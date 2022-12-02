Бизнесу стал доступен международный факторинг в валютах дружественных стран

Ак Барс Банк один из первых банков запускает международный импортный факторинг в валютах дружественных стран. Об этом сообщил начальник управления цифрового факторинга Ак Барс Банка Алексей Дробот.

Заявление было сделано на итоговой конференции «Факторинг 2023: digital-инструменты и тренды финансирования».

Банк обслуживает валютные переводы в российских рублях, дирхамах ОАЭ, турецких лирах, казахстанских тенге, японских иенах, таджикских сомони, киргизских сомах, азербайджанских манатах, армянских драмах, узбекских сумах, белорусских рублях, а также в евро и долларах США.

Напомним, возможности для импорта в условиях ограничения проведения международных расчетов расширились благодаря поправкам к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», принятым Госдумой РФ.

Изменения расширяют продуктовый ряд международного факторинга и снимают барьеры в виде конвертации при сделках импортного факторинга. Теперь в иностранной валюте импортер может оплатить фактору уступленное требование.

Речь идёт об операциях по требованиям, уступленным нерезидентами:

поставщиками товаров, работ или услуг;

информации и результатам интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав;

правообладателями денежных требований к резидентам по внешнеторговым договорам.

Кроме того, на мероприятии эксперты обсудили новые подходы и инструменты для финансирования, особенности и возможности международных расчетов, а также разобрали конкретные кейсы лидеров рынка.

Спикерами выступили эксперты управления цифрового факторинга Ак Барс Банка: начальник управления Алексей Дробот, управляющий директор Павел Волков и руководитель по работе с ключевыми дебиторами Павел Титков, а также управляющий директор по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова.

Оставить заявку на факторинг в Ак Барс Банке можно по ссылке.

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https://www.akbars.ru/