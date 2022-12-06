Лоты предаукциона Екатерининской Ассамблеи вручили покупателям

Три лота, которые были выставлены на предаукционе в рамках благотворительного проекта СОСПП Екатерининская Ассамблея, вручены покупателям.

Лоты предаукциона — это уникальные вещи, отметил советник Президента СОСПП, заместитель председателя Попечительского Совета Екатерининской Ассамблеи Михаил Черепанов.

Каждый год на Екатерининскую Ассамблею поступает всё большее количество лотов. Поэтому несколько лет подряд некоторые лоты, предоставленные нам друзьями и партнерами проекта, можно купить на предаукционе. Я хотел бы поблагодарить всех участников Ассамблеи за неравнодушие, — сказал г-н Черепанов.

Первый лот — клюшку российского хоккеиста Артемия Панарина с его автографом предоставил член Совета СОСПП, учредитель УК ООО «Омега», депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов. Панарин — русский профессиональный хоккейный нападающий и альтернативный капитан в «Нью-Йорк Рейнджерс», серебряный чемпион мира и дважды бронзовый призер чемпионатов мира по хоккею. Покупателем стал генеральный директор ООО «СТК» Александр Черных.

Наша компания активно занимается благотворительностью. Желание помогать людям исходит от сотрудников. Мы поддерживаем хосписы, закупаем оборудование, уделяем внимание слабослышащим детям. Это комплексная и постоянная работа. Екатерининская Ассамблея – это главное благотворительное мероприятие Свердловской области, которое позволяет объединять усилия многих людей. И мы хотели внести свой вклад в общее дело, — сказал Черных.

Второй лот, картину «Postindustry» уральского художника Льва Карнаухова 1983 года, от лица компании предоставил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков. Карнаухов — участник выставок в стране и за рубежом. Он пишет в жанре «фантастический реализм».

Наша компания много внимания уделяет благотворительности. Мы очень благодарны СОСПП и лично Дмитрию Пумпянскому за организацию Екатерининской Ассамблеи, поиск лотов и адресное доведение помощи до тех, кто в ней нуждается. Не во всех регионах есть опыт проведения таких мероприятий. Отлично, что в Свердловской области есть Ассамблея, есть люди с добрыми и отзывчивыми сердцами. Безусловно, надо продолжать эту инициативу, ведь помощь хотя бы одному ребенку – это достижение, потому что человеческая жизнь и здоровье бесценны, — отметил начальник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Екатеринбург» Денис Волков.

Картину приобрел постоянный участник Екатерининской Ассамблеи управляющий ООО «Уралпромстрой» Дмитрий Рябов. В прошлом году он выкупил раритетный телетайп, предоставленный на предаукцион уральским региональным информационным центром ТАСС.

Третий лот, который является примером металлической живописи, предоставила компания «Атомстройкомплекс». Инсталляция «1702» екатеринбургского художника Ромы Бантика сделана из вышедших из строя моторов, двигателей, поршней и алюминиевых банок, которые расплавлены в заводских печах и обрели вторую жизнь. Его приобрел член Президиума Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Артем Ланцев.

Участвую в Екатерининской Ассамблее, потому что здорово быть в команде неравнодушных людей. Спасибо «Атомстройкомплексу» за то, что собирают молодых художников и делают арт-фестиваль «Чо», а потом делятся работами фестиваля для благих целей. Вместе мы можем помочь сотням людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — сказал Ланцев.

Большинство уральских компаний регулярно проводят собственные благотворительные мероприятия, заметил креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

Однако благодаря СОСПП и лично Дмитрию Пумпянскому мы смогли объединить усилия, чтобы реализовывать крупные, значимые для региона благотворительные проекты, сделать нашу помощь еще более эффективной и своевременной. «Екатерининская Ассамблея» каждый год напоминает нам, что сообща можно решить любую задачу — и даже совершить чудо, — добавил он.