенка, своим здоровьем. Обязуюсь, что в ходе будущего процесса (над Алексеем Пьянковым) буду давать все необходимые показания. Прошу вас не наказывать меня строго, — сказал Владимир Владимиров суду (цитата по 66.ru).

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Автор: Александра Клименко
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