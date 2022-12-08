Как впустить природу в офис и сколько это стоит?

Озеленение офисов, публичных пространств и домов — популярный тренд, который набирает обороты в Екатеринбурге. Компании устраивают в офисах «зеленые уголки», а владельцы квартир делают зимние сады.

При этом профессионалов, оказывающих качественные услуги по озеленению пространств, можно пересчитать по пальцам. Ольга Исаева, основатель компании «Авенир-фито», рассказала, почему и бизнес, и частные лица вкладываются в живые растения вокруг себя, во сколько обойдется озеленение офиса и почему ухаживать дома за комнатными растениями и следить за большими зелеными пространствами — далеко не одно и то же.

— Последние годы, особенно после пандемии, люди стали больше ценить живые растения вокруг себя, все больше появляется помещений с зелеными стенами — так называемым вертикальным озеленением. К нам оно пришло из Европы, но еще во времена Советского Союза растениям уделяли огромное внимание, посмотрите фильмы «Чародеи», «Служебный роман» и другие.

Благотворное влияние растений на самочувствие и продуктивность человека доказано многими исследованиями: растения очищают воздух и насыщают его кислородом. А японские психологи даже прописывают больным в качестве реабилитации любоваться природой для восстановления жизненных сил.

Где используют интерьерное озеленение

В Екатеринбурге тренд на озеленение офисов начали задавать федеральные компании. Особенно популярно это в ИТ-структурах и банках: как правило, они закладывают отдельную статью расходов на дизайн-проект озеленения и его реализацию. Потому что руководители этих компаний понимают: живые растения в офисе повышают продуктивность сотрудников.

Этим летом мы занимались озеленением нового здания: только что закончилась стройка, но остались запах ремонта и строительная пыль. Мы завезли на объект порядка 200 растений, выставили их на одном этаже, и уже на следующий день воздух там стал совершенно другим. И все сотрудники ходили туда подышать. Живые растения чаще используют в офисах, чем в публичных пространствах, тех же торговых центрах: владельцы опасаются, что не смогут правильно ухаживать за растениями, и те погибнут. Поэтому раньше, как правило, использовали искусственное озеленение или стабилизированный мох, но ситуация меняется, и торговые центры также начали озеленять живыми растениями.

Что касается жилья, то интерьерное озеленение чаще практикуют в загородных домах: там больше возможностей и места, чем в городских квартирах. Но в последние годы на рынке появляется много квартир с террасами, люди их охотно покупают, чтобы обустроить там небольшой сад, ведь не все могут позволить себе дом или дачу, и стараются хотя бы так приблизить к себе природу.

Сколько стоит зеленый офис

Как вообще выглядит современное озеленение пространств? Одинокие цветы в горшках давно неактуальны, это прошлый век. Вместо них появляются необычные композиции, клумбы и эффектные вертикальные зеленые стены с системой автополива. Например, на одном из объектов мы установили вдоль всей стены клумбу из искусственного камня длиной 9,5 м, которая полностью состоит из живых растений.

Какие растения можно использовать для озеленения? Во многом это зависит от условий помещения и требовательности растений к уходу. В общественных пространствах лучше не высаживать растения, требующие к себе щепетильного внимания и ухода, например калатеи. А вот фикусы и замиокулькасы вполне подойдут: они не настолько требовательны и при этом великолепно выглядят.

Затраты на озеленение пространств зависят от площади: на офис размером 100 кв. м потребуется порядка 100-200 тыс. руб. Но сумма, конечно, может достигать и 1млн, и 10 млн руб. — все зависит от размера помещения, пожеланий и платежеспособности заказчика. При этом наши дизайнеры создают зеленые композиции, учитывая интерьер заказчика и его корпоративный стиль.

Что касается вертикального озеленения, то стена из стабилизированного мха обойдется в сумму от 16 тыс. руб. за 1 кв. м, из живых растений — от 50 тыс. руб. за кв. м. Но за вертикальным озеленением нужно постоянно ухаживать: сервис по обслуживанию зеленой стены стоит от 5 тыс. руб. в месяц.

Бывает, возможности заказчика не совпадают с тем, что предложил дизайнер помещения, но эти разногласия всегда можно разрешить. Например, у нас был заказчик, у которого по дизайну предусмотрено вертикальное озеленение с живыми растениями. Но реальные затраты на зеленую стену выходили за рамки его бюджета. Тогда мы поменяли растения на стабилизированный мох. Смотрится он тоже прекрасно, а особого ухода не требует: лишь бы на него не попадали прямые солнечные лучи, вода и строительная пыль.

Внутренние помещения или уличное озеленение?

Бесспорно, озеленение является фишкой, которую девелоперы могут и должны использовать в своих проектах. Но чаще они делают упор на уличное озеленение, хотя лето у нас короткое, и растения на улице не могут долго радовать жильцов.

Девелоперы Москвы и Санкт-Петербурга давно и активно практикуют не только высадку деревьев и кустарников во дворах, но и озеленение мест общественного пользования. Эту практику, к счастью, начали перенимать и екатеринбургские застройщики. Мы с ними активно сотрудничаем на всех этапах, от разработки концепции озеленения до ее реализации. Многие жилые комплексы сейчас могут похвастаться своими «зелеными» МОПами (местами общественного пользования), а мы гордимся, что принимали участие в создании этой красоты.

Мы работаем и с небольшими компаниями, и с крупными организациями. Как правило, после озеленения их офисов они возвращаются за новой партией растений: «Мы хотим еще, сделайте нам снова такую красоту». Сейчас зеленых офисов становится все больше: условно говоря, в 2012 г. был один зеленый офис на 100, а в 2022 г. — один на 10.

Рынок только формируется

Географически мы работаем не только в Екатеринбурге, но и по всей России, делали проекты в Петербурге, Москве, Красноярске, Уфе, Казани, Тюмени, Перми, Сочи и других городах. И с удовольствием ухаживаем за этими растениями.

Сейчас этот рынок только формируется. Так, до недавнего времени в Екатеринбурге компаний, специализирующихся на озеленении, было всего три. Как правило, у каждой — определенное направление работы. Мы специализируемся на комнатных растениях и не работаем с уличным озеленением. Потому как ландшафтный дизайнер и садовник — это одни компетенции, а фитодизайнер и биолог, работающие с комнатным озеленением, — совершенно другие, у них и образование должно быть разным.

В последнее время на рынок стали выходить самоучки, которые научились хорошо выращивать растения у себя дома, решили, что могут на этом зарабатывать, и стали предлагать свои услуги компаниям. Зачастую такие истории заканчиваются печально, потому что ухаживать дома за тремя фиалками — это одно, а содержать в порядке девять этажей растений — совершенно другое, здесь другой регламент работы, другие препараты и навыки. На самом деле хороших специалистов мало, и нам очень бы хотелось исправить эту ситуацию. Поэтому сейчас мы готовим образовательные проекты по озеленению внутренних пространств и уходу за растениями.

Заказать пересадку и уход за растениями можно в офисе компании «Авенир-фито»: ИЦ Галерея 11 офис 207, тел. (343) 385-58-39, эл. почта info@avenirfito.ru.​

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https://avenir-fito.ru/