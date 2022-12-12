«Помыл посуду — молодец». Как ухаживать за пожилыми родителями и дарить им радость

«Наши бабушки и дедушки часто живут с мыслью, что мешают окружающим. На этом фоне у них даже может развиться тревожность. Нужно показывать, что они важны: подыграйте им и попросите помочь по дому.

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Сегодня — о том, как вести себя в ситуации, с которой сталкивается каждый человек в возрасте от 50-ти лет. Речь идет об уходе за пожилыми родителями. Из материала вы узнаете, из чего должен состоять рацион пожилого человека, и почему его как можно дольше нельзя отлучать от сада.

По данным ВОЗ, доля пожилого населения сильно выросла за последние 70 лет. Если в 1950 году на Земле жило около 130 млн людей старше 64 лет, то к 2020 г. их количество выросло в 5,6 раз — до 727 млн. Россия не отстает от мировых тенденций — по данным Росстата, в стране 23 млн пожилых (16% населения), и к 2035 году количество пожилых россиян достигнет 34 млн ー 24% от населения страны. Средняя продолжительность жизни к этому моменту должна составить 77 лет.

Как правило, уход за пожилыми людьми ложится на плечи их родственников. Как позаботиться о пожилом человеке и сохранить собственные моральные силы? Об этом в интервью DK.RU рассказала Алена Мельник, врач-психиатр-геронтолог медицинского центра «УГМК-Здоровье».

Есть ощущение, что наши бабушки и дедушки довольно сильно отличаются от европейских. Нам постоянно показывают, как какая-нибудь 70-летняя европейская пенсионерка лихо катается по тихому пригороду на велосипеде, в то время как наши пенсионеры ходят уже с палочкой. Почему так?

— Это ложное ощущение. Действительно, когда нам по телевизору показывают королеву Елизавету, которая к своим 96 годам выглядела весьма бодро, или 80-летнего президента Джо Байдена, складывается впечатление, что там все такие. На самом деле в моей практике встречались разные бабушки и дедушки. Были и те, которые к своим 90 годам по памяти читали «Мцыри». Поступали бабушки, которые прекрасно ухаживали за собой, делали сложные укладки и перманентный макияж.

С другой стороны, есть конечно и те, кто перестает бороться. Как правило, за такими пациентами не ухаживают родственники, у них снижены социальные функции, они не могут позволить себе хорошую еду или хорошее лечение.

Какие жизненные параметры пожилого родителя надо мониторить на регулярной основе?

— На первое место по степени распространенности среди пожилых людей выходят сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому необходимо следить за давлением. Гипертония и атеросклероз приводят к изменению сосудистых стенок — а это риск-фактор для развития деменции. Чтобы скачков давления не происходило, нужно подключать терапию и наблюдать за регулярностью приема препаратов. Именно наблюдать, потому что как только пожилому человеку становится лучше, он с радостью бросает пить таблетки, и нарушения возвращаются.

Дальше, советую обращать внимание на то, сколько времени пожилой человек проводит на свежем воздухе. Если родитель мало гуляет, у него развивается гиподинамия. Да, когда живешь в ритме большого города, не всегда есть время на прогулку с возрастным родственником, но в таком случае многие прибегают к услугам нянечек.

Давайте поговорим про рацион питания. Что должно обязательно присутствовать в меню пожилого родителя?

— Важно подружить пенсионера с молочными продуктами, они помогают нормализировать микрофлору желудка и кишечника. Лучше всего с этой задачей справляются пробиотические йогурты.

Всем бабушкам и дедушкам нужно добавлять в рацион куриную или говяжью печень. Она богата холином — веществом, оказывающим благотворное влияние на когнитивные функции человека. Хорошо, если пенсионер ест козий сыр и яйца. Следите, чтобы на столе у родственника всегда были фрукты, и чтобы он потреблял достаточное количество жидкости. Кстати, вместо чая можно пить морсы – они улучшают почечную функцию.

А вот жареную пищу и сладости лучше исключить из рациона. Повышение в крови уровня глюкозы приводит к изменениям сосудистых стенок — причем, как в головном мозге, так и в конечностях. Булочке или конфетке лучше предпочесть сладости на стевии или пристрастить родственника к фруктам.

Одна из самых неприятных спутниц старости — это деменция. Наблюдать за тем, как человек теряет память или начинает плохо ориентироваться в пространстве — очень тревожно. Есть ли какие-то профилактические действия, которые помогут отсрочить наступление деменции?

— Нет волшебной таблетки, которая избавит человека от деменции и вернет пожилой бабушке когнитивные функции 20-летней девушки. К сожалению, деменция необратима. Но течение болезни можно облегчить. В массовом сознании живет миф, будто мозг развивается до 25-ти лет. Это не так, нейронные связи могут образовываться всю жизнь. Т.е. при воздействии на утерянную пожилым человеком функцию можно добиться определенного прогресса. Приведу пример: пожилой человек теряется в пространстве. Самое банальное, что могут сделать родственники: ходить с ним пешком из магазина другой дорогой. Мозг получит новую информацию, включатся вестибулярные функции.

Если родитель, например, забывает какие-то данные, нужно развивать память — учить стихи, тексты. При утере моторной функции советую упражнение «Золушка»: попросите родственника перебрать крупу. Другой вариант — паззлы или алмазная мозаика.

Еще один важный момент: все пенсионеры любят сады. Как только их отлучают от огородов, у них нарастает когнитивный дефицит. Организуйте родственнику личную грядку на подоконнике. Пусть он выращивает зелень, видит результат своего труда и хвалит себя за проделанную работу.

Вообще наши бабушки и дедушки часто живут с мыслью, что мешают окружающим. На этом фоне у них даже может повышаться тревожность. Нужно показать, что они важны: подыграйте им и попросите хотя бы протереть пыль.

А что делать, если родственник придумывает то, чего нет? Например, говорит, что по его квартире кто-то постоянно ходит.

— Это патологическое состояние, при котором нарушается кровоснабжение и синтез нейромедиаторов, дофамина. Как правило, врачи в таких случаях прописывают нейролептики. Конечно, это не решит проблему полностью. Важно понимать: пожилые люди ничего не придумывают. Они правда слышат и видят то, о чем говорят. Если настаивать на том, что это им кажется, у пожилого родственника, разовьется еще и тревожное состояние. Лучший способ не спорить, а сместить фокус внимания, спросить, как прошел день или предложить совместное занятие. Задача родственника в этом случае не идти на поводу у пожилого человека, не менять ему в квартире замки, а, напротив, создать максимально нейтральную среду.

Уход за пожилыми родственниками требует много сил и терпения. Они, как дети, могут капризничать и манипулировать. Как в таком случае сохранить собственное ментальное здоровье?

— Действительно, у пожилых людей и маленьких детей много общего. Важно понимать, что пенсионер капризничает не потому что он вас не любит, а потому что у него прогрессируют болезни. Наши мамы/папы/ бабушки всегда были для нас старшими, а теперь полностью зависят от нас. Это их беспокоит. Они отстаивают свои границы, как могут. Не назло вам. Они просто хотят показать свою значимость. Если у пожилого человека остались другие родственники, лучше распределить дни посещения и обязанности между всеми. В противном случае — нанять помощников: нянечку или сиделку.

Как проработать тему смерти с пожилым родственником? Она витает в воздухе, но люди об этом друг с другом не разговаривают

— Надо говорить не о смерти, а о жизни. Смерть — неминуемый исход. Пожилой человек это прекрасно понимает. Когда пожилые начинают анализировать пережитые события, они часто начинают обесценивать себя и погружаться в депрессивные состояния. Говорят: «Да я вообще ничего не добился». В этом случае важно обратить внимание на их достижения, напомнить, что они вырастили прекрасных детей, получили хорошее образование, научились, например, играть на каком-то музыкальном инструменте. Важно, чтобы человек уходил, помня о своих победах.

Последний вопрос: довольно часто люди, которые ухаживают за пожилым родственником, встают перед выбором: отдавать его в дом престарелых или нет. Что делать, если понимаешь, что своих сил на уход за пенсионером уже не хватает, но чувство вины не позволяет перевезти его в специализированное учреждение?

— Этот вопрос мне задают очень часто. В обществе бытует мнение, что обращаться за помощью в психо-неврологические интернаты постыдно или жестоко по отношении к близкому человеку. Что делать? Убираем эмоции и пользуемся когнитивно-поведенческой методикой «За и против». Например: «Оставляя пожилого родителя без присмотра, я могу не успеть к нему в экстренном случае. Вызвать себе «скорую» мой родитель не сможет». Это будет пункт «за» перевоз пожилого человека в пансионат престарелых. Люди часто думают, что подобного рода специализированные учреждения — это чуть ли не тюрьма. На самом деле там пенсионеры получают и своевременный уход, и необходимую медицинскую помощь, и могут общаться с другими людьми. Кроме того, родственника в любой момент можно забрать оттуда и увезти на день рождения к внучке или вывезти погулять по саду.

Под профессиональным присмотром человек проживет дольше. Об этом необходимо помнить, когда встаешь перед выбором за или против пансионата. В конце концов, родители нам дали все, в том числе и жизнь. Они и сами хотят, чтобы мы проживали ее полноценно.

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