9 лет для Яшина, удар по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. Главное 5 декабря

Минобороны обвинило Украину в ударе по военным аэродромам. Прокурор запросил для политика Яшина 9 лет лишения свободы. Книжные сервисы изымают из продажи книги с описанием нетрадиционных отношений.

Минобороны признало удар беспилотников по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях

Минобороны РФ сообщило, что утром 5 декабря по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области были совершены «попытки нанесения ударов» беспилотниками. В атаке Минобороны обвинило Украину. По сообщению ведомства, украинские БПЛА, летевшие на малой высоте, были перехвачены, в результате падения и взрывов обломков беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов и смертельно ранены трое российских военнослужащих технического состава. Еще четыре человека получили ранения.

Около 15 часов мск в этот же день российские силы нанесли «массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования» по «системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины». На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Прокурор запросил для Ильи Яшина девять лет по делу о военных фейках

Гособвинитель запросил 9 лет лишения свободы для оппозиционного политика Ильи Яшина (признан Минюстом иноагентом), обвиняемого в фейках о российской армии. По версии следствия, «Яшин, руководствуясь мотивом политической ненависти, сообщил ложные сведения о действиях ВС РФ в городе Буча».

Оглашение приговора начнется 7 декабря в 12:00 мск, сегодня Яшин выступил с последним словом. Он не признал свою вину и отметил, что не преподносил ни один из тезисов о Буче как достоверный факт, а «изучал и сравнивал множество различных точек зрения». По мнению политика, его «изолируют от общества и держат в тюрьме потому, что хотят, чтобы он молчал».

Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, которая может побудить подростков к смене пола. Законы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.