Благотворители передали лоты на аукцион Екатерининской Ассамблеи

Уральские предприниматели, общественные деятели и спортсмены России передали лоты на благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи, который пройдет в эту пятницу, 9 декабря.

Трубная Металлургическая Компания предоставила в качестве лота приглашение в Большой театр на балет композитора Петра Чайковского «Щелкунчик» — сказочное представление, являющееся символом новогодних праздников. Обладатель лота сможет посмотреть его третьего января в ложе на 8 человек, также для гостей проведут эксклюзивную экскурсию по театру.

Джерси с автографами легендарных хоккеистов Владислава Третьяка и Павла Дацюка передал ХК «Автомобилист». Дацюк — олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Третьяк — трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, первый советский хоккеист, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто. После розыгрыша лота ХК «Автомобилист» выбьет имя покупателя на джерси.

Еще один спортивный лот — футболка олимпийской чемпионки по волейболу 1988 г. Ирины Кирилловой. В данной форме спортсменка выступала на Олимпиаде 1988 г. в Сеуле, где завоевала золото. Волейболистка с 1982—1990 года представляла самый титулованный женский волейбольный клуб России — «Уралочку-НТМК». Лот предоставил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Драгоценная миниатюра памятника русской артиллерии «Царь-пушка» станет еще одним лотом аукциона. На эту работу известный ювелирный дом CHAMOVSKIKH потратил десять месяцев. Миниатюра выполнена из более чем четырех килограммов серебра 925 пробы и малахита. Общая масса — более 12 кг. При изготовлении мастера руководствовались чертежами исторического оригинала, добытыми из Музея московского Кремля. Пояса рельефов на стволе, изображение царя Федора Ивановича, тексты на старославянском и детали конструкции, в том числе, подвижные элементы колёс, повторены с ювелирной точностью. Лот предоставил генеральный директор ООО «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергей Мазуркевич.