ГЖиСН: общежития в спортивной деревне в Новокольцовском соответствуют необходимым нормам

«Синара-Девелопмент» получила заключения о соответствии (ЗОС) построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации. Речь идет о двух первых общежитиях в Новокольцовском.

Заключения утверждены приказами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (ГЖиСН). Получение ЗОС означает, что возведенные объекты соответствуют всем правилам и нормам: пожарным, санитарным, градостроительным и прочим. До конца 2022 г. будут получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Общая площадь каждого здания составляет 41 837 кв. м, в общежитиях — по 836 жилых ячеек с кухнями-нишами, оборудованными холодильниками, варочными поверхностями, вытяжками. На каждом этаже жилых зданий предусмотрены зоны для стирки, сушки и глажки белья, кроссовая, учебная комната, массажный кабинет, место отдыха. Общая площадь всего комплекса из пяти общежитий составляет 209 тысяч кв.м. Еще три здания будут сданы в эксплуатацию в апреле 2023 г.

Получение ЗОС на первые объекты подтверждает, что строительство деревни Международного фестиваля университетского спорта выходит на финишную прямую. Уже через четыре с половиной месяца все объекты, а это Дворец водных видов спорта, общественный и медицинский центры, тренировочное поле, будут готовы принимать гостей. Впереди у нас еще много ответственных и важных рубежей, но я уверен, что мы сдадим все объекты точно в установленные госконтрактами сроки и с высочайшим качеством», — отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Справка Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

«Синара–Девелопмент» — дивизиональный холдинг Группы Синара, в задачи которого входит комплексное управление проектами в области жилой и коммерческой недвижимости, реализация проектов комплексного освоения территорий (КОТ). В своей деятельности «Синара–Девелопмент» ориентируется на интеграцию мирового опыта в сфере девелопмента жилья и коммерческих объектов.

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