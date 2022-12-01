Психолог из Свердловской области разработала систему борьбы с травлей в школах

В нее входят видеоуроки, терапия творчеством, тренировка эмоционального интеллекта, фасилитация, школьные спектакли и многое другое. Все направлено на популяризацию бесконфликтного поведения.

АНО «Территория безопасности» из Екатеринбурга разработала проект «Антибуллинг-навигатор». Это система методической поддержки педагогов и обучения детей навыкам разрешения конфликтов в школьных и студенческих коллективах.

Проект направлен на формирование у учащихся навыков самостоятельного и экологичного урегулирования конфликтов и популяризацию бесконфликтного поведения. Основной результат проекта — методическое пособие для педагогов, включающее видеоуроки и видеокурсы по медиации и другим техникам профилактики и разрешения конфликтов: фасилитация, терапия творчеством, тренировка эмоционального интеллекта.

Авторы проекта разработали театральную постановку-конструктор «Границы: Миры примирения» и уже показали его в некоторых школах Екатеринбурга. Также в рамках проекта были разработаны и протестированы система экспресс-консультирования учеников и учителей, столкнувшихся с травлей, и система мероприятий, направленных на популяризацию навыков саморегулирования конфликтов в среде учеников. Все разработки собраны в единую базу на сайте проекта безтравли.рф.

Наши методики дадут учащимся возможность самостоятельно разрешать конфликты и профилактировать их. Подобные навыки не только способствует снижению риска возникновения травли, но и побуждают учащихся быть социально ответственными и проактивными. Ну и, конечно, главной нашей задачей в рамках этого проекта стало повышение психологической культуры современных школьников, — говорит руководитель проекта Анастасия Беренова.

Общее количество школьников, родителей и специалистов, вовлеченных в активности проекта, составило 5 тыс. Кроме того, 500 педагогов получили доступ к методическим материалам по профилактике травли. Более 20 тыс. человек узнали о проекте из СМИ, рассылок и социальных сетей. Более 200 родителей и педагогов приняло участие в очных лекциях и семинарах. 170 из них получили индивидуальные консультации по вопросам травли в школе. А театральная постановка собрала более 800 зрителей офлайн и порядка 3 тыс. — онлайн.

Напомним, что Анастасия Беренова уже не первый год занимается профилактикой буллинга в школах Екатеринбурга и Свердловской области и уже рассказывала DK.RU, как правильно реагировать на ситуацию, когда дети беженцев, релокантов и призывников учатся в одной школе.

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