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ЮД CHAMOVSKIKH представил новинки High Jewellery на ежегодном Рождественском вечере

ЮД CHAMOVSKIKH представил новинки High Jewellery на ежегодном Рождественском вечере
Иллюстрация: ЮД CHAMOVSKIKH

Шедевры современного ювелирного искусства, джазовые импровизации Юрия Бутмана, выступление SOPRANO Турецкого — CHAMOVSKIKH презентовал ювелирные итоги года на ежегодном Рождественском вечере.

#НОВОСТИ

3 декабря в пространстве Teatro Veneziano состоялся показ драгоценностей CHAMOVSKIKH. Ювелиры представили украшения High Jewellery, созданные в 2022 г. и пополнившие флагманские коллекции бренда. Так в эксклюзивное собрание Royal вошло кольцо с уникальным рубином 6 карат.

Ярким открытием коллекции Discovery стала бриллиантовая брошь-подвес «Марокко» с черным опалом и сапфирами. Поддерживая тренд на многофункциональность, ювелиры наделили statement-украшение возможностью трансформации, которая позволяет носить его в нескольких вариациях. Помимо новинок бренд представил редкие драгоценные камни и самоцветы Top Color, в том числе коллекционные изумруды, рубины, сапфиры, танзаниты, морганиты и демантоиды — именно они займут центральное место в будущих ювелирных шедеврах. 

ЮД CHAMOVSKIKH представил новинки High Jewellery на ежегодном Рождественском вечере 1

ЮД CHAMOVSKIKH представил новинки High Jewellery на ежегодном Рождественском вечере 2

Показ, воплощенный в формате театрализованного действа, стал кульминационным моментом ежегодного Рождественского вечера. Завораживающее сияние драгоценных камней вдохновило организаторов на создание атмосферы зимней сказки. Гостей встречали мифические персонажи, а демонстрацию драгоценностей доверили прекрасным нимфам, облаченным в воздушные платья от модного дома ULIANA SKOPINOVA. Гости вечера могли прикоснуться к волшебному процессу создания ювелирного украшения, наблюдая, как художники в режиме реального времени рисуют эскизы эксклюзивных драгоценностей.

ЮД CHAMOVSKIKH представил новинки High Jewellery на ежегодном Рождественском вечере 3

Подводя итоги, CHAMOVSKIKH анонсировал свои планы на будущее, представив знаменитую певицу Fantine в качестве амбассадора бренда.

В этом году состоялся наш первый совместный проект с замечательной артисткой, певицей, автором песен Fantine. Она очаровала нас своим талантом, позитивным отношением к людям, любовью к нашей стране. Ее творчество отличается яркостью и многогранностью. И мы почувствовали, что оно очень созвучно художественным принципам в нашей работе. В его основе лежат оригинальная идея и виртуозное мастерство. Мы будем рады, если имя Fantine будет ассоциироваться с брендом CHAMOVSKIKH, а наши драгоценности — с ее творческим образом, — представил звездную гостью основатель ювелирного дома Александр Чамовских.

ЮД CHAMOVSKIKH представил новинки High Jewellery на ежегодном Рождественском вечере 4

В программе вечера приняли участие народный артист России Юрий Бутман,  арт-группа SOPRANO Турецкого и ведущие артисты Ural Opera, исполнившие па-де-де из самого рождественского балета «Щелкунчик».

Автор: Гринина Ирина
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