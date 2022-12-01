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Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам

Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам
Иллюстрация: Pixabay.com

Предприниматель и его брат не признали вину, заявив, что их уголовное дело является «симбиозом лжи и абсурда».

#НОВОСТИ

Мещанский суд Москвы 1 декабря приговорил к 19 годам колонии строгого режима основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, сообщает «Интерфакс». Его обвиняли в создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Магомеда Магомедова, его брата и бывшего члена Совета Федерации, приговорили к 18 годам колонии. Обоим назначили также по 2,5 млн руб. штрафа и ограничение свободы на два года. 

Братья Магомедовы считались бизнесменами, близкими к бывшему президенту Дмитрию Медведеву. Зиявудин Магомедов учился в одной группе на экономическом факультете МГУ с бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем. Бизнес группы «Сумма» резко вырос в годы президентства Медведева, а в 2014 г. Зиявудин Магомедов стал долларовым миллиардером.

Магомедовых задержали в марте 2018 г., заподозрив их в хищении средств, выделенных на подготовку к строительству футбольного стадиона для матчей ЧМ-2018 в Калининграде. Подозрения касались также реконструкции аэропорта «Храброво» в том же городе и ряде других эпизодов. Всего по делу Магомедовых проходило примерно 20 человек. 

Братья Магомедовы пытались сдать Сулеймана Керимова Франции. Это привело к их аресту

Сами братья и другие фигуранты, осужденные вместе с ними, не признали вину. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело «симбиозом лжи и абсурда». 

В этом году Генпрокуратура подала иск к Магомедовым, истребовав в доход государства $750 млн, полученных от продажи «Транснефти» акций «Новороссийского морского торгового порта». Суд посчитал, что не было доказано приобретение имущества на законные доходы.

Автор: Андрей Пермяков
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