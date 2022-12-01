Сбер открыл на Урале первый региональный технохаб, где будут делать ПО для всей страны

В новом офисе собрали всех IT-специалистов, работающих в Екатеринбурге, и организовали Bootcamp для адаптации новичков. DK.RU побывал на экскурсии в числе первых.

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия технохаба Сбера, где будут работать 1,7 тыс. чел. Это первый такой объект за пределами Москвы, и по его подобию будут создавать хабы в других регионах. Как отметили участники церемонии, в новом офисе будет работать команда, которая будет ускорять развитие технологий во всей России. DK.RU в числе первых оценил условия, в которых будут находиться уральские айтишники.

Технохаб расположился в новом бизнес-центре NEBOPLAZA. 20-этажное здание в центре города с панорамными окнами обустраивали с учетом требований Сбера. Дизайн помещений — лаконичный. Для комфортной работы сотрудников в open space установлены шумопоглощающие панели и регулируемая мебель (например, высоту стола при необходимости можно настроить так, чтобы поработать стоя). На этажах оборудованы переговорные комнаты, зоны отдыха и кофе-поинта. В теплое время года также можно отдохнуть на террасе с видом на центр города.

Пространства специально готовили для разработчиков, тестировщиков и других IT-специалистов Сбера из Екатеринбурга. Эти сотрудники участвуют в создании, развитии и поддержке самых передовых продуктов и сервисов компании, среди которых — Сбербанк Онлайн, ДомКлик, СберИнвестиции. Раньше рабочие места IT-специалистов Сбера находились в разных зданиях. Иногда даже люди из одной команды сидели в разных офисах, потому что не было возможности собрать их вместе.

В новое здание переехал один из важнейших блоков компании, отвечающий за технологии. Перед этими специалистами стоят серьезные задачи, а чтобы они успешно их решали — мы создали дополнительные условия для их комфортной работы. Технохаб стал местом, где мы собрали всех IT-специалистов Сбера в Екатеринбурге. Здесь же будут рабочие места для новых сотрудников, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

На 6 этаже технохаба над паркингом разместился фитнес-центр с двумя типами пространств: для групповых и индивидуальных тренировок. Там же находится фитнес-бар, где представлена продукция для здорового питания.

На 14 этаже разместилась еще одна нетиповая зона — пространство для небольших концертов и квартирников. Там же будут проводить митапы и встречи с айтишниками из внешних организаций. А также — лекции для магистрантов, которые учатся в УрФУ по программе Сбера.

А на 15 этаже находится Bootcamp — пространство для адаптации новых сотрудников. Теперь в режиме одного окна новички подписывают все документы, получают технику, решают оргвопросы. Дальше в течение 2-3 недель с помощью наставников и специальных обучающих модулей они вникают в работу своей команды и разбираются в специфике технологической разработки продуктов Сбера.

Ребята, которые приходят к нам на сопровождение, делятся своими положительными отзывами и отмечают, что с такой системой адаптации сталкиваются впервые. Им нравится, что первое время они находятся в среде таких же новичков, а потом приступают к работе без страха перед неизвестностью. Это очень ценно, — поделился bootcamp-мастер Михаил Васильев, который работает с новичками в технохабе.

На открытие технохаба приехали топ-менеджеры Сбера и первые лица правительства Свердловской области.

Я рад, что было принято решение открыть технохаб Сбера в Екатеринбурге, — отметил губернатор Евгений Куйвашев. — Сейчас в нашем регионе, как и во многих других, не хватает IT-специалистов. Такой проект даст возможность сохранить на Урале талантливых айтишников и развернуть новые образовательные программы подготовки таких специалистов. Для правительства Свердловской области Сбер всегда был надежным партнером. И в кризисные годы, и в годы, когда удавалось реализовывать знаковые проекты, Сбер всегда подставлял нам плечо. Вы тоже всегда можете на нас рассчитывать.

По мнению председателя Уральского банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова, технохаб станет точкой профессионального притяжения в своей сфере и будет иметь статус экспертного и передового центра:

В Екатеринбурге уже сформировалась большая команда Сбера, которая занимается разработкой и поддержкой сразу нескольких цифровых продуктов банка в масштабах всей страны. Благодаря запуску технохаба мы сможем расширить эту деятельность и создать новые рабочие места в одной из приоритетных отраслей экономики. Это даст импульс для развития ИТ­-индустрии и поможет талантливым специалистам с Урала реализовать свой потенциал, не покидая родного региона.

Объект на Среднем Урале стал первым в программе создания технологических хабов Сбера по всей стране. По его примеру будут развивать пространства для IT-специалистов компании в других регионах России. Вторым объектом программы стал технохаб в Казани, который также торжественно откроют 1 декабря.

В материале использованы фотографии пресс-службы Сбербанка и департамента информполитики Свердловской области