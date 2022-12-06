9 лет для Яшина, удар по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. Главное 5 декабря
Минобороны обвинило Украину в ударе по военным аэродромам. Прокурор запросил для политика Яшина 9 лет лишения свободы. Книжные сервисы изымают из продажи книги с описанием нетрадиционных отношений.
Минобороны признало удар беспилотников по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях
Минобороны РФ сообщило, что утром 5 декабря по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области были совершены «попытки нанесения ударов» беспилотниками. В атаке Минобороны обвинило Украину. По сообщению ведомства, украинские БПЛА, летевшие на малой высоте, были перехвачены, в результате падения и взрывов обломков беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов и смертельно ранены трое российских военнослужащих технического состава. Еще четыре человека получили ранения.
Около 15 часов мск в этот же день российские силы нанесли «массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования» по «системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины». На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
Прокурор запросил для Ильи Яшина девять лет по делу о военных фейках
Гособвинитель запросил 9 лет лишения свободы для оппозиционного политика Ильи Яшина (признан Минюстом иноагентом), обвиняемого в фейках о российской армии. По версии следствия, «Яшин, руководствуясь мотивом политической ненависти, сообщил ложные сведения о действиях ВС РФ в городе Буча».
Оглашение приговора начнется 7 декабря в 12:00 мск, сегодня Яшин выступил с последним словом. Он не признал свою вину и отметил, что не преподносил ни один из тезисов о Буче как достоверный факт, а «изучал и сравнивал множество различных точек зрения». По мнению политика, его «изолируют от общества и держат в тюрьме потому, что хотят, чтобы он молчал».
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