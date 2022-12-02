СОСПП: «Основные потребители промышленной ипотеки – это малый и средний бизнес»

Нюансы новой программы кредитования бизнеса обсудили в Екатеринбурге. На какие объекты и под какой процент можно взять займ? ОДин из банков предлагает «комбинированный подход».

В Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей обсудили вопросы промышленной ипотеки. Как рассказал начальник отдела стратегического развития и инфраструктурных проектов министерства промышленности и науки Свердловской области Андрей Командин, сейчас кредиты по промышленной ипотеке выдают 16 российских банков, пока такой займ выдается только на приобретение готовых площадей, но в будущем планируется, что промышленную ипотеку можно будет взять для строительства и модернизации объектов недвижимости.

Согласно программе, здание или помещение будет находиться в залоге у банка, пока заемщик не выплатит ипотеку. Она будет выдаваться под 5% годовых для всех предприятий кроме тех, кто производит алкоголь и табачную продукцию и занимается добычей и продажей газа и нефти. Кредитование возможно максимум на семь лет, взять в долг можно до 500 млн руб. Кредитный договор должен быть заключен не ранее 7 сентября 2022 года. Через три года после подписания документа заемщик должен использовать не менее 50% от купленной недвижимости. Если платежи не вносятся, то ставка может вырасти до 5,5% и более, но максимальная ставка не может превышать ставку ЦБ на день подписания договора плюс 3%.

Шамиль Мукминов, начальник управления кредитования Свердловского отделения Сбербанка рассказал, что банк готов выдавать промышленную ипотеку под строительство и модернизацию объектов при включении данного условия в программу, банк готов выдавать кредит на десять лет, «семь из них по льготной ставке, остальные три года — по рыночной ставке».

Председатель комитета по промышленности СОСПП, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра отметил, что при реализации программы нужно учитывать нюансы:

Банки будут работать по сформировавшемуся алгоритму, однако в данном случае надо применять специализированный подход, ведь основные потребители промышленной ипотеки – это малый и средний бизнес, — отметил Мисюра, добавив, что также о льготной ипотеке нужно рассказывать самим предпринимателям, поясняя ее выгодные стороны.

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О том, с какими сложностями могут столкнуться компании, решившиеся на промышленную ипотеку, DK.RU рассказала ранее основатель аудиторской группы «Капитал» Ирина Екимовских.

Конечно, хотелось бы, чтобы государство делило с предпринимателями риски при входе в инвестиционные проекты в такое сложное время, — подчеркнула эксперт.

Напомним, в конце ноября стало известно, что производство сразу по ряду направлений сократилось в Свердловской области. Из данных Свердловскстата следует, что за восемь месяцев 2022 г. производство компьютеров, электронных и оптических изделий сократилось на 27,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Производство одежды упало на 15,9%, электрооборудования на 13%, химических продуктов — на 14,9%. Индекс промышленного производства в регионе упал на 2,1%.