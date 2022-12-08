«Если сеть продает десяток яиц за 30 руб. — значит птицефабрика работает в убыток»

Юрий Вундер — о том, за счет чего Ирбитская птицефабрика справилась с вызовами 2022 г., как привлекает дефицитных специалистов и почему такой продукт, как яйцо, недооценивает рынок.

Текущий год стал непростым для сельхозтоваропроизводителей, хотя, казалось бы, эта отрасль зависит от импорта меньше других. С одной стороны, подорожали удобрения, запчасти, оборудование, с другой — рынок не давал возможности соразмерно повысить цены на готовую продукцию. Среди тех, кто столкнулся со схожими проблемами — Птицефабрика Ирбитская, продукцию которой знают и любят в трех регионах.

Сейчас на площадке в Ирбитском районе работает 68 человек и на ней производится 76 млн яиц в год. Несмотря на сложности, до конца года предприятие планирует вывести на рынок новый продукт, а в перспективе — увеличить объемы производства. В интервью DK.RU управляющий директор птицефабрики Юрий Вундер рассказал о том, как развивает предприятие в непростые времена.

Завершается 2022 г. Чем он вам запомнился?

— Парадоксальной ситуацией на рынке: себестоимость яйца стала высокой, а цена на продукт — неоправданно низкой. Из-за этих обстоятельств нам пришлось отложить на 2023 г. работы по проекту модернизации корпусов, которые позволили бы нам увеличить поголовье.

Весной стали серьезно дорожать корма, техника, ремонт оборудования. С начала июня стала падать в цене пшеница, доля которой в кормах достигает 60%, и корма подешевели. Но цены на остальное продолжают расти — даже несмотря на то, что с марта евро упал практически в два раза.

Радует, что нам удалось договориться с компаниями, которые занимаются доставкой нашей продукции в магазины, и избежать резкого удорожания логистики.

Весной торговые сети начали сдерживать цены на товары первой необходимости. За счет чего минимизировали убытки?

— Как вы знаете, к социально значимым товарам относится яйцо категории С1. Помимо него есть другие категории: С3, С2, С0, СВ. Этот ассортимент мы как бренд продавали дороже.

Некоторые производители продуктов старались сэкономить на упаковке. Удалось ли это вам?

— Упаковочные материалы и этикетка сильно взлетели в цене в марте, потому что самоклеющаяся пленка для нее производится только в Германии.

Мы с командой перестраховались и придумали, как будем действовать, когда исчерпаем свои запасы: решили, что будем наносить штрих-код на вкладыш и даже договорились с торговыми сетями о возможных изменениях. К счастью, до этого не дошло, и мы продолжаем работать, как раньше.

Какая доля вашей продукции сейчас уходит в торговые сети? И изменились ли на фоне последних событий требования торговых сетей к поставщикам?

— Сейчас в сети уходит 50-60% нашей продукции: зимой — чуть больше, летом — чуть меньше. Хотя еще пять лет назад яйцо Ирбитское было невозможно купить в торговых сетях.

Договоры с сетями из-за экономической ситуации в этом году не перезаключались. Но требования некоторых из них по-прежнему остаются варварскими. Хотя, казалось бы, федеральные игроки должны быть заинтересованы в сотрудничестве с местными производителями.

Например, в договорах часто предусмотрены серьезные штрафы за несвоевременную доставку товара. Видимо, так сети покрывают свои убытки. Договоры с такими условиями нас дисциплинируют и одновременно обеспечивают нам гарантированный объем сбыта. Мы как поставщик это понимаем.

Но случаются и форс-мажоры, например поломка машины. Мы маленькая компания: чтобы заменить машину и перегрузить товар, требуется время. Параллельно коммерческий отдел звонит в сеть, пытается договориться о приемке продукции в более поздний срок, шлет фотографии, официальные письма — без толку. В итоге мы привозим продукцию на следующее утро и платим штраф. Не все сети так поступают, но, к сожалению, такие примеры есть.

Пришлось ли вам замещать что-то импортное в производстве?

— Не пришлось. Курицы и яйцо — наши. Мы используем тракторы и машины отечественного производства. Импортные у нас только клетки для содержания птицы, сортировочная машина и транспортеры для доставки яйца из корпуса на склад.

Планируем менять сортировочную машину. Та, которая у нас работает, уже не справляется с объемами. Но необходимое оборудование можно приобрести только в Европе — в Нидерландах, Германии или Италии.

Радует, что поставщики оборудования, несмотря на санкции, идут на сотрудничество с российскими компаниями. Коммуникации выстраиваем через агентов. Единственный нюанс заключается в логистике — нам не называют срок, когда придет оборудование. А его замену нужно тщательно спланировать: птица несет яйцо постоянно, этот процесс по щелчку не остановить.

А давно вы автоматизировали производство?

— Мы занялись проектом по модернизации производства три года назад. Раньше у нас были старые маленькие корпуса, в которых работало по четыре человека, яйцо возили из них на склад на тракторе. Это было неэффективно.

Так как фабрика небольшая, решили трактор не гонять, не брать дополнительно людей, а установить сортировочное оборудование. Раньше сотрудники птицефабрики собирали яйцо вручную. Сейчас птица несет яйцо, яйцо скатывается на ленту, которая ведет его на транспортер, после чего оно попадает на склад.

Высвободившихся сотрудников мы перепрофилировали. Многие сейчас работают на складе, занимаются упаковкой, паллетированием или погрузкой продукции.

Как поменялись объемы производства после модернизации?

— Раньше мы продавали 55 млн шт. яиц в год, сейчас — 76 млн. В перспективе планируем увеличить эту цифру, но пока поставили планы на паузу. Во-первых, для завершения проекта по модернизации нужны инвестиции. Во-вторых, непонятно, что дальше будет с яйцом на рынке. Я считаю, что продукт недооценен покупателями. Люди привыкли, что он дешевый. В одной из торговых сетей десяток яиц продается буквально за 30 руб. Это значит, что птицефабрики, которые его поставляют, вынуждены работать себе в убыток.

Яйцо — это самый качественный и дешевый белок. Даже если десяток яиц будет продаваться в магазине за 80-100 руб., это не сильно отразится на кошельке потребителя. Но эта стоимость продукта позволит работать экономике. Это значит, что свою прибыль получит торговая сеть — это позволит ей выплатить зарплаты сотрудникам и заплатить налоги. Это значит, что свою прибыль получит птицефабрика, которая оплатит налоги, закупит корма, обслужит оборудование, выплатит зарплаты, в том числе дефицитным специалистам, которых привезла из других регионов.

В среднем россиянин съедает 268 яиц в год. Если учесть, что население страны 145 млн чел., то ежегодно нам требуется производить 39 млрд яиц. А в стране производится 44 млрд. Да, какое-то количество этой продукции мы экспортируем, но при этом в Россию привозят яйцо из Беларуси и Казахстана. Хотя мы сами обеспечиваем себя с лихвой.

Вы уже затронули тему кадрового дефицита. Каких специалистов сейчас не хватает и что с этим можно сделать?

— Традиционно в дефиците хорошие ветеринары и зоотехники. С чем связан кадровый голод в нашей профессии? Специфика работы зоотехников и ветврачей — в их постоянных переездах. Птицефабрики привозят таких специалистов из других регионов.

Например, сейчас к нам едет зоотехник из Белгорода, до этого работал человек из Новосибирска. Оплачиваем специалистам проживание, обеспечиваем хорошие зарплаты, потому что понимаем, что люди едут к нам на несколько лет вместе с семьями.

Не проще обучать свои кадры из числа местных жителей?

— Может быть, проще. Но когда мы искали зоотехника, в Свердловской области такого специалиста не нашли. Сейчас важно возрождать агротехникумы, обучать людей.

Как сейчас обстоят дела с мерами поддержки в отрасли?

— Существуют субсидии, кредиты с субсидированной ставкой, программы по льготному страхованию птицы. Мы ими тоже пользуемся. Все это доступно и реально работает.

Как будет дальше развиваться Птицефабрика Ирбитская, и что для этого необходимо?

— Как я уже сказал, нам нужно закончить реконструкцию корпусов. Для завершения проекта требуется около 100 млн руб. Когда сможем нарастить поголовье, можно будет задуматься о расширении рынков сбыта. Пока для нас это тяжело, объемы производства не позволяют быстро заполнять машину продукцией. Помимо Свердловской области, продукция птицефабрики продается в Тюменской и Челябинской областях. Для наших соседей, как и для нас, яйцо Ирбитское — это бренд.

Также планируем выводить на рынок новые виды продукции. Мы, наверное, единственная птицефабрика на Урале, которая работает в этом направлении. Думаю, что до конца года на рынке появится дезинфицированное яйцо, которое будет обрабатываться снаружи в специальной камере. Это должно стать большим подспорьем для заведений сегмента Horeca, которым нужно соблюдать строгие санитарные нормы.

Еще один продукт, который находится в проработке — копченое яйцо. Его готовят из нашей продукции на базе Артемовской птицефабрики (Ирбитская и Артемовская птицефабрики входят в состав холдинга Уралбиовет, — прим.ред.). Сейчас работаем над упаковкой. И после того, как эта работа будет закончена, уникальный для Урала продукт появится на полках магазинов.

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