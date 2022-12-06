Эксперты из трех уральских городов вошли в жюри премии «Серебряный Лучник» — Урал
Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал объявила состав жюри. В этом году в него вошли пиарщики и маркетологи Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени.
Напомним, региональная премия «Серебряный Лучник» – Урал будет вручаться в 11-й раз. В конкурсе каждый год участвуют коммуникационные проекты и кампании, реализованные на территории Уральского федерального округа. Лучшие выходят на всероссийский уровень, попадая в финал Национальной премии «Серебряный Лучник».
Заявки на участие в премии принимаются на сайте luchnik-ural.ru до 23 декабря. Оценивать их будут приглашенные в жюри эксперты:
- Алена Аксеновских, экс-PR-директор компании «Интерсвязь»;
- Александр Ашбель, главный редактор портала E1.RU;
- Ксения Балашова, директор по внешним коммуникациям ПАО «МТС» на Урале;
- Елена Вериго, директор по коммуникациям сети «Фианит-Ломбард» ГК «Микар»;
- Анна Громова, директор по работе с клиентами Deltaplan Group;
- Кристина Евграфова, создатель сообщества «Свидетели маркетинга»;
- Юлия Кочарина, руководитель направления PR в АКАР Урал;
- Мария Кургина, директор по связям с общественностью и государственными органами УК «УЗХМ» (Уралхиммаш);
- Дарья Маршук, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами по Уральскому округу ПАО «Магнит»;
- Елена Романенко, руководитель коммуникационного агентства «Медиа Мастерская»;
- Никита Харисов, креативный и бренд-директор компании «Атомстройкомплекс»;
- Екатерина Шихова, создатель агентства проектов и событий Dream Team Event.
Председателем уральского жюри, по традиции, станет один из членов Попечительского совета Национальной премии, его имя и шорт-лист проектов будут объявлены в январе. Публичные защиты финалистов премии и церемония награждения победителей состоятся 11 февраля в Екатеринбурге. Оператором премии «Серебряный Лучник» – Урал выступает агентство АГТ.