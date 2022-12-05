В Екатеринбурге ужесточат наказание за граффити

Заксобрание рассмотрит законопроект, внесенный депутатами «Единой России» и КПРФ. Ранее Алексей Орлов заявлял, что к выявлению вандалов могут привлечь казачьи патрули.

Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за нелегальный уличный арт. Предлагается увеличить наказание за неразрешенные граффити с 3 до 5 тыс. руб., авторы проекта — депутаты «Единой России» и КПРФ.

Размер административного штрафа для граждан в действующей редакции статьи 14-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» является несоразмерным характеру совершаемого административного правонарушения, поскольку удаление самовольно нанесенных надписей и рисунков со зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, элементов благоустройства влечет значительные расходы для собственника сооружений, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минувшей весной глава Екатеринбурга Алексей Орлов предлагал привлечь казачьи патрули к выявлению рисующих на стенах города. На Совете неравнодушных граждан в августе он представил уже целую антивандальную программу, в ней предусмотрены и антивандальная информационная кампания, и формирование нетерпимости к вандализму (при помощи камер наблюдения и telegram-каналов), и народные дружины, в которые войдут казачьи подразделения. Тогда же предлагалось привлечь казаков к охране парков и скверов.

Также при благоустройстве территорий планируют устанавливать антивандальные конструкции и предоставить органам местного самоуправления право штрафовать вандалов за порчу фасадов и элементов благоустройства, сейчас делать это могут только сотрудники полиции.

Алексей Орлов подчеркивал, что обращения в полицию по случаям вандализма неэффективны из-за перегруженности правоохранительных органов. Вред, по мнению мэра, чаще всего исходит от лиц, которые наносят на фасады информацию по продаже запрещенных наркотических веществ, обращал внимание Орлов и на «провокационные надписи».

Напомним, ранее DK.RU писал, что фонари в сквере за Театром оперы и балета в Екатеринбурге заменят на антивандальные. Платформы нынешних фонарей регулярно разбивают и разрисовывают.

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