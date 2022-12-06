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Ставка на свежий хлеб и поручительство СОФПП позволили новой пекарне расширить сеть

Ставка на свежий хлеб и поручительство СОФПП позволили новой пекарне расширить сеть
Иллюстрация: пекарня «Важный крендель»

Купить горячий хлеб вечером, по пути с работы домой, теперь смогут жители ЖБИ и Широкой речки. Кредит на открытие новых пекарен дал Сбербанк, половина сумма получена с поручительством.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#РИТЕЙЛ#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Поручительство Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) позволило новой екатеринбургской пекарне расширить сеть. До конца года компания «Важный крендель» откроет два магазина с цехом выпечки в еще не освоенных районах города — на ЖБИ и Широкой речке. До сих пор предприятие было представлено пятью точками на Химмаше и Уктусе. СОФПП предоставил поручительство на сумму 2,5 млн руб. в обеспечение кредита Сбербанка в размере 5 млн руб.

Ставка на свежий хлеб и поручительство СОФПП позволили новой пекарне расширить сеть 1
Фото: ООО «Важный крендель»

Мы работаем чуть больше полугода. За это время поняли, что наша продукция нравится людям, поэтому решили расширяться. Без кредита было не обойтись. Я раньше не слышала о поручительствах фонда, но этот инструмент позволил нам получить заемные средства, без них банк кредит не одобрял, — рассказала генеральный директор ООО «Важный крендель» Екатерина Рехметчикова.

Пекарня сделала ставку на простые и качественные ингредиенты, свежесть продукции. «Мне самой раньше хотелось прийти с работы и купить горячий хлеб, но это негде было сделать. В нашей пекарне выдача горячего формового хлеба происходит три-четыре раза в день, и обязательно в 18 часов — к моменту, когда люди идут с работы. Пекари выходят работать уже в 4 утра, чтобы в 7 утра встретить покупателей свежей выпечкой», — рассказала представитель компании.

Ставка на свежий хлеб и поручительство СОФПП позволили новой пекарне расширить сеть 2
Фото: ООО «Важный крендель»

В ассортименте компании — 15 позиций хлеба и 50 видов мелкоштучных изделий, а также более 20 видов пирогов на заказ. В сети ООО «Важный крендель» есть пекарни с полным циклом и магазины привозной продукции. В планах предпринимателя — дальнейшее развитие сети и функции доставки на дом.

Приятно осознавать, что финансовая поддержка фонда позволяет предпринимателям развивать бизнес, который, в свою очередь, делает комфортной жизнь большого количества людей. В инструментах фонда есть несколько видов поручительств и собственная линейка займов, в том числе на начало дела. Это заем «Старт», позволяющий сумму до 5 млн руб. получить по ставке от 7,5% годовых, — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По состоянию на 2 декабря СОФПП выдал свердловскому бизнесу 1102 поручительства на сумму 4 млрд 866 млн руб. Это позволило предпринимателям привлечь в банках финансирование на общую сумму 12 млрд 12 млн руб.

В числе банков-партнеров областного фонда сегодня 27 кредитных организаций. Лидерами по количеству займов, обеспеченных поручительствами СОФПП, являются Сбербанк, Банк ВТБ и Примсоцбанк. Финансовая поддержка регионального бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

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Автор: Александра Клименко
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