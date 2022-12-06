Ray-Ban и Missoni в городе. Чем порадует модников новый гипермаркет очков в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга, в пер. Банковский, 3, двери для посетителей приветливо распахнул новый гипермаркет очков «Фокус». Здесь можно подобрать и бюджетную оптику, и премиальные очки, и оправы.

Одно из важных преимуществ мультибрендового салона оптики «Фокус» становится очевидным еще на подходе к нему. Речь идет о расположении салона. Большой гипермаркет раскинулся у выхода со станции метро пл. 1905 года, рядом с остановками автобусов и трамваев. Там же — в Банковском переулке — находится вместительная парковка для автомобилей.

Новый салон оптики «Фокус» стал девятым по счету и занял почти 200 м2. На выбор покупателям представлено более 2000 моделей очков — от бюджетных моделей до брендовых и ультрасовременных.

Фото: в новом салоне можно выбрать очки и оправы на любой вкус и кошелек

«Фокус» удобно поделен на несколько зон. Так что сориентироваться на большой площади можно даже самостоятельно. Отдельный зал салона отведен под модели бюджетных марок. Подобрать интересную оправу или солнцезащитные очки, причем как для мужчин, так и для женщин, можно от 1900 руб. Также в салоне действует постоянное предложение «очки всё включено за 3450 рублей» — в комплексное предложение уже включена оправа, очковые линзы и работа мастера.

Неподалеку от стендов с недорогой оптикой расположена витрина для юных модников. Здесь можно выбрать красивую и гибкую оправу для маленьких детей, удобные варианты оправ для школьников и, конечно, трендовые очки для подростков. Сориентироваться в многообразии представленных моделей всегда помогут грамотные консультанты «Фокуса».

Фото: в гипермаркете представлено более 2000 моделей очков

Если в бюджетных вариантах ничего не приглянулось, можно обратить внимание на очки и оправы среднего ценового сегмента стоимостью от 5000 руб. В этой категории представлены известные бренды Megapolis, Lina Latini, Vogue, Mirella Mori, Pepe Jeans и другие.

Для тех, кто привык подчеркивать индивидуальность модными аксессуарами, в «Фокусе» представлены коллекции премиальной оптики. Чувствовать себя элегантно, утонченно, но при этом современно можно с итальянской маркой Furla, легкости и невесомости образу добавят очки DKNY. Перфекционистам, которым важна выверенность каждой линии, прекрасно подойдут очки Jaguar. Смелые и оригинальные наверняка найдут себе подходящий вариант на стойке Trussardi.

Еще одно отличие нового салона оптики в Банковском переулке — наличие сразу трех шоурумов — Ray-Ban, Polaroid и Missoni.

Ray-Ban — это та самая нестареющая классика. Под этим брендом выпускаются и оптические очки, и солнцезащитные. Правда, оптическая коллекция у марки появилась сравнительно недавно. Главное отличие солнцезащитных Ray-Ban — наличие поляризационного покрытия и уникальная линза собственной разработки, которая производится из высококачественного стекла или пластика и способна поглощать 100% всех ультрафиолетовых лучей.

Фото: Ray-Ban — это нестареющая классика для тех, кто хочет выделиться

В шоуруме Polaroid представлена качественная и доступная оптика для мужчин, женщин и детей. Кроме классических базовых форм покупателей ждут актуальные модные модели — дизайнеры марки каждый год обновляют коллекции в соответствии с последними тенденциями.

Фото: Polaroid часто выбирают автовладельцы. Очки бренда имеют поляризационное покрытие

И, конечно, поклонники брендов не смогут пройти мимо фирменных зигзагов Missoni. Очки этой марки станут прекрасным дополнением к любому яркому образу и дадут возможность своему обладателю почувствовать себя настоящей супермоделью. Ведь в разные годы аксессуары Missoni представляли Саския де Брау и Фрея Беха Эриксен. А в 2017 г. лицом весенне-летней коллекции Missoni стала наша известная топ-модель Ирина Шейк. Важно еще и то, что именно у этого бренда можно найти модели с маркировкой XS, отлично подходящие для узкого типа лиц. Каждая модель оснащена удобным чехлом и шнурками с геометричным узором в тон.

Фото: фирменные зигзаги Missoni ни с чем не перепутать

Салоны оптики «Фокус», в том числе и гипермаркет в Банковском переулке, — это не только сосредоточение красоты и стиля, но еще и возможность получить медицинскую услугу. А именно — проверку зрения у врача-офтальмолога. Специалист даст свои рекомендации относительно дальнейшей коррекции и поможет подобрать очки и линзы даже для обладателей сложного зрения.

Фото: проверку зрения можно пройти в день покупки очков, но лучше записываться заранее

А еще «Фокус» любит дарить подарки. Так, в настоящее время в мультибрендовом салоне в Банковском переулке действует 50% скидка на оправы при заказе очков по кодовому слову «Деловой квартал». Заказ очков включает в себя оправу, очковые линзы и работу мастера. Кроме того, в салоне действует скидка 30% на немецкие очковые линзы Carl Zeiss. Скидки можно суммировать друг с другом.

Подробнее о предложении — на сайте салонов оптики «Фокус».

Реклама. Салон оптики и контактных линз «Фокус»

https://www.focus.su/