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Екатеринбуржцы могут приобрести популярные китайские авто в лизинг и с выгодой

Екатеринбуржцы могут приобрести популярные китайские авто в лизинг и с выгодой
Иллюстрация: baltlease.ru

В Екатеринбурге на базе автосалона «Автобан Юг» открылся дилерский центр премиального бренда из Китая EXEED. Партнером церемонии открытия стал екатеринбургский филиал компании «Балтийский лизинг».

#АВТО#ЛИЗИНГ#НОВОСТИ

ООО «Балтийский лизинг» уже не первый год работает с компаниями из Китая и поддерживает выход новых производителей на российский рынок. За счет этого в момент растущей популярности машин из КНР компания смогла предложить специальные условия на эти авто и заинтересовать клиентов новыми брендами. В результате за девять месяцев 2022 г. доля сделок с китайскими легковыми машинами в компании выросла более чем в пять раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. — с 3 до 16,1%.

Отметим, до конца года в компании действует несколько спецпредложений для финансирования сделок с EXEED — приобрести автомобиль можно с авансом от 0% и выгодой до 15% от розничной стоимости машины.

Уходящий 2022 год бросил вызов всему российскому бизнесу. В сложившихся условиях было крайне важно поддержать клиентов, которые все также нуждаются в обновлении автопарков качественными машинами. Мы оперативно предложили интересные программы для EXEED и других брендов, а сейчас запустили новогоднее предложение для всех легковых и легких коммерческих авто, — рассказал руководитель дивизиона «Урал» компании «Балтийский лизинг» Алексей Мятлик.

Он также отметил, что «Балтийский лизинг» учитывает разные потребности клиентов. Именно поэтому компания предлагает не только финансовый лизинг, но и операционную аренду. Этот формат сделок помогает разгрузить клиента от решения дополнительных вопросов, связанных с обслуживанием машин. Оперлизинг позволяет составить договор из услуг, которые выберет сам клиент исходя из своих предпочтений — это может быть шинный сервис, помощь на дорогах, внеплановый ремонт сверх ТО, организация моек автомобиля и ночных парковок и прочее.

Справка:

*Размер выгоды рассчитывается индивидуально для каждой лизинговой сделки. При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг». 

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baltlease.ru
Автор: Александра Клименко
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