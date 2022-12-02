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Аппараты, помогающие людям вновь научиться ходить, установлены в медцентре Екатеринбурга

Аппараты, помогающие людям вновь научиться ходить, установлены в медцентре Екатеринбурга
Иллюстрация: медицинский центр «Бонум»

Благодаря Екатерининской Ассамблее медицинский центр «Бонум» получил оборудование для восстановления навыков ходьбы у детей.

#МЕДИЦИНА#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ#НОВОСТИ

Второй благополучатель Екатерининской Ассамблеи-2021 завершил реализацию проекта. Напомним, многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» был одним из пяти благополучателей в 2021 г. На покупку системы локомоторной терапии на Екатерининской Ассамблее было собрано 19 910 000 руб.

Методика локомоторной терапии признана одной из самых эффективных реабилитационных технологий восстановления навыка ходьбы во всем мире. Она эффективна для лечения пациентов со спинномозговой травмой, черепно-мозговой травмой, ДЦП, перенесших инсульт, заболевания нервной системы.

Данный аппарат позволяет поместить пациента над беговой дорожкой в вертикальном положении, частично скомпенсировать его вес и принудительно передвигать ноги пациента синхронно с лентой беговой дорожки. На нем могут заниматься и дети (от 3-х лет), и подростки. Патология — детский церебральный паралич, последствия травм нервной системы, последствия инфекций нервной системы, — отметил врач-невролог, руководитель областного центра реабилитации детей с перинатальной неврологией Дмитрий Степаненко.

Заниматься на новом оборудовании будут пациенты, которые лежат в стационаре, а также те, кто проходят амбулаторное реабилитационное лечение.

Заявка от благополучателя была на оборудование на 19 млн руб. американского производства, но в связи с текущей ситуацией в мире стоимость увеличилась в два раза. В связи с этим центр принял решение приобрести аналог этого оборудования. Поскольку это было российское оборудование — оно получилось дешевле. Что позволило на сумму 19 млн. приобрести два таких аппарата и закрыть потребность сразу двух отделений, — рассказал советник Президента СОСПП, заместитель председателя Попечительского Совета Екатерининской Ассамблеи Михаил Черепанов.

Одну систему локомоторной терапии установили в отделении ортопедии, вторую — в отделении медицинской реабилитации центра «Бонум». Это позволит организовать реабилитацию порядка 120-140 пациентов ежегодно. Сейчас на нем уже активно занимаются первые пациенты.

«Сегодня мы познакомились с маленькими пациентами, которые будут проходить лечение с помощью этого аппарата. Несмотря на свой возраст, эти дети настоящие бойцы. Таким характером не каждый взрослый обладает. Ребята видят перед собой четкую цель — снова научиться ходить. Оборудование, приобретенное благодаря Екатерининской Ассамблее, им в этом поможет. Данная система позволит лечить детей, которые поступают на реабилитацию не только из Екатеринбурга, но и из других муниципалитетов области. Замечательно, что бизнес объединяется для таких добрых дел, — сказал член Попечительского Совета Екатерининской Ассамблеи, директор ГК «АПРИОРИ» Сергей Козлов.

Таким образом, отделение реабилитации, укомплектование которого благодаря Екатерининской Ассамблее началось в 2020 г., полностью обеспечено современным оборудованием.

В 2021 г. собранных на благотворительном вечере средств хватило на реализацию проектов пяти благополучателей: межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок», медицинского центра «Бонум», благотворительного детского фонда «Мы вместе», благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» и детской городской клинической больнице № 11 в Екатеринбурге.

СПРАВКА

 
Уникальный проект Екатерининская Ассамблея реализуется с 2011 г. Это самое известное благотворительное мероприятие на Урале, масштабы которого уже давно вышли за пределы региона. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера становится аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Принять участие в конкурсе на получение статуса благополучателя могут НКО как местные, так федеральные и международные. За время проведения Ассамблеи на реализацию социально важных проектов, направленных на улучшение качества жизни нуждающихся, было собрано более 360 млн руб.
 

 

Автор: Александра Клименко
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