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Завтра в Екатеринбурге наградят лучший бизнес в сфере гостеприимства

Завтра в Екатеринбурге наградят лучший бизнес в сфере гостеприимства
Иллюстрация: Центр развития туризма свердловской области

Ежегодно в премии «Уральская звезда» участвует около 100 отелей, объектов питания и туроператоров региона. Победители получают профессиональное признание, возможность продвижения в СМИ и диплом.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

2 декабря 2022 г. в г. Екатеринбурге, состоится торжественная церемония вручения VII Премии в сфере туризма и гостеприимства «Уральская Звезда - 2022». Премия вручается по результатам соревнований средств размещения Свердловской области, объектов питания при отелях и туроператоров.

Конкурс проводится для продвижения сферы гостеприимства региона и уже заслужил признание среди представителей гостиничного бизнеса и туристического сообщества. Ежегодно участниками «Уральской звезды» становятся более 100 отелей региона, предприятий питания и туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма Свердловской области. Конкурс дает возможность не только заявить о себе, но и получить независимую оценку своей деятельности.

Премия будет присуждена в 14 основных конкурсных номинациях. Кроме того, есть шесть специальных номинаций, среди которых «Лучший эко-ответственный отель», «Лучший отель для лиц с ограниченными возможностями здоровья» и другие. Полный перечень номинаций на официальном сайте конкурса.

В составе жюри представители Федерации рестораторов и отельеров, Клуба отельеров, Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области и представители турбизнеса.

Победители конкурса, помимо профессионального признания и возможности продвижения, в том числе и в средствах массовой информации, получают специальный диплом. 

Стать номинантом «Уральской звезды» может любое средство размещения, зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории Свердловской области. Заявку можно подать в одной основной номинации, вторую заявку можно подать только в номинацию «Лучшее предприятие питания при отеле».

Организацией и проведением Премии занимается Центр развития туризма Свердловской области при поддержке Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Ознакомиться с Положением и скачать заявку можно на Сайте Премии.

В прошлом году лидером рейтинга стал Hyatt Regency Ekaterinburg. Всего «Уральскую звезду» в 2021г. получили 18 предприятий в сфере туризма и гостеприимства.

Читайте таrде на DK.RU: Hyatt приостанавливает управление отелями в России. Два из них находится в Екатеринбурге.

Автор: Татьяна Юстус
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