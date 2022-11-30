Екатеринбуржцы могут приобрести популярные китайские авто в лизинг и с выгодой

В Екатеринбурге на базе автосалона «Автобан Юг» открылся дилерский центр премиального бренда из Китая EXEED. Партнером церемонии открытия стал екатеринбургский филиал компании «Балтийский лизинг».

ООО «Балтийский лизинг» уже не первый год работает с компаниями из Китая и поддерживает выход новых производителей на российский рынок. За счет этого в момент растущей популярности машин из КНР компания смогла предложить специальные условия на эти авто и заинтересовать клиентов новыми брендами. В результате за девять месяцев 2022 г. доля сделок с китайскими легковыми машинами в компании выросла более чем в пять раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. — с 3 до 16,1%.

Отметим, до конца года в компании действует несколько спецпредложений для финансирования сделок с EXEED — приобрести автомобиль можно с авансом от 0% и выгодой до 15% от розничной стоимости машины.

Уходящий 2022 год бросил вызов всему российскому бизнесу. В сложившихся условиях было крайне важно поддержать клиентов, которые все также нуждаются в обновлении автопарков качественными машинами. Мы оперативно предложили интересные программы для EXEED и других брендов, а сейчас запустили новогоднее предложение для всех легковых и легких коммерческих авто, — рассказал руководитель дивизиона «Урал» компании «Балтийский лизинг» Алексей Мятлик.

Он также отметил, что «Балтийский лизинг» учитывает разные потребности клиентов. Именно поэтому компания предлагает не только финансовый лизинг, но и операционную аренду. Этот формат сделок помогает разгрузить клиента от решения дополнительных вопросов, связанных с обслуживанием машин. Оперлизинг позволяет составить договор из услуг, которые выберет сам клиент исходя из своих предпочтений — это может быть шинный сервис, помощь на дорогах, внеплановый ремонт сверх ТО, организация моек автомобиля и ночных парковок и прочее.

Справка:

*Размер выгоды рассчитывается индивидуально для каждой лизинговой сделки. При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».

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