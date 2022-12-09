Для людей действия: «Росбанк Премиум» открывает двери в мир настоящих возможностей

Росбанк стал частью группы «Интеррос», одной из крупнейших частных инвестиционных компаний России. Для премиальных клиентов Росбанка это открывает новые возможности и перспективы. Какие — на DK.RU.

С момента своего образования Росбанк прошел через многое и продолжает активно развиваться, оставаясь надежным финансовым партнером для россиян. Вызовы научили банк не просто держать удар, а адаптироваться и становиться лучше.

Росбанк помогает своим клиентам быть готовыми к вызовам и оставаться в плюсе в любых жизненных ситуациях, обеспечивает клиентов надежными, эффективными и ответственными финансовыми решениями в настоящем, чтобы они смогли увереннее смотреть в будущее.

Премиальные клиенты Росбанка ценят такой подход и видят в банке серьезного партнера и помощника в управлении личными финансами. Особенно радует доверителей широкая линейка продуктов, способных сохранить и приумножить сбережения.

Накопительные продукты для премиальных клиентов

За последние несколько лет спрос на накопительные счета превысил спрос на вклады среди клиентов крупнейших российских банков. Та же тенденция наблюдается и среди премиальных клиентов. Интерес к накопительным счетам аналитики и представители банковского сектора связывают с тем, что клиенты ищут более доходные продукты с гибким управлением. Так, накопительные счета — удобный инструмент для тех, кому важен быстрый доступ к деньгам без потери процентов.

Росбанк, как говорится, в тренде. Своим клиентам банк предлагает выгодные условия по накопительному счёту #Акционный. В середине ноября ставку по этому продукту для премиальных клиентов повысили до 9,5%. Проценты по нему начисляются на фактический среднемесячный остаток на счёте и выплачиваются каждый месяц. Повышенная ставка 9,5% по накопительному счёту #Акционный доступна не только новым клиентам, но также действующим премиальным клиентам Росбанка по программе #ДляСвоих: при ежемесячных покупках по картам от 50 000 руб. ставка 9,5% распространяется на остаток до 3 млн руб.; при ежемесячных покупках по картам от 100 000 руб. — на остаток до 6 млн руб.

Счета в альтернативных валютах

C начала 2022 г. многие стали искать альтернативу доллару и евро, поэтому инвесторы и клиенты premium banking начали вкладываться в альтернативные валюты. Многие премиальные клиенты при корректировке портфелей стали отдавать предпочтение юаням или дирхамам.

У клиентов Росбанка тоже есть такая возможность. Так, к примеру, в банке можно открыть счет в дирхамах. Это одна из самых стабильных валют в мире, которую банк предлагает своим премиальным клиентам в инвестиционных целях, а также для использования в туристических или деловых поездках в ОАЭ.

Кроме того, для платежей за рубеж премиальным клиентам доступно открытие счетов в валютах Китая, Казахстана, Армении, Беларуси, Турции, Узбекистана*.

Mir Supreme и мир путешествий

Еще одно предложение, которым могут воспользоваться премиальные клиенты Росбанка, — открыть премиальную дебетовую карту Mir Supreme #МожноВСЁ. Продукт работает на платформе платежной системы «Мир» и разработан в соответствии с высокими международными стандартами безопасности.

Клиент может получать кешбэк до 10 000 рублей в месяц. Из них 3% — это повышенный кешбэк в пяти выбранных категориях, а за все остальные покупки — 1%. Деньги с карты можно снимать во всех банкоматах России без комиссии. Для тех, кто часто посещает рестораны, карта Mir Supreme будет особенно актуальна, так как по ней доступен повышенный кешбэк 8% на рестораны (3% кешбэка от Росбанка, а также дополнительный кешбэк 5% в ресторанах России по акции «Достигая максимальных высот» от платёжной системы «Мир»).

Совсем недавно мы включили в список повышенных категорий курорт «Роза Хутор», там наши премиальные клиенты могут получать до 5% кешбэка на оплату отелей, ски-пассов, ресторанов и другие услуги курорта.

Для премиальных клиентов, которые любят путешествовать, у Росбанка есть еще одно интересное предложение: возможность получить бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру** . Для прохода в бизнес-зал достаточно обратиться в консьерж-сервис, сотрудники которого проверят наличие бесплатных проходов, сформируют электронный сертификат и направят его в электронном виде. Кроме того, с премиальным пакетом услуг клиенту доступно бесплатное страхование всей семьи в путешествиях.

Инвестиционные инструменты

У премиальных клиентов Росбанка пользуются спросом инвестиционные инструменты с защитой капитала. «Фишка» предложения в том, что в случае реализации негативного сценария инвестиции вернутся в конце срока продукта. Дело в том, что инвестиции защищены, что дает дополнительную гарантию клиентам. Более того: в отсутствие возможности долгосрочного планирования Росбанк совместно с партнерами сократил горизонты инвестирования по таким продуктам.

Так, в октябре по одному из самых востребованных — программе инвестиционного страхования жизни «Время возможностей»*** — срок был сокращен с 5 до 3 лет.

Для клиентов, готовых принять на себя рыночный риск, но желающих сохранить за собой контроль над ликвидностью вложений, есть фонды под управлением управляющей компании «Росбанк Капитал»****. Паевые инвестиционные фонды позволяют с опорой на консультацию персонального менеджера построить диверсифицированный портфель из акций и облигаций либо выбрать готовую сбалансированную стратегию. Это решение доступно широкому кругу клиентов Росбанка: минимальная сумма инвестиций в паи фондов одна из самых низких в линейке банка.

Клиенты, которые хотят добавить в портфели валютную, географическую и отраслевую диверсификацию могут рассмотреть возможность инвестирования в драгоценные металлы или, например, иностранные акции через ОПИФы «РБ-Золотой Стандарт», «РБ-Информационные технологии» управляющей компании «Росбанк Капитал». Это позволит в перспективе привязать доходность к факторам, отличным от рисков российского фондового рынка.

Всесторонний Premium

Для клиентов, пользующихся дополнительными преимуществами, Росбанк подготовил целую линейку дополнительных предложений. Так, к примеру, пользователи premium-услуг могут читать ведущие деловые и lifestyle-издания в приложении «РОСБАНК Электронная библиотека».

Кроме того, премиальные клиенты Росбанка являются участниками закрытого сообщества «Клуб Премиум». Это отличная возможность окружить себя успешными, близкими по духу людьми, познакомиться с будущими партнерами и инвесторами. «Клуб Премиум» регулярно проводит различные по формату мероприятия — lifestyle-вечера и public talks c участием известных спикеров, бизнес-конференции.

Расширенный набор привилегий доступен клиентам при подключении пакета услуг «Премиальный» или «Премиальный Online».

В Росбанке создана особая экосистема для клиентов, чтобы с нами было удобно и комфортно сотрудничать. Так, оформив в Росбанке ипотеку, клиент дополнительно получает спецпредложения от партнеров по ремонту, дизайну, регистрации собственности, товаров и услуг для дома. Заинтересовавшись возможностями для инвестирования — получает поддержку финансового консультанта, доступ к аналитике, вебинарам, обзорам рынка и пр. Это позволяет экономить деньги и время клиента, — говорят представители банка.

Справка Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 83 тысяч активных клиентов малого бизнеса и более 12 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 59 регионах России. Сеть банка насчитывает более 176 отделений и 33 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций. Банк имеет наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств (АКРА, ААА (RU), «Эксперт РА», ruААА).

Росбанк на протяжении последних пяти лет стабильно входит в высшую группу надежности кредитных организаций по версии журнала Forbes, является значимым игроком на рынке. Признан лучшим транзакционным банком для финансовых институтов (EMEA Finance) и лучшим кастодиальным банком в Центральной и Восточной Европе ( Global Custodian ). По итогам 2021 года входит в ТОП-3 среди частных банков по объему ипотечного портфеля и портфеля автокредитов. Лауреат премии CX World Awards 2021 за клиентоцентричную корпоративную культуру и инновации в клиентском опыте. Победитель премии Frank Mortgage Award 2021 в номинации «Самые лояльные клиенты». По итогам акции «Зеленый и здоровый офис – 2021» признан «Самой экологически открытой компанией». Росбанк входит в число лучших работодателей России : «золото» в рейтинге издания Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG.

* Открытие текущих счетов в белорусских рублях, армянских драмах, узбекских сумах, казахстанских тенге, дирхамах Объединённых Арабских Эмиратов осуществляется только в дополнительных офисах банка; китайские юани доступны в мобильном приложении РОСБАНК Онлайн.

** Бесплатные проходы в бизнес-залы в месяц: 2 прохода — при среднемесячных остатках 1,5–3 млн ₽ или поступлении заработной платы от 250 000 ₽; 4 прохода — при среднемесячных остатках 3–6 млн ₽; 8 проходов — при поступлении заработной платы от 500 000 ₽; безлимитные бизнес-залы — при среднемесячных остатках от 6 млн ₽ включительно.

*** Услуга предоставляется «Росбанк Страхование». Бренд, представленный двумя страховщиками – ООО «РБ Страхование» и ООО «РБ Страхование Жизни». ООО «РБ Страхование» создана в 1990 году и оказывает услуги в области имущественного и личного страхования (кроме страхования жизни). Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования СЛ № 1580 и СИ № 1580, выданы бессрочно. ООО «РБ Страхование Жизни» создана в 2006 году и специализируется на инвестиционном и личном страховании. Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования СЖ № 4079 и СЛ № 4079, выданы бессрочно. Более подробная информация - на сайте www.rosbankinsurance.ru

**** Услуга оказывается ООО УК «РБ Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-14094-001000 от 29 марта 2021 года, без ограничения срока действия, выдана Банком России. Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями доверительного управления ценными бумагами, получить сведения об ООО УК «РБ Капитал» а также ознакомиться с иными документами можно по адресу: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6; на сайте: www.rosbank-capital.ru; по тел.: + 7 495 726 57 00. Договор доверительного управления ценными бумагами не является договором банковского вклада; денежные средства, переданные в доверительное управление, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Доходность по договорам доверительного управления ценными бумагами не гарантирована и не определяется доходностью, основанной на показателях доходности в прошлом. Любое предоставление ООО УК «РБ Капитал» информации на данном сайте не должно рассматриваться как предоставление неполной или недостоверной информации, в том числе как умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения сделки, или как обязательство заключить сделку на условиях, изложенных на данном сайте, или как оферта, если только иное прямо не указано на данном сайте.

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